 Я фермер с Коломойского района. В Раду попал, потому что специалист-аграрий, - нардеп из "СН" Тимофийчук. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал журналисту Радио Свобода.
По словам Тимофийчука он стал депутатом, поскольку является специалистом-аграрием, а так же помогал стать президентом Владимиру Зеленскому.
Так і поспілкувалися... Які відчуття у вас викликає це відео? pic.twitter.com/R5sM53gkRc— Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 29, 2019
2 вариант: Таки да-а-а..., брат... единоутробний.
Пы.Сы. В 1-ом варианте сработало подсознание, во 2-ом сознание.
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=без петань= ? і т.д.
В Трускавці воно ледве мекало в мікрофон, а тут уже в пір*я вбралося ?