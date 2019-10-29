 Не было ни одного дня тишины, преступно отводить войска сейчас, - добровольцы не планируют уходить из Золотого. ВИДЕО

Об этом говорится в телеграм-канале акции "Ні - капітуляції", передает Цензор.НЕТ.
"Министр иностранных дел Пристайко утром заявил о начале отвода войск. Но в Золотом нет не то что семи, а даже одного дня тишины. Штаб ООС зафиксировал пять обстрелов сегодня ночью. Стреляли в частности по местам дислокации ветеранов. В случае преступного приказа отвести украинские войска, добровольцы останутся в Золотом для защиты местных жителей", - говорится в сообщении.
Добровольцы намерены остаться в населенном пункте, если власть начнет отвод войск.
"Сегодня ночью боевики обстреливали Золотое из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Это фиксировали добровольцы, потому что обстреливали наши позиции, и даже штаб ООС зафиксировал 5 обстрелов ночью", - сказано в видеообращении.
Подчеркивается, что Золотое-4 обстреливают ежедневно, в село заходят диверсионные группы. "Все оружие, которое сейчас есть у добровольцев, легальное и зарегистрированное, хранится в соответствии с законом. В соответствии с Конституцией, мы имеем право находится в любой точке Украины, не нарушая закон. Также мы имеем право защищать территориальную целостность Украины", - сказано в заявлении.
Напомним, сегодня в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4.
А давайте чесно - чому вони повинні бути інакшими ? Обидва - продукти однієї кланово-олігархічної системи !
Ну ладно борИга! А наш Вова?! Наш Народный Президент?! Та не...
А ми ще гірші, ніж жиди
Ми продали Дідівську славу
Жиди ж в ярмо нас запрягли
Т.Г. Шевченко.
А добровольцам-ветеранам можно не беспокоиться, президент отвечает за свои слова, так что все будет как задумано.
Шо хотят эти перцы? Нескончаемой войны, где мы никак не можем победить русню? Или просто за малые гроши мутят воду во всей стране?
Или Вы думаете там каждый день останавливают танковые клинья, атакующие Мариуполь?
Хотят сорвать нелоху встречу с ******?
Из года в год в горах паслась отара.
Чабан был стар. Вдвоем с собакой старой,
Опершись на старинное ружье,
Дремал весь день, но дело знал свое -
Лишь волк голодный или барс крадучий
Приблизится, ища удобный случай,
Повторит эхо выстрел, и опять
Пастух садится у костра дремать,
Закутавшись в седеющую бурку,
И едкий дым струится из окурка.
Защита стаду каждому нужна.
Не укоряли овцы чабана,
Что шерсть стрижет и продает ягняток
И сам уже баранов съел с десяток.
Чего роптать, когда уклад таков
И установлен испокон веков.
Ах да, еще всеобщей пользы ради
Козел был старый в том овечьем стаде.
Овец всю жизнь он за собой водил,
Знал, где ручей, и пропасть обходил.
Вот им-то овцы были недовольны -
Мол, выскочка и с мордой протокольной.
Тропа ль крута, трава ль не зелена,
Во всем всегда была козла вина.
С собакой, впрочем, тоже не дружили.
Вот так они всё жили, жили, жили…
Пока весь чабана не вышел век -
Уснул и не проснулся человек.
Вослед за ним издохла и собака.
О них никто не вспомнил, не заплакал.
А кто-то и подумал: «Поделом!»
Костер погас. Отара за козлом,
Привычке повинуясь, как закону,
Отправилась пастись к другому склону -
Там в это время посочней трава.
Паслись спокойно день, а может два.
Что толку беспокоиться напрасно,
Козел решает, а они согласны.
Но на беду набрел на стадо волк,
Схватил козла и в кущи уволок.
А то, что не вернет его обратно,
Ягненку даже малому понятно.
Вот тут и начался переполох -
Как дальше жить и кто бы всем помог.
Пытались выбрать вожака из стада,
Но оказалось, никому не надо -
Никто не знает, как, с чего начать,
И кто за это будет отвечать.
Просить соседа бесполезно тоже:
«Я не могу, а значит, он не сможет…»
Проблеяли напрасно целый день
И с горя пастухом избрали пень -
И так стоит, так будет пусть при деле.
Но ночью волки двух овечек съели.
Того гляди, все стадо пропадет.
Что делать? Снова собрались на сход.
Опять весь день проспорили без толку,
Никто не знает, как спастись от волка -
Полстада блеет: «Боже, защити!»
А прочие: «От смерти не уйти!»
И так они кричали и шумели,
Что разбудить в дупле сову сумели.
Она, от света щурясь, говорит:
«Я вас спасу! Вам волк не навредит.
Вы только не мешайте спать, друзья!
А, если что, всё делайте, как я!»
Возликовали овцы хором, дружно:
«Сова-пастух! Чего еще нам нужно!»
И, смолкнув, по округе разбрелись.
До вечера спокойно все паслись,
Вот ночь настала. Овцы и бараны
Уснули под надежною охраной.
Сова же честно, как солдат в строю,
У пропасти уселась на краю.
Глядь, к стаду приближается волчище -
Трусит кустами, взглядом жертву ищет.
Сове все видно, ей-то не темно,
Кричит: «Бараны! Овцы! Все за мной!
Перелетаем быстро на другую гору!»
И вся отара в тот же миг без спору
Помчалась в пропасть следом за совой
И … вряд ли там остался кто живой.
Сове же до беды их нету дела,
Она-то пропасть ту перелетела!!!
Вот так же может сгинуть и народ,
Коль власть любому над собой дает,
Польстившись на пустые обещанья
Пресечь погибель или обнищанья...
«Все спокойно, никаких обстрелов»: Зеленский о разведении войск в Золотом Октябрь 29, 2019Без рубрикиКомментарии
Президент врет. Обстрелы на участке разведения фиксировались и сегодня, и три дня назад, но процедуру все же решили начать.
Президент Владимир Зеленский приветствовал начало разведения войск у Золотого (Луганская область).
Об этом передает «Зеркало недели».
«Все спокойно происходит. На этом участке нет никаких обстрелов», - заявил гарант в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе.
Он добавил, что семь дней «тишины» на участке «зафиксировали миссия ОБСЕ и украинская сторона».
Как напоминает издание, для начала разведения сил и средств на участке необходим семидневный режим прекращения огня. Но обстрелы так называемого участка разведения №2 в Золотом-4 не прекращались с воскресенья, 27 октября.
В тему - Добровольцы в Золотом заявили, что условия для разведения не выполнены. Штаб ООС подает противоречивую информацию
Экстрасенс Хаял ошеломил Украину гороскопом. В ноябре начнется...
Диабетикам можно есть все! Ученые нашли главного "врага" сахарного диабета! Это обычный...
Одно единственное растение способно проникнуть в суставы и излечить хрящи за неделю! Называется...
Валихновский: "Если ноют колени или тазобедренный сустав, сразу же уберите из питания черное...
Накануне в пяти километрах от участка боевики били из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия, о чем штаб операции Объединенных сил сообщил днем 29 октября.
Несмотря это, разведение сил и средств началось в этот же день в 12:00. К этому времени с момента первой публикации прошло всего три часа, а штаб ООС уже сообщал о том, что оно стало возможным «благодаря соблюдению режима тишины в течение последней недели».
Когда журналисты «Новостей Донбасса» попросили Зеленского прокомментировать информацию о разведении у Золотого, он сказал, что нужно дождаться официального подтверждения штаба.
Узнав от журналистов о том, что подтверждение есть, Зеленский сказал: «Прекрасно, прекрасно».
Таким образом, разведение войск в Золотом началось сегодня, несмотря на невыполнение боевиками условия о прекращении обстрелов.
загрузка...
При этом и штаб ООС, и Верховный главнокомандующий Зеленский явно врут по этому поводу…
И тем самым отталкивает от себя боеспособную часть ВСУ. А также наиболее активную, пассионарную часть украинского общества, которая категорически против ползучей капитуляции.
Помните, недавно я писал, что тональность беседы президента Зеленского с ветераном «Азова» была относительно верной, а вот произнесенные слова - неудачными и неэффективными? Потому что агрессивный наезд собеседника и его попытка манипулировать должны встречать адекватный отпор со стороны главы державы. Однако в словах должна звучать не обида и оправдание («Я - не лох!»), а четкая государственная позиция.
Об этом написал около часа назад в ФБ политический эксперт Александр Кочетков.
Но ведь этот принцип - универсален! И точно также он должен применяться по отношению к России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) и ее президенту Владимиру Путину. Потому что с той стороны на нас как раз пытаются агрессивно давить и нами манипулировать!
Но вместо этого на масштабном инвестиционном форуме в Мариуполе президент Зеленский подчеркнул, что мир и возврат наших территорий достижим исключительно дипломатическим путем. И все.
А должна была прозвучать еще и фраза вроде «Но мы всегда готовы дать отпор агрессии и нанести агрессору неприемлемые потери». То есть, проявить жесткость по отношению к Кремлю и его недоимперским потугам.
Понятно, что на этом форуме все должно быть мягенько и гладенько. Но стратегия - важнее.
Этот сыр я приготовила за один вечер! Рецепт: 200мл молока и 40мл...
Вот такую головку сыра я приготовила за один вечер! Рецепт: 200мл молока и 40мл...
4 растения, которые моментально проникают в суставы и восстанавливают хрящи в 855 раз лучше аптечной
Если тянет в пояснице и отдает в ногу, возьмите за привычку...
Потому со своей чисто примиренческой позицией президент Зеленский превращается из Верховного Главнокомандующего в верховного дипломата-капитулянта. И тем самым отталкивает от себя боеспособную часть ВСУ. А также наиболее активную, пассионарную часть украинского общества, которая категорически против ползучей капитуляции. И которой придется сползать на позиции сторонников Петра Порошенко, хотя они и не приемлют ПАПа за его мародерство и лицемерие.
И если «нормандский формат» все же состоится, и президент Зеленский таки подпишет там соглашение, традиционное сочиненное какими-нибудь Сурковым в Кремле, то он столкнется с тем же, что и его предшественник - невозможностью имплементировать обещанное Путину и европейцам в украинское законодательство.
Причем, препятствием опять станут уличные протесты, массовые протесты, в которых примут участие, в том числе, и те, кто голосовал за ВАЗа.
В тему - Вечером в Киеве состоится акция против разведения войск. Добровольцы не покинули Золотое
***
загрузка...
Картинка от Александра Кочеткова
так він буде диверсантів засилати.
наївняк сподівається, що таким чином війна скінчиться ?
і ***** вже не нападатиме ?
капець...
Есть гос. органы- перестаньте мутить воду!
Марионетка кремля рассказывает, что "Особый статус" для референдума о вступлении в РФ.
https://www.youtube.com/watch?v=i1ATUWEx6-I
Гиркин-Стрелков рассказывает план Кремля по Украине.
https://www.youtube.com/watch?v=W6oJOxLvLmM&t=128s
Зєля це підтвердив своєю сьогоднішньою сентенцією
"...щоб тупцювати на місці, що фактично означає рухатися назад", - сказав Зеленський.
***** дуже не потрібно розведення тому, що він буде позбавлений аргументів перед Меркель та Макроном, чому він не виконує мінські домовленості. Тому він робить все, щоб зірвати розведення і звинуватити у цьому Україну:
- тривають обстріли в Золотому. (Якщо потрібно ***** розведення, хіба були б обстріли, які зупинають розведення?)
- лугандони обстрілюють свої села, та села в сірій зоні і заяявляють ОБСЕ що через обстріли зі сторони України не можуть відводити свої війська. (Хіба зацікавлений у відіеденні військ ***** так робив би?)
- обмануті добровольці, якими уміло керують агенти *****, створюють картинку "некерованих націоналістів" для телебачення ***** і світу.
Задача Зеленського довести Меркель та Макрону, що ***** не буде виконувати обітцянки, які їм давав. Також, що головне показати що норманский формат не працює і попри те, що під тиском німо-французів Україна і віська відвела і формулу штаймаєра погодила, ***** їх на хєру вертів, і тому ні у кого не буде аргументів проти долучення США та Бритів, а ще можливо Канади, до переговорів з утихомирення *****.
Участі США не хоче ні ***** ні Меркель ні Макрон, але погодивши формулу і відвіши війська, ми позбавляємо їх жодних аргументів.
https://youtube.com/watch?v=mAdqAoymLIw
Смотрите! В Золотое заходят добровольцы от Нац Корпуса - Азова, ставит властям "гневные ультиматумы". Далее ПерЗидента в Золотое везет Троян друг и соратник Белецкого. Далее Зе-ЧМО грубо разговаривает с бойцами(которые к слову на выборах голосовали за Зе!!!). Далее на слудующий день Троян с полицией забирает оружие у бойцов! Сегодня еще один зависимый от Бени Коломойского Нач Ген Штаба Хомчак согласовывает с сепарами разведение войск! Сурков помошник Путлера хвалит Зе-ЧМО!!! Занавес!!!!
А если бы вместо курируемого Беней Азова, в Золотое попал к примеру Правый Сектор? Поехало ли туда Зе-ЧМО? Согласовали ли бы с сепарами развод войск?
https://www.youtube.com/watch?v=t7ARhU0y59M