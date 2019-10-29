 У вас есть возможность потерзать президента. В России это уже давно невозможно, это морг, в котором полный порядок, - Шендерович о пресс-марафоне Зеленского. ВИДЕО

Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" заявил российский писатель-сатирик Виктор Шендерович.
"Знаете, я читаю самые разные иронические отзывы о пресс-конференции Зеленского. Братцы мои! Вот у вас, Женя, как у журналиста, была возможность прилюдно, в прямом эфире, потерзать президента страны, задавая неприятные вопросы. Есть обратная связь. Эта обратная связь - не датская, да. Она не идеальная - но она, безусловно, есть. А в России уже давно это невозможно", - констатирует Шендерович.
"Там (в России - ред.) - полный порядок. И запах морозилки, морг, в котором полный порядок. Каждый лежит на своей полочке с номерочком на ноге. Все. И ничего непредсказуемого быть не может. Все полностью управляемо. И это будет единственный запах в этой морозилке, пока не сломается морозильник. А потом - сразу начнет смердеть", - убежден сатирик.
По мнению писателя, такого рода замороженность политической жизни, невозможность никаких изменений- кончаются естественным образом либо взрывом, либо обрушением. "Если нет эволюции, то остается всего два варианта: взрыв или деградация. Революция или деградация. Ничего четвертого просто не придумано", - резюмировал Шендерович.
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Что такое славяне?
«Профессор-филолог из ВШЭ назвал русский язык убогим и «клоачным».
В московских киосках наблюдается недостаток иноязычной прессы и продаются лишь издания на убогом и «клоачном» русском языке, считает профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор филологических наук Гасан Гусейнов. Об этом он написал в своем Facebook. «В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна», - написал филолог.
Заодно преподаватель ВШЭ высказал недоумение в связи с тем, что живущим на Украине русским «невмоготу выучить» государственный язык той страны. Также Гусейнов выразил мнение, что следующим поколениям «предстоит расчищать эти наши авгиевы конюшни».
«Патамушта империя и великая держава? Наоборот: потому что не империя, не великая держава, а порядком одичавшая страна», - резюмировал он.»
Але всі єврейські вчені і фахівці послуговуються англосаксонською мовою, що належить індорєвропейській групі мов, як українська і англійська..
Я, є! українською, буде І am англосаксонською.
А на івріті?.
На рашке будут вьібирать президента и всегда будет получается царь, а у нас сукин сьін )))