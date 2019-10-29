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 Общество, За рубежом
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 "Женщина, вы с Тамбова, муж с Тамбова и дети с Тамбова! Зачем вам английский?" - член Общественной палаты РФ Пожигайло предлагает запретить изучение иностранных языков. ВИДЕО

Изучение иностранных языков в школах РФ меняет мировоззрение и не способствует распространению русской культуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло и предложил вместо изучения английского языка увеличить количество часов для уроков труда, физкультуры и русского языка.

"Английский язык ставит мировозрение. Мы выращиваем англичан... Детей наших сегодня учат с первого класса. Язык - это первое оружие массового поражения, которое было привнесено в 90-е годы... Начинаешь выяснять зачем нужен человеку из Тамбова английский язык - у меня был как-то такой звонок, - женщина говорит, мол 21 век иностранный нужно знать. Я ее спрашиваю: "Женщина, вы с Тамбова, муж с Тамбова и дети с Тамбова! Вы выезжали за границу? - "Один раз. В Турцию", - "Скажите, зачем вам английский язык?" " - рассказал Пожигайло.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "It's my редактор, ммм. Как? Say me doing interview with you", - журналистка из РФ блеснула английским в разговоре с коллегой из Испании, раскритиковавшим Краснодар. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3156613
 
   
 Топ комментарии
 
Язык - это первое оружие массового поражения, которое было привнесено в 90-е годы...

Так вы, гандоны, поэтому свой язык в украине навязываете?
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Правильно!!!
Нехай вчать українську мову "Женщина, вы с Тамбова, муж с Тамбова и дети с Тамбова! Зачем вам английский?" - член Общественной палаты РФ Пожигайло предлагает запретить изучение иностранных языков - Цензор.НЕТ 2058
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какое оно дегенеративное))носятся со своим сруцким ******** языком))вас скоро мочить по всему миру начнут а вы за язык трете))
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"Боярин" херов рассуждает о том что надо по его мнению холопам, а что не надо.
Реально дно.
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Правильно!!!
Нехай вчать українську мову "Женщина, вы с Тамбова, муж с Тамбова и дети с Тамбова! Зачем вам английский?" - член Общественной палаты РФ Пожигайло предлагает запретить изучение иностранных языков - Цензор.НЕТ 2058
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Бандерсити. А то тамб1в як нар1д чи к1ля аз1р1в
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"За даними краєзнавців, назва Тамбов походить від слова «тонбов» - «грузьке місце» з мокшанської мови" - мокшобендери....?
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"Жіночко, ви з Тамбова, чоловік з Тамбова і діти з Тамбова! Навіщо вам англійська?" - член Громадської палати РФ Пожигайло пропонує заборонити вивчення іноземних мов - Цензор.НЕТ 5515

А воно їм треба? Нехай краще вчать вовчу мову, не даремно там кажуть: "Тамбовский волк тебе товарищ". ))
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Брайтон не резиновый всех не приймет .....
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а ми вчимо руцкій, навчаємо майбутні покоління, думаєм по руцкі, жівьом по руцкі.
і ще якесь одоробло заікнеться, що це не так і мова не важлива.
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так в Усть-********* ж китайский - второй официальный на парашке после туркменского...
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Язык - это первое оружие массового поражения, которое было привнесено в 90-е годы...

Так вы, гандоны, поэтому свой язык в украине навязываете?
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Всё верно . Только Украина , а не украина .
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Правильно, английский нужен их детям, которые живут на загнивающем Западе, а ваши дети, женщина, должны жить в скрепной Раиссе. Боливар двоих не вынесет "Женщина, вы с Тамбова, муж с Тамбова и дети с Тамбова! Зачем вам английский?" - член Общественной палаты РФ Пожигайло предлагает запретить изучение иностранных языков - Цензор.НЕТ 2044
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китайский учите...китайский! хоть лапшу научитесь выпрашивать
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В цілому - думка правильна.Нехай щастить..
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Нет смысла реагировать . В ватном зоопарке свои правила .
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Английский язык ставит мировозрение. Мы выращиваем англичан... Детей наших сегодня учат с первого класса. Язык - это первое оружие массового поражения, которое было привнесено в 90-е годы..Источник: https://censor.net.ua/v3156613

А МИ ВИРОЩУЄМО КАЦАПІВ.
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Так ось - валянок логічний. Тому вивчення рюзького ізика і мовлення на ньому- це інвазія чужої країни, це зміна менталітету нації. Андестенд, рюзьконосійні віруси?! Може прислухаєтесь хоча б до ворога, як своїх патріотів не чуєте.
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Ты не прав. Среди добровольцев и волонтеров - 50/50. Зато среди "сигаретников" и "бурштинокопачей" - 100% україномовні.
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Вот тут я с ним полностью согласен!
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Нас ждет то же самое и гораздо быстрей, может даже обгоним рашку.
Дай бог ошибиться, но темпы зекоманды в сторону пуйлостана настораживают.
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Врун и бахвал. Невозможно выучить иностранный во взрослом состоянии за пол года.
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Нормальный человек...пусть учат, что земля плоская и заканчивается по границам паРашки...географию тоже надо им отменить...и забор построить с проволокой под напряжением...
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Хоть оно и фашист, но в данном случае я с ним согласен. Крепостным нах*р не нужен английский. "Женщина, вы с Тамбова, муж с Тамбова и дети с Тамбова! Зачем вам английский?" - член Общественной палаты РФ Пожигайло предлагает запретить изучение иностранных языков - Цензор.НЕТ 6766
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Из Кривого Рога КВНщики также смешили только людей аналогичных жителям Тамбова ... Ну еще успевших выехать за границу "тамбовчан"...И ничего - президентов для России рождают, как Трамп предрек ...
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А ещё... на зе бонутых у нас в Украине много.....
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Иисус же сказал: «Отец, прости их, потому что они не ведают, что творят»
Евангелие от Луки 23:34
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Этих прощать нельзя,они отлично ведают,что творят.
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Да вам и руцкий не особо нужен, достаточно жестов.
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Зачем им дороги, зачем им английский... В принципе- зачем им и жить?
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все логично, касабам нужна голова что бы кушать.
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В кацапії досить прагматична тенденція , Путєн запитує сибіряків :" А для чого вам авто , у вас же доріг немає ?". Цей волосан запитує :"А для чого вам в Тамбові англійська , коли ваші діти не еліта ? " . Граф міхалков взагалі вважає що для кацапів настав час кріпосного права . Кацапи , ви зі своєю "русскоязичною щелепою" та 47ю хромосомою поза конкурсом на кастингу країни ідіотів .
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Даже не знаю, что и ответить. Мракобесие какое то. А реально, зачем? Если ты родился в Тамбове, запрограммировано проживешь там всю жизнь и сдохнешь в Тамбове. Зачем?
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та пусть тамбовский учат, делов то...
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...тамбовский - волчий, на весь мир зловещий вой и ему подобное зловонье.
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Стьопа Казанін, ти з Тамбова? І Житков з Тамбова?
Так якого мера ви в Україну приперлися зі своїми дебільними жартами?
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Цікаво як він зібрався поширювати свою московську мову, світогляд та культуру не володіючи бодай англійською? )))
У московитів цілком відсутнє критичне міркування, тож цій отарі можна впарити будь-яке фуфло!
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На нашу курву православну схожий. Звичайні бредні несуть але в чомусь і праві. Тому й потрібен Україні закон про мову, то починають думати російською і деградують.
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Лживые руzzкие никогда не признают, что русский язык является оружием российской окупации в Украине, но английский признают угрозой себе. Чудьненько.
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