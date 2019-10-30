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Все про:граница (3265) очередь (194) Ужгород (321)

 На границе под Ужгородом в очереди стоят уже около тысячи грузовиков. ВИДЕО

Очередь грузовиков в пункт пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" во вторник вечером выросла в два раза по сравнению с предыдущими сутками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Mukachevo.net".

"Очередь грузовиков в пункт пропуска выросла вдвое и протянулась до Оноковцы", - пишет издание.

Ранее издание сообщало, что вблизи КПП "Ужгород" скопилось 450 грузовиков.

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Напомним, ранее в пресс-службе Чопского пограничного отряда сообщили, что очередь на КПП "Ужгород-Вишне Немецке" будет увеличиваться, пока не откроют польские разрешения на движение грузовиками страной

Источник: https://censor.net.ua/v3156718
 
 
 Топ комментарии
 
Так вот он какой, "ТУРБО-РЕЖИМ"...
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молодець Зеленский!.. хорошо экономику поднимаешь!
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молодець Зеленский!.. хорошо экономику поднимаешь!
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как Зеленский может повлиять на выдачу разрешений на перевозку поляками?
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Andrii Abdulov - "как Зеленский может повлиять на выдачу разрешений на перевозку поляками?"

Да ни как, ибо у Зебила-Моники мозгов как на з#лупе маргарина На кордоні під Ужгородом у черзі стоять уже близько тисячі вантажівок - Цензор.НЕТ 9732
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Ну видимо больше, чем у тебя, раз хватило стать президентом, а не ботом на подсосе у Поросенка.
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Та там абы что-то гавкнуть в сторону Зеленского...
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Александр Громов - в сторону твоего полудурка Зелебобика, не то что гавкнуть, а перднуть в западло
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Сто миллионов грузовиков На границе под Ужгородом в очереди стоят уже около тысячи грузовиков - Цензор.НЕТ 7883
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моника не отвечает за внешнею политику - да зебилы - а нынешний кабмин - супер профессионалы)))
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барыга убегает, шмот вывозит, инфа 73%
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Соевые порохоботы офшоренка, вы уже такие высеры пишете, что переплюнули по убогости вбросы соловьева на рашке. Зеленский ага, следит за каждым грузовиком в стране. Самим не противно дичь писать? Может он вам под дверь нагадил лично, тоже виноват? За меньше чем год сделано больше чем за 28 лет независимости включая президенство офшоренка, который в панаму вывозил деньги. Похоже что с помощью подельницы гонтаревой. Нашли кому лапшу вешать.
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Диоген, прогиб засчитан! Зайди к Юзику в Раду за билетом на теле-шоу "Рассмеши гомика"!
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"...Зеленский ага, следит за каждым грузовиком в стране..."
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"ЗЄлєнскій ага" -- єВо атЄц бьіл турєцкоподданим На кордоні під Ужгородом у черзі стоять уже близько тисячі вантажівок - Цензор.НЕТ 3454
блаЗЄнський же їздить, як прісєдатєль_колхоза, та карає всякіх_там_чЬОртов, чому не може машини "рАзруліть"?
І чЬто сДєлано замєньшечємґод? На кордоні під Ужгородом у черзі стоять уже близько тисячі вантажівок - Цензор.НЕТ 3454
Дурненький Ви, "діогене". На кордоні під Ужгородом у черзі стоять уже близько тисячі вантажівок - Цензор.НЕТ 3454
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Diogen Gdl - твоему прэзеденту ЗеБилу уже 42 года, и он уже не просто Лох, а супер Лошара На кордоні під Ужгородом у черзі стоять уже близько тисячі вантажівок - Цензор.НЕТ 9839
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А при чом тут польские законы к зе? Он чтоли полякам запретил их впускать?
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През відповідає за зовнішню політику, а також - за економіку.
Нормальний. не цей...
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в этом году выделено 160 тысяч разрешений. План на выдачу разрешений был представлен ещё в начале года.
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Andrii Abdulov разрешаю считать божой росой то чем моника тебе ссыт в глаза с жидовского обреза , ага .
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"...пока не откроют польские разрешения на движение грузовиками страной "

Конечно, профессионал сразу все понимает, но мне, дилетанту, непонятно - кто должен "открывать" эти разрешения, и по какой стране им должны разрешить проезд. Предполагаю, что разрешение должна дать Польша - естественно, на проезде по Польше.
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Соя, як завжди читає лише назви статей і в турбо-режимі починає с*ати цеглою На кордоні під Ужгородом у черзі стоять уже близько тисячі вантажівок - Цензор.НЕТ 6951У 8%иліти інтелекту не вистачає до кінця дочитати, бояться що не встигнуть в Стецька пару гривень на коменті заробити На кордоні під Ужгородом у черзі стоять уже близько тисячі вантажівок - Цензор.НЕТ 7275
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поляки нашим не выдают разрешения. не виду от наших ответной реакции. поляк просто заберут рынок наших перевозок
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Соевые не знают, что очереди на границе из-за того что у наших транспортников заканчиваются дозволы на перевозку, а новые поляки не дают. Но нужно обеспечить вопли протестов против зрады.
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Странно-стоят на Венгерской границе,а разрешения ждут от Польши. Таможня саботирует,их пытаются заставить работать без взяток.
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Очереди сейчас на всей западной границе, конец года, "дозволи" заканчиваютмся
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Поляки защищают своих перевозчиков.
"Україна зазнала повного провалу у переговорах щодо збільшення обсягів транспорту для поїздок до Польщі для українських перевізників" Про це повідомив польський активіст Томаш Барт на своїй сторінці у фейсбуці.
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Національна митниця України ретельно шмонає перевізників на наявність незадекларованого сала. Тому і черги.
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