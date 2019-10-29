 Скульптуру, посвященную Революции Достоинства, открыли на бульваре Шевченко в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Работа художника Алексея Золотарева посвящена "Революции Достоинства" и находится на месте бывшего памятника Ленину.

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По информации организаторов, Украинский кризисный медиа-центр проводил конкурс на лучший проект экспозиции "Цена свободы". И в нем победил Алексей Золотарев.

"Скульптура "Противостояние" - это попытка оформить в визуальный образ чувство внутреннего напряжения, конфликта, неудержимой силы, которые не поддаются контролю разума. Главным рычагом в жизни всегда остается что-то, что выше даже памяти. Таким рычагом, удерживающим на поверхности, является осознание себя свободным. Шар - как целостный организм, абсолютная форма, набрала обороты и запуталась в миллионах путей, вечный мощный двигатель, заряжающий воздух электрическими волнами. Целое, секущееся со всех сторон и должное собраться, чтобы выжить. Свобода - это противостояние доверия и заблуждения, решения и бессознательности, достижений и потерь. Противостояние как взаимоисключающие части одного целого", - поясняют организаторы.







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Фото, видео: Олег Богачук