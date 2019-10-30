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 Политика Украины, Общество
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Все про:Слуга народа (418) Тимофийчук (1)

 Я фермер с Коломойского района. В Раду попал, потому что специалист-аграрий, - нардеп из "СН" Тимофийчук. ВИДЕО

Народный депутат Украины Владимир Тимофийчук поделился опытом, как стать народным избранником.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал журналисту Радио Свобода. 

По словам Тимофийчука он стал депутатом, поскольку является специалистом-аграрием, а так же помогал стать президентом Владимиру Зеленскому. 

Источник: https://censor.net.ua/v3156692
 
   
 Топ комментарии
 
Хто з Коломойського, хто з Зеленського... Проте всі вони аграрії, і капусту стрижуть із завзяттям та професіоналізмом.
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название района прикольное......
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На Гаврилюка похож,пожет брат)
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Гаврилюк - гений мысли, кандидат наук по сравнению с этим существом...
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В смысле где то так, как Зеленский на Наполеона Я фермер с Коломойского района. В Раду попал, потому что специалист-аграрий, - нардеп из "СН" Тимофийчук - Цензор.НЕТ 8951
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Хто з Коломойського, хто з Зеленського... Проте всі вони аграрії, і капусту стрижуть із завзяттям та професіоналізмом.
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А кто и из ахметовки и тому подобное Я фермер с Коломойского района. В Раду попал, потому что специалист-аграрий, - нардеп из "СН" Тимофийчук - Цензор.НЕТ 1155
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Вээээээ.... фу. Типичный зебил.У бедняги наверно аж все намокло от напряжения. Кнопкодав. Боже, прояви себя,спаси Украину!
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1 вариант: Та не, який Гаврилюк... У того оселедець був.
2 вариант: Таки да-а-а..., брат... единоутробний.
Пы.Сы. В 1-ом варианте сработало подсознание, во 2-ом сознание.
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завели мебель в раду чтобы они легимитизировали законы зе-мафии, классическая куйловская разработка
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Деградация украинского общества уже ниже плинтуса ! *** , это депутат , который не може связать два слова !
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Идиотская манера , всё обобщать . Не общества , а его части , отдавшей голоса за ЭТО ,, непонятно что . Я фермер с Коломойского района. В Раду попал, потому что специалист-аграрий, - нардеп из "СН" Тимофийчук - Цензор.НЕТ 192 .
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73 % это часть этого общества? А за жопу Рабиновича , это уже не часть ? А сколько тогда по твоему « его части» ?
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Уточнение - в Украине 36 млн имеющих право голоса . .

Я фермер с Коломойского района. В Раду попал, потому что специалист-аграрий, - нардеп из "СН" Тимофийчук - Цензор.НЕТ 7035 .
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Боже, це ж те безграмотне, що всі соцмережі сміялися, пам*ятаєте ?
=без петань= ? і т.д.
В Трускавці воно ледве мекало в мікрофон, а тут уже в пір*я вбралося ?
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Со Пскова я, странница. Пришла собачку говорящую посмотреть
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Вашу ж матір...Зебіли, навіщо, навіщо ви обрали до влади шарікових...
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Ясно. Наставник Зеленського. Допомагав йому.
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І щось я гадаю що цей чувак © не найтупіший зі слуг.
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