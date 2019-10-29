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 Политика Украины, Общество
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Материалы по теме:
Все про:Донбасс (19776) добровольцы (656) Золотое (82)

 Не было ни одного дня тишины, преступно отводить войска сейчас, - добровольцы не планируют уходить из Золотого. ВИДЕО

В Золотом не было ни одного дня тишины, поэтому участники акции "Ні - капітуляції" планируют оставаться там, несмотря на разведение войск.

Об этом говорится в телеграм-канале акции "Ні - капітуляції", передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сил полиции достаточно, чтобы обеспечить безопасность в Золотом и отреагировать на возможные провокации, - Аваков

"Министр иностранных дел Пристайко утром заявил о начале отвода войск. Но в Золотом нет не то что семи, а даже одного дня тишины. Штаб ООС зафиксировал пять обстрелов сегодня ночью. Стреляли в частности по местам дислокации ветеранов. В случае преступного приказа отвести украинские войска, добровольцы останутся в Золотом для защиты местных жителей", - говорится в сообщении.

Добровольцы намерены остаться в населенном пункте, если власть начнет отвод войск.

"Сегодня ночью боевики обстреливали Золотое из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Это фиксировали добровольцы, потому что обстреливали наши позиции, и даже штаб ООС зафиксировал 5 обстрелов ночью", - сказано в видеообращении.

Подчеркивается, что Золотое-4 обстреливают ежедневно, в село заходят диверсионные группы. "Все оружие, которое сейчас есть у добровольцев, легальное и зарегистрированное, хранится в соответствии с законом. В соответствии с Конституцией, мы имеем право находится в любой точке Украины, не нарушая закон. Также мы имеем право защищать территориальную целостность Украины", - сказано в заявлении.

Также читайте: В случае соблюдения режима тишины разведение сил в районе Петровского может начаться 4-5 ноября, - замкомандующего штабом ОС Бондарь

Напомним, сегодня в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4.

Источник: https://censor.net.ua/v3156636
 
 
 Топ комментарии
 
Слава Богу , что они есть .
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Пусть зеля маму римму перевезёт в золотое. Как раз поселит её у тех двух баб, которые за отвод горло драли.
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Зеля врет как и Пэдря врал, обое рябое , от одной яблони. Два дня назад говорил, что разведение будет после недели тишины, сейчас го-но в ж-пе загорелось, прищемили ему яйца и он уже разводит под обстрелами, без всякой тишины. Это ужас ,что творят власти Украины, как они врут народу, как они проворачивают свои темные делишки с сатаной Путиным и его европейскими приспешниками, как они угождают агрессору и как они унижают украинский народ.Кого на этот раз олигархат подсунул Украине? ЖАХ.
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А так не хотілося б дострокових президентський виборів... А що діяти як і другий лєгітімний втече.
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Зеля врет как и Пэдря врал, обое рябое ,

А давайте чесно - чому вони повинні бути інакшими ? Обидва - продукти однієї кланово-олігархічної системи !
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Та не может быть?!

Ну ладно борИга! А наш Вова?! Наш Народный Президент?! Та не...
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От одной яблони, одна генетика и служат обое олигархату и украинскому и мировому.
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Звісно ... І весь тутешній баттхёрт від соєвих тільки тому , що їх господарів перетворили в "тєрпіл" і нові починають їх щемити так само ,я к вони 5 років тому , щимили ригівських "папередніков" - нічого нового !
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так они же соплеменники и аиннарот исраэлев.
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И ДЫРЫ не расформировали, как дед Кучма-Пинчук отвлекал нас устами своей девочки НЕмендель
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КСТАТИ, НИ ОДНА СВОЛОЧЬ ИЗ ВЛАСТИ ЭТО НЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛА тогда ...
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Жиди погані правлять нами
А ми ще гірші, ніж жиди
Ми продали Дідівську славу
Жиди ж в ярмо нас запрягли
Т.Г. Шевченко.
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Во власти Украины должны быть только те, кто ее защищал на фронте, а те, кто высмеивал Украину и называл ее актрисой взрослых фильмов нужно судить и за надругательством над Украиной на нары кинуть!
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Пусть зеля маму римму перевезёт в золотое. Как раз поселит её у тех двух баб, которые за отвод горло драли.
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тех же шалав уже вычислили, с расийским паспортами которые!
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Не шатайте піаніно, бо кришка впаде! Знаєте яким тоді голосом моніка буде вєщать?
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не лох домовився з фуйлом, олігархи не хочуть воювати, не хочуть зв'язків з Європою, їх влаштовує торгівля з рашкою.
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Пять обстрелов за сутки, это практически ничто, на это можно закрыть глаза. Разведение просто обязано состояться и как можно быстрее.
А добровольцам-ветеранам можно не беспокоиться, президент отвечает за свои слова, так что все будет как задумано.
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Пусть остаются, они никому не мешают.
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я это спрашиваю с начала шоу зедебилов. То что творится и что разрешает народ-это ужас,не нормально ни по каким нормам. Неужели всем так наплевать на страну, а только посты, блоги и пустые угрозы.А потом ищут помощи и понимания у других. Никто не поймет и не протянет руку помощи слабым и безвольным.
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А може не прекращаются обстрелы из за того, шо вы там тусуетесь? Не, так не думали?
Шо хотят эти перцы? Нескончаемой войны, где мы никак не можем победить русню? Или просто за малые гроши мутят воду во всей стране?
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Что там с эпохой бедности и снижением тарифов, на которых барыга наживался? Когда ждать?
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А если они будут "тусуваться" на километр дальше то уже там нужно будет отводить, чтоб не было обстрелов? И на каких рубежах останавливаться, Гриша? Где-то на админгранице Тернопольщины?
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Они просто тупые. Да, хорошие, патриотичные, смелые ребята. Но тупые. Так бывает. Зе их просто растерзал простейшими вопросами и они легко признали, что нужно вести диалог с Путиным. С этого момента я лично хохотнулся.
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Зеленському треба було тоді зробити наголос на тому - ЩО той хлопець вважає "сильною позицією" ..? А головне - чому цієї "сильної позиції" й досі нема ?!
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Их тупость ведёт нас к гражданской войне внутри страны и к разрушению украинской государственности. Такое не прощается.
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Зеленский и Пристайко и вся их Ко - это коллаборанты!
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Навязчивая идея зюзи встретиться любой ценой с пуйлом может привести к необратимым негативным последствиям для Украины.
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Если добровольцы уйдут, то сепарам это место станет безинтересно. Пока добровольцы остаются стрельба не стихнет. Наглядная иллюстрация к английской поговорке - лучшее враг хорошего.
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Так, по этой логике, может, вообще, армию снять с фронта?
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Я Вас уверяю ничего не изменится. Оставить полицию и немножко погранцов.
Или Вы думаете там каждый день останавливают танковые клинья, атакующие Мариуполь?
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Так про полицию и пограничников мы уже в 2014 посмотрели.
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В 2014 шла война. В 2016 она закончилась, подписана капитуляция - Минск-2.
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От же ж фожизды! Никак не угомонятся!

Хотят сорвать нелоху встречу с ******?
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Эти фото - сборный образ людей, которые сегодня определяют наше будущее. Время победившего быдла. Можно сколько угодна давить на банковую протестами, но что делать с этими?Не было ни одного дня тишины, преступно отводить войска сейчас, - добровольцы не планируют уходить из Золотого - Цензор.НЕТ 8811
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***
Из года в год в горах паслась отара.
Чабан был стар. Вдвоем с собакой старой,
Опершись на старинное ружье,
Дремал весь день, но дело знал свое -
Лишь волк голодный или барс крадучий
Приблизится, ища удобный случай,
Повторит эхо выстрел, и опять
Пастух садится у костра дремать,
Закутавшись в седеющую бурку,
И едкий дым струится из окурка.
Защита стаду каждому нужна.
Не укоряли овцы чабана,
Что шерсть стрижет и продает ягняток
И сам уже баранов съел с десяток.
Чего роптать, когда уклад таков
И установлен испокон веков.

Ах да, еще всеобщей пользы ради
Козел был старый в том овечьем стаде.
Овец всю жизнь он за собой водил,
Знал, где ручей, и пропасть обходил.
Вот им-то овцы были недовольны -
Мол, выскочка и с мордой протокольной.
Тропа ль крута, трава ль не зелена,
Во всем всегда была козла вина.
С собакой, впрочем, тоже не дружили.
Вот так они всё жили, жили, жили…
Пока весь чабана не вышел век -
Уснул и не проснулся человек.
Вослед за ним издохла и собака.
О них никто не вспомнил, не заплакал.

А кто-то и подумал: «Поделом!»
Костер погас. Отара за козлом,
Привычке повинуясь, как закону,
Отправилась пастись к другому склону -
Там в это время посочней трава.
Паслись спокойно день, а может два.
Что толку беспокоиться напрасно,
Козел решает, а они согласны.
Но на беду набрел на стадо волк,
Схватил козла и в кущи уволок.
А то, что не вернет его обратно,
Ягненку даже малому понятно.
Вот тут и начался переполох -
Как дальше жить и кто бы всем помог.

Пытались выбрать вожака из стада,
Но оказалось, никому не надо -
Никто не знает, как, с чего начать,
И кто за это будет отвечать.
Просить соседа бесполезно тоже:
«Я не могу, а значит, он не сможет…»
Проблеяли напрасно целый день
И с горя пастухом избрали пень -
И так стоит, так будет пусть при деле.
Но ночью волки двух овечек съели.

Того гляди, все стадо пропадет.
Что делать? Снова собрались на сход.
Опять весь день проспорили без толку,
Никто не знает, как спастись от волка -
Полстада блеет: «Боже, защити!»
А прочие: «От смерти не уйти!»
И так они кричали и шумели,
Что разбудить в дупле сову сумели.
Она, от света щурясь, говорит:
«Я вас спасу! Вам волк не навредит.
Вы только не мешайте спать, друзья!
А, если что, всё делайте, как я!»

Возликовали овцы хором, дружно:
«Сова-пастух! Чего еще нам нужно!»
И, смолкнув, по округе разбрелись.
До вечера спокойно все паслись,
Вот ночь настала. Овцы и бараны
Уснули под надежною охраной.
Сова же честно, как солдат в строю,
У пропасти уселась на краю.

Глядь, к стаду приближается волчище -
Трусит кустами, взглядом жертву ищет.
Сове все видно, ей-то не темно,
Кричит: «Бараны! Овцы! Все за мной!
Перелетаем быстро на другую гору!»
И вся отара в тот же миг без спору
Помчалась в пропасть следом за совой
И … вряд ли там остался кто живой.
Сове же до беды их нету дела,
Она-то пропасть ту перелетела!!!

Вот так же может сгинуть и народ,
Коль власть любому над собой дает,
Польстившись на пустые обещанья
Пресечь погибель или обнищанья...
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Если бы на Банковую можно было давить протестами. А скорее наоборот, ******* не видит в упор многотысячных протестов против капитуляции в центре Киева зато заметил протест трех бабок-сепаров возле ларька в Золотом.
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Тебя свинья в хорошее будущее привёл, или ты ***** из паралельного мира?
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Ребята так старались, ночи не спали. Не прокатило.
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Предатели , хотят войну закончить, не то что святой свин, так усердно страну уничтожал.
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Панове військові, добровольці, волонтери, що голосували за ЗЕ. Я вас вітаю з ЗЕ-перемогою!!! Суди Портнова вже готуються розпочати низку процесів проти "карателів, що вбивали народи Донбасу." Ви це зробили разом, дебіли... Це тільки для Пороха ви були героями...Не было ни одного дня тишины, преступно отводить войска сейчас, - добровольцы не планируют уходить из Золотого - Цензор.НЕТ 6088
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Ну отлично ,пусть остаются и контролируют процессы ..
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совравши однажды будет врать до конца Не было ни одного дня тишины, преступно отводить войска сейчас, - добровольцы не планируют уходить из Золотого - Цензор.НЕТ 1141

«Все спокойно, никаких обстрелов»: Зеленский о разведении войск в Золотом Октябрь 29, 2019Без рубрикиКомментарии

Президент врет. Обстрелы на участке разведения фиксировались и сегодня, и три дня назад, но процедуру все же решили начать.
Президент Владимир Зеленский приветствовал начало разведения войск у Золотого (Луганская область).
Об этом передает «Зеркало недели».
«Все спокойно происходит. На этом участке нет никаких обстрелов», - заявил гарант в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе.
Он добавил, что семь дней «тишины» на участке «зафиксировали миссия ОБСЕ и украинская сторона».
Как напоминает издание, для начала разведения сил и средств на участке необходим семидневный режим прекращения огня. Но обстрелы так называемого участка разведения №2 в Золотом-4 не прекращались с воскресенья, 27 октября.
В тему - Добровольцы в Золотом заявили, что условия для разведения не выполнены. Штаб ООС подает противоречивую информацию





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Накануне в пяти километрах от участка боевики били из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия, о чем штаб операции Объединенных сил сообщил днем 29 октября.
Несмотря это, разведение сил и средств началось в этот же день в 12:00. К этому времени с момента первой публикации прошло всего три часа, а штаб ООС уже сообщал о том, что оно стало возможным «благодаря соблюдению режима тишины в течение последней недели».
Когда журналисты «Новостей Донбасса» попросили Зеленского прокомментировать информацию о разведении у Золотого, он сказал, что нужно дождаться официального подтверждения штаба.
Узнав от журналистов о том, что подтверждение есть, Зеленский сказал: «Прекрасно, прекрасно».
Таким образом, разведение войск в Золотом началось сегодня, несмотря на невыполнение боевиками условия о прекращении обстрелов.
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При этом и штаб ООС, и Верховный главнокомандующий Зеленский явно врут по этому поводу…
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Зеленский РЕСПЕКТ!Главное МИР! Собаки лают караван идет..
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А журналистка сказала Зеле, что войска выводят. А сорока на хвосте принесла ему же, что в Золотом неделю не стреляют. А если и стреляют, то где-то рядом. Нельзя расстраивать Зелю. Не было ни одного дня тишины, преступно отводить войска сейчас, - добровольцы не планируют уходить из Золотого - Цензор.НЕТ 6766
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Про "немытую" это Лермонтов. Петро про армовиру. Юща ещё добавь- "ці руки ничого..."
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А ******* утверждает что выстрелов не слышал. Рваните там ему гранату над ухом или мину под сиденье пускай услышит
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Зеленский превращается из Верховного Главнокомандующего в верховного дипломата-капитулянта - эксперт Октябрь 29, 2019Без рубрикиКомментарии

И тем самым отталкивает от себя боеспособную часть ВСУ. А также наиболее активную, пассионарную часть украинского общества, которая категорически против ползучей капитуляции.
Помните, недавно я писал, что тональность беседы президента Зеленского с ветераном «Азова» была относительно верной, а вот произнесенные слова - неудачными и неэффективными? Потому что агрессивный наезд собеседника и его попытка манипулировать должны встречать адекватный отпор со стороны главы державы. Однако в словах должна звучать не обида и оправдание («Я - не лох!»), а четкая государственная позиция.
Об этом написал около часа назад в ФБ политический эксперт Александр Кочетков.
Но ведь этот принцип - универсален! И точно также он должен применяться по отношению к России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) и ее президенту Владимиру Путину. Потому что с той стороны на нас как раз пытаются агрессивно давить и нами манипулировать!
Но вместо этого на масштабном инвестиционном форуме в Мариуполе президент Зеленский подчеркнул, что мир и возврат наших территорий достижим исключительно дипломатическим путем. И все.
А должна была прозвучать еще и фраза вроде «Но мы всегда готовы дать отпор агрессии и нанести агрессору неприемлемые потери». То есть, проявить жесткость по отношению к Кремлю и его недоимперским потугам.
Понятно, что на этом форуме все должно быть мягенько и гладенько. Но стратегия - важнее.





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Потому со своей чисто примиренческой позицией президент Зеленский превращается из Верховного Главнокомандующего в верховного дипломата-капитулянта. И тем самым отталкивает от себя боеспособную часть ВСУ. А также наиболее активную, пассионарную часть украинского общества, которая категорически против ползучей капитуляции. И которой придется сползать на позиции сторонников Петра Порошенко, хотя они и не приемлют ПАПа за его мародерство и лицемерие.
И если «нормандский формат» все же состоится, и президент Зеленский таки подпишет там соглашение, традиционное сочиненное какими-нибудь Сурковым в Кремле, то он столкнется с тем же, что и его предшественник - невозможностью имплементировать обещанное Путину и европейцам в украинское законодательство.
Причем, препятствием опять станут уличные протесты, массовые протесты, в которых примут участие, в том числе, и те, кто голосовал за ВАЗа.
В тему - Вечером в Киеве состоится акция против разведения войск. Добровольцы не покинули Золотое
***
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Картинка от Александра Кочеткова
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***** не нужен мир, поэтому обстреливают Золотое, уродам тоже не нужен мир, поэтому они по требованию ***** дают ему возможность оправдать расстрелы наличием вооруженных людей. И что самое интересно и ***** и уроды говорят что они защищают мирное украинское население. И кто тут патриот?
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думаєте, що розведення зупинить ***** від пострілів ?
так він буде диверсантів засилати.
наївняк сподівається, що таким чином війна скінчиться ?
і ***** вже не нападатиме ?
капець...
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Думайте ширше. Зе робить все потрібне, щоб похоронити капітулянські мінські домовленості а з ними і норманський формат, та залучити до переговорів США, бритів та Канаду на противагу ************** Меркель та Макарону. Цього дуже не хоче ***** і все робить, щоб зупинити розведення, бо не буде у меркель аргументів, проти зміни недіючого норманського формату.
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дурень думкою багатіє...цей лошара-клавішник не стелепкає скласти речення докупи, щоб висловити хоч натяк на думку, якщо не саму думку...а ти йому приписуєш стратегічне мишлення...не чуди....
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Мужики в Украине есть президент!!!! Перестаньте!!!! Он должен работать!!!!
Есть гос. органы- перестаньте мутить воду!
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Нужно собирать виче и решать, что делать! Нельзя допустить, чтобы Зеленский дал особый статус и снял санкции тем самым с РФ потому что если снимут санкции, то Крым уже хер вернем и Донбасс еще и получив особый статус с народной милицией и своими властями,которых Зеленский хочет признать и потом они там проведут референдум о вступлении в РФ. Это все сценарий кремля!
Марионетка кремля рассказывает, что "Особый статус" для референдума о вступлении в РФ.
https://www.youtube.com/watch?v=i1ATUWEx6-I
Гиркин-Стрелков рассказывает план Кремля по Украине.
https://www.youtube.com/watch?v=W6oJOxLvLmM&t=128s
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пнх зе бот сраный! коллаборанты вонючие! валите нахер с Украины в Ростов!
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Доложите об этом преЗеку............, а то он думает(?) и утверждает, что он - «не лох».........
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Парни, только не палите свою дислокацию и чаще передислоцируйтесь. Иначе Хомчак наведет на вас вражескую артиллерию. Он в етом мастер. Не каждый может за сутки убить 2000 укаринцев как Хомчак сделал под Иловайском.
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Білецький може стати пророком: на передок прийде 10 тис. Але Білецький до цього відношення не буде мати. Якось так.
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Задача Билецкого толкнуть людей в пекло и свалить. Был один такой, Ярош звали, где он сейчас никто не знает.
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Доброволцев нужно рассадить и усё!
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Якщо війська не наступають - то відступають.
Зєля це підтвердив своєю сьогоднішньою сентенцією
"...щоб тупцювати на місці, що фактично означає рухатися назад", - сказав Зеленський.
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Хто здатен - подумайте:
***** дуже не потрібно розведення тому, що він буде позбавлений аргументів перед Меркель та Макроном, чому він не виконує мінські домовленості. Тому він робить все, щоб зірвати розведення і звинуватити у цьому Україну:
- тривають обстріли в Золотому. (Якщо потрібно ***** розведення, хіба були б обстріли, які зупинають розведення?)
- лугандони обстрілюють свої села, та села в сірій зоні і заяявляють ОБСЕ що через обстріли зі сторони України не можуть відводити свої війська. (Хіба зацікавлений у відіеденні військ ***** так робив би?)
- обмануті добровольці, якими уміло керують агенти *****, створюють картинку "некерованих націоналістів" для телебачення ***** і світу.
Задача Зеленського довести Меркель та Макрону, що ***** не буде виконувати обітцянки, які їм давав. Також, що головне показати що норманский формат не працює і попри те, що під тиском німо-французів Україна і віська відвела і формулу штаймаєра погодила, ***** їх на хєру вертів, і тому ні у кого не буде аргументів проти долучення США та Бритів, а ще можливо Канади, до переговорів з утихомирення *****.
Участі США не хоче ні ***** ні Меркель ні Макрон, але погодивши формулу і відвіши війська, ми позбавляємо їх жодних аргументів.
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Зебилы, зацените как вам красиво провели по губам! Чисто факты от порофоба.
https://youtube.com/watch?v=mAdqAoymLIw
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Никак эти "добровольцы" не хотят, чтобы Путин ушел с Донбасса.
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Это чистейший развод от Коломойского и Авакова!!!!
Смотрите! В Золотое заходят добровольцы от Нац Корпуса - Азова, ставит властям "гневные ультиматумы". Далее ПерЗидента в Золотое везет Троян друг и соратник Белецкого. Далее Зе-ЧМО грубо разговаривает с бойцами(которые к слову на выборах голосовали за Зе!!!). Далее на слудующий день Троян с полицией забирает оружие у бойцов! Сегодня еще один зависимый от Бени Коломойского Нач Ген Штаба Хомчак согласовывает с сепарами разведение войск! Сурков помошник Путлера хвалит Зе-ЧМО!!! Занавес!!!!
А если бы вместо курируемого Беней Азова, в Золотое попал к примеру Правый Сектор? Поехало ли туда Зе-ЧМО? Согласовали ли бы с сепарами развод войск?
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Вірте президенту" (с) 16.10. Зе. Україна чекатиме 7 днів тиші. 29.10. Годину тому штаб ООС повідомив, що вчора були обстріли ділняки №2 Золоте-4; 29.10. Зараз. Пристайко процес розведення в Золотому стартував 29.10. Це влада патологічних брехунів. І це вже факт. Не было ни одного дня тишины, преступно отводить войска сейчас, - добровольцы не планируют уходить из Золотого - Цензор.НЕТ 8399
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Ніхто війну не збирається закінчувати. Як плакали матері і дружини за загиблими та скаліченими, так і будуть плакати. І як зрозуміти що жителі просять відійти добровольців, а ті, в той же час, збираються їх захищати..
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