 "Женщина, вы с Тамбова, муж с Тамбова и дети с Тамбова! Зачем вам английский?" - член Общественной палаты РФ Пожигайло предлагает запретить изучение иностранных языков. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло и предложил вместо изучения английского языка увеличить количество часов для уроков труда, физкультуры и русского языка.
"Английский язык ставит мировозрение. Мы выращиваем англичан... Детей наших сегодня учат с первого класса. Язык - это первое оружие массового поражения, которое было привнесено в 90-е годы... Начинаешь выяснять зачем нужен человеку из Тамбова английский язык - у меня был как-то такой звонок, - женщина говорит, мол 21 век иностранный нужно знать. Я ее спрашиваю: "Женщина, вы с Тамбова, муж с Тамбова и дети с Тамбова! Вы выезжали за границу? - "Один раз. В Турцию", - "Скажите, зачем вам английский язык?" " - рассказал Пожигайло.
як в тварин.
Реально дно.
Нехай вчать українську мову
А воно їм треба? Нехай краще вчать вовчу мову, не даремно там кажуть: "Тамбовский волк тебе товарищ". ))
і ще якесь одоробло заікнеться, що це не так і мова не важлива.
Так вы, гандоны, поэтому свой язык в украине навязываете?
А МИ ВИРОЩУЄМО КАЦАПІВ.
Дай бог ошибиться, но темпы зекоманды в сторону пуйлостана настораживают.
Евангелие от Луки 23:34
Так якого мера ви в Україну приперлися зі своїми дебільними жартами?
У московитів цілком відсутнє критичне міркування, тож цій отарі можна впарити будь-яке фуфло!