 "Женщина, вы с Тамбова, муж с Тамбова и дети с Тамбова! Зачем вам английский?" - член Общественной палаты РФ Пожигайло предлагает запретить изучение иностранных языков. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло и предложил вместо изучения английского языка увеличить количество часов для уроков труда, физкультуры и русского языка.

"Английский язык ставит мировозрение. Мы выращиваем англичан... Детей наших сегодня учат с первого класса. Язык - это первое оружие массового поражения, которое было привнесено в 90-е годы... Начинаешь выяснять зачем нужен человеку из Тамбова английский язык - у меня был как-то такой звонок, - женщина говорит, мол 21 век иностранный нужно знать. Я ее спрашиваю: "Женщина, вы с Тамбова, муж с Тамбова и дети с Тамбова! Вы выезжали за границу? - "Один раз. В Турцию", - "Скажите, зачем вам английский язык?" " - рассказал Пожигайло.

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