 На границе под Ужгородом в очереди стоят уже около тысячи грузовиков. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Mukachevo.net".
"Очередь грузовиков в пункт пропуска выросла вдвое и протянулась до Оноковцы", - пишет издание.
Ранее издание сообщало, что вблизи КПП "Ужгород" скопилось 450 грузовиков.
Напомним, ранее в пресс-службе Чопского пограничного отряда сообщили, что очередь на КПП "Ужгород-Вишне Немецке" будет увеличиваться, пока не откроют польские разрешения на движение грузовиками страной
Да ни как, ибо у Зебила-Моники мозгов как на з#лупе маргарина
https://censor.net.ua/news/3156550/my_seyichas_stoim_na_poroge_ekonomicheskogo_proryva_zelenskiyi
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"ЗЄлєнскій ага" -- єВо атЄц бьіл турєцкоподданим
блаЗЄнський же їздить, як прісєдатєль_колхоза, та карає всякіх_там_чЬОртов, чому не може машини "рАзруліть"?
І чЬто сДєлано замєньшечємґод?
Дурненький Ви, "діогене".
Нормальний. не цей...
Конечно, профессионал сразу все понимает, но мне, дилетанту, непонятно - кто должен "открывать" эти разрешения, и по какой стране им должны разрешить проезд. Предполагаю, что разрешение должна дать Польша - естественно, на проезде по Польше.
"Україна зазнала повного провалу у переговорах щодо збільшення обсягів транспорту для поїздок до Польщі для українських перевізників" Про це повідомив польський активіст Томаш Барт на своїй сторінці у фейсбуці.