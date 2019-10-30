 На границе под Ужгородом в очереди стоят уже около тысячи грузовиков. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Mukachevo.net".

"Очередь грузовиков в пункт пропуска выросла вдвое и протянулась до Оноковцы", - пишет издание.

Ранее издание сообщало, что вблизи КПП "Ужгород" скопилось 450 грузовиков.

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Напомним, ранее в пресс-службе Чопского пограничного отряда сообщили, что очередь на КПП "Ужгород-Вишне Немецке" будет увеличиваться, пока не откроют польские разрешения на движение грузовиками страной