 Я фермер с Коломойского района. В Раду попал, потому что специалист-аграрий, - нардеп из "СН" Тимофийчук. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал журналисту Радио Свобода.

По словам Тимофийчука он стал депутатом, поскольку является специалистом-аграрием, а так же помогал стать президентом Владимиру Зеленскому.

Так і поспілкувалися... Які відчуття у вас викликає це відео? pic.twitter.com/R5sM53gkRc