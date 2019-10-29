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Все про:Путин (25126) Россия (74141) Шендерович (55) идеология (34)

 Никакой другой идеологии, кроме шовинистической и оборонной, сегодня в России нет, - Шендерович. ВИДЕО

Сегодня в современной России нет никакой другой идеологии, кроме шовинистической и оборонной - это единственное, что делает Путина политиком.

Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" заявил российский писатель-сатирик Виктор Шендерович.

По словам писателя, это единственное, что делает Путина политиком.

"Потому что за пределами этого, если предположить, что он менеджер, то он - очень хреновый менеджер. Проигравший экономику, проигравший статус страны, выброшенный вон. Экономика, бегство капитала, бегство мозгов, состояние рубля и так далее – он все проиграл. Кроме одного. Но этого одного хватает, чтобы держать травмированную нашу ментальность в состоянии некоторого относительного единства. Это вот "мы против всего мира". А вокруг – предатели-славяне, Украина, которая легла под Америку; Балтика, которая не ценит добра, Европа бездуховная, Америка, у которой утром в Техасе просыпается фермер и думает: как бы уничтожить Россию, как бы нагадить России? ", - иронизирует Шендерович.

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"И это галлюцинаторное ощущение, - единственное, что, как ни странно, сегодня собирает нацию. Как ни драматично, как ни комично это звучит. Но это то, что делает нас нацией. Другой идеи нет", - подытожил Виктор Шендерович.

Полную версию интервью смотрите ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/v3156603
 
   
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Скіжіть це Зєлєпуті.Він то тупий, але на сотий раз можливо зрозуміє. Коли втратить Україну.
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Ви думаєте що воно здає Україну по шматочку бо невіглас?
А я думаю, що це не просто так, а за грубі гроші!
Зєєєля стане мультимільярдером, а України не стане.
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І це прикольно. Можна , наприклад, зняти класний фільмєц про пацика, що був не лохом і чьотко прямував к успєху. Нариду сподобається.
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а богдан сподівається вкохати в зелю росєян.
самий вірний спосіб - стати перед ними навколішки.
здається, розведення військ саме про це.
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Никакой другой идеологии, кроме шовинистической и оборонной, сегодня в России нет, - Шендерович.

Умница. Мало таких в России. В основном Вольфовичи и поклонские...
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Шендерович неправ. Официальная московская идеология не оборонная, а агрессивная. На Московию никто не нападал и нападать не собирается, а вот она на всех соседей нападает или угрожает нападением.
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это тот Шендерович с которого еще "шоу довгоносиків" ржали? или другой?
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От имперского шовинизма есть лекарство - єто ножки буша)))
У сожалению, одна Украина такое не потянет.
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Россия - это мировое зло! РФ нужно всем миром договориться и развалить!
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На жаль зебіли не хочуть в це вірити ,вони живуть ілюзіями що з путіном можна домовитись про мир ,можна але тільки "русский мир".
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