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 У вас есть возможность потерзать президента. В России это уже давно невозможно, это морг, в котором полный порядок, - Шендерович о пресс-марафоне Зеленского. ВИДЕО

В отличие от Украины, в России давно невозможно задавать президенту страны неудобные вопросы, тем более - делать это в прямом эфире.

Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" заявил российский писатель-сатирик Виктор Шендерович.

"Знаете, я читаю самые разные иронические отзывы о пресс-конференции Зеленского. Братцы мои! Вот у вас, Женя, как у журналиста, была возможность прилюдно, в прямом эфире, потерзать президента страны, задавая неприятные вопросы. Есть обратная связь. Эта обратная связь - не датская, да. Она не идеальная - но она, безусловно, есть. А в России уже давно это невозможно", - констатирует Шендерович.

"Там (в России - ред.) - полный порядок. И запах морозилки, морг, в котором полный порядок. Каждый лежит на своей полочке с номерочком на ноге. Все. И ничего непредсказуемого быть не может. Все полностью управляемо. И это будет единственный запах в этой морозилке, пока не сломается морозильник. А потом - сразу начнет смердеть", - убежден сатирик.

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По мнению писателя, такого рода замороженность политической жизни, невозможность никаких изменений- кончаются естественным образом либо взрывом, либо обрушением. "Если нет эволюции, то остается всего два варианта: взрыв или деградация. Революция или деградация. Ничего четвертого просто не придумано", - резюмировал Шендерович.

Полную версию интервью смотрите ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/v3156611
 
   
 Топ комментарии
 
"Известно, что к концу 15 в. не существовало русского государства, не было старшего брата *великорусского* и русского народа, а была Суздальская земля - земля Моксель, а позже Московское княжество, входившее в состав Золотой Орды - державы Чингизидов. С конца 13 до начала 18 в. народ этой земли называли московитами. Московские историки обходят молчанием вопрос о своем национальном происхождении. "(с)
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У вас есть возможность потерзать президента. В России это уже давно невозможно, это морг, в котором полный порядок, - Шендерович о пресс-марафоне Зеленского - Цензор.НЕТ 4901надо ему мендель привезти...без предварительных прививок У вас есть возможность потерзать президента. В России это уже давно невозможно, это морг, в котором полный порядок, - Шендерович о пресс-марафоне Зеленского - Цензор.НЕТ 4901 У вас есть возможность потерзать президента. В России это уже давно невозможно, это морг, в котором полный порядок, - Шендерович о пресс-марафоне Зеленского - Цензор.НЕТ 4901
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недружественные это какие? из раши?
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"Известно, что к концу 15 в. не существовало русского государства, не было старшего брата *великорусского* и русского народа, а была Суздальская земля - земля Моксель, а позже Московское княжество, входившее в состав Золотой Орды - державы Чингизидов. С конца 13 до начала 18 в. народ этой земли называли московитами. Московские историки обходят молчанием вопрос о своем национальном происхождении. "(с)
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с происхождением как раз все понятно . во время нашествия Батыя . какая то часть славян сбежала из обжитых мест в дремучие леса Волго-Окского междуречья . изрядно там одичала . смешалась с местными угро-финскими племенами . и теперь эти вырожденцы претендуют на роль старшего брата и носителя истинно славянской культуры У вас есть возможность потерзать президента. В России это уже давно невозможно, это морг, в котором полный порядок, - Шендерович о пресс-марафоне Зеленского - Цензор.НЕТ 3956
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"во время нашествия Батыя . какая то часть славян сбежала из обжитых мест в дремучие леса Волго-Окского междуречья . "

Что такое славяне?
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Вспомнился облик славянского типа, типа Рюриковича.

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не хочу лезть в нет дабы выдать вам академический ответ . но если кратко и своими словами то это общность племен расселившихся в Европе . были южные . полабские и еще не помню какие . в нашем случае речь конечно идет о восточных славянах .
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Такое стало возможно онли при Зе. На прессухах соевого журналисты из недружественных СМИ отсеивались ещё на этапе аккредитации.
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недружественные это какие? из раши?
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У вас есть возможность потерзать президента. В России это уже давно невозможно, это морг, в котором полный порядок, - Шендерович о пресс-марафоне Зеленского - Цензор.НЕТ 4901надо ему мендель привезти...без предварительных прививок У вас есть возможность потерзать президента. В России это уже давно невозможно, это морг, в котором полный порядок, - Шендерович о пресс-марафоне Зеленского - Цензор.НЕТ 4901 У вас есть возможность потерзать президента. В России это уже давно невозможно, это морг, в котором полный порядок, - Шендерович о пресс-марафоне Зеленского - Цензор.НЕТ 4901
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Знаешь в чём проблема заключается твоего низкоуровнего понимания гениального человека ,а в том, что хам никогда не поймёт умного учёного человека, что бы понять Шендеровича, гражданина США и диссидента ,который полностью как и Макаревич на украинской стороне, но с болью о своей , нужно иметь интеллект и для такого как ты прожить две жизни,судя по твоему дурацкому ответу , ведь получается согласно тому что ты выдал, что твоя дурная черепная коробка создана была для того что бы жрать и позорить Украину,меняй ник или сойди с пути идиота во время, я уберу пост если найдём взаимопонимание и без обид
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20:16, 29 октября 2019
«Профессор-филолог из ВШЭ назвал русский язык убогим и «клоачным».
В московских киосках наблюдается недостаток иноязычной прессы и продаются лишь издания на убогом и «клоачном» русском языке, считает профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор филологических наук Гасан Гусейнов. Об этом он написал в своем Facebook. «В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна», - написал филолог.
Заодно преподаватель ВШЭ высказал недоумение в связи с тем, что живущим на Украине русским «невмоготу выучить» государственный язык той страны. Также Гусейнов выразил мнение, что следующим поколениям «предстоит расчищать эти наши авгиевы конюшни».
«Патамушта империя и великая держава? Наоборот: потому что не империя, не великая держава, а порядком одичавшая страна», - резюмировал он.»
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Ну, он отчасти прав. Все славянские языки сильно примитивны и упрощены в сравнении с тем же ивритом, например.
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Ну, це Ви так вирішили. Можливо в Армії Оборони Ізраїля і Синагогах, це так.
Але всі єврейські вчені і фахівці послуговуються англосаксонською мовою, що належить індорєвропейській групі мов, як українська і англійська..
Я, є! українською, буде І am англосаксонською.
А на івріті?.
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эхо москвы это фсб шный проэкт шендеровичи и другие
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Не Шендерович там один із 0,0001% вменяемьіх.
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У нас анархическое общество, а на рашке монархическое.
На рашке будут вьібирать президента и всегда будет получается царь, а у нас сукин сьін )))
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начадок племені -"меря" шо на масковії було...
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