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Все про:Зеленский (3474) угрозы (634) Потураев (21) Федына София (5)

 Может это право на свою позицию. А может и госизмена, - нардеп Потураев об угрозах в адрес Зеленского. ВИДЕО

Фракция "Cлуги народа" считает, что заявлениям, которые призывают к ненависти, мятежам и содержат угрозы первым лицам государства, следует давать публичные оценки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сегодня заявил народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев, которого у трибуны парламента поддержали все члены фракции.

"Фракция уже начала сбор подписей с обращением в правоохранительные органы для решения, приемлемы ли призывы к убийству любого гражданина", - отметил нардеп.

Он также предостерег, что сейчас выполняется план раздувания ненависти в обществе, из-за которого уже была потеряна свобода и государственность в 1917-1920 годах.

"Мы должны совместно с правоохранительными органами и обществом дать оценки призывам к мятежу и уничтожению главы государства. Возможно, это высказывание собственной позиции, а возможно, это государственная измена", - подытожил Никита Потураев.

Читайте также: Извинюсь перед Зеленским только после его извинений за насмешки над украинским войском, - Федына

Напомним, ранее депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказала Федына в прямом эфире.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.

Источник: https://censor.net.ua/v3156535
 
   
 Топ комментарии
 
Зебил отводит войска без поражения на фронте - это не измена. Монику обидели - вот где измена. Конченные зебилы...
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відступ та капітуляція - ось де держзрада!!!
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А Ермак работающий на фсб это не измена????????????????? или своим можно????????
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А Ермак работающий на фсб это не измена????????????????? или своим можно????????
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когда то Украина признает ЕВРЕВ ЛЮДЬМИ ДЕБИЛАМИ С ПОРАЖЕНИЯМ ВО ВСЕХ ПРАВАХ на уровне домащних рыбок и попугаев..... даже с кошками и собаками они не сравнимы.....
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скоро у всех украинцев настольной книгой стране "МОЙ ПУТЬ" авторства- Адольф, который из Вены.....
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Это не госизмена ,да и позицией там не пахнет.А вот отсутствие здравого смысла в этой голове налицо.,реальной самооценки тоже.Савченко номер два но в более тяжелой форме. Психиаторам надо ее вывести из истерического состояния ну мозги наверное не вправишь.
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психиатр не поможет. Но ответ перед Законом. Чтоб анархию не сеять и чтоб другим было неповадно!
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А де там призив? Там навпаки застереження від поїздок в зону де по словам клована ніхто не стріляє.
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Що таке державна зрада, Потураєву розкажуть слідчі. Незабаром. І його босам, якщо впіймають. А щодо його унікального висновку, то Зєлєнскій не є державою. Навіть сюзереном не є. Він лише державний службовець на службі у держави, який цю службу поки що валить.
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відступ та капітуляція - ось де держзрада!!!
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Включаем мозги:
- кем были навязаны Минские договоры?
-кто их уже подписал?
-не в Европу ли Украина держит курс, или ради чего погнали овоща?
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що у мінських договорняках написано про відвід військ та за яких умов це повинно відбуватися?
так що вмикайте мізки, якщо вони у вас є.
А зараз ми спостерігаємо, як блазень виконує усі забаганки *****, незважаючи на те, що історичний досвід показує, що воно (*****) та його країна (свинособакія) жодного разу не виконала ніяких обіцянок.
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Зебил отводит войска без поражения на фронте - это не измена. Монику обидели - вот где измена. Конченные зебилы...
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госізмєна-це команда зєбілів з янєлохом.
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госизмена- это когда 95 квартал на радость пуйлу продолжает унижать своими тупыми шутками Парубия, хотя тот уже давно не спикер и делают из Кличка полного дебила, чтобы выиграть выборы в Киеве......
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потураевы уже не знаю как прогнуться пониже...

«Государство - это я!" - преЗедент.

А, нет. Людовик XIV.
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А может, просто из-за того что Нелохи все чуть **@ануты?
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А это чё тогда было, вазелиновые моники - поясните???
Может это право на свою позицию. А может и госизмена, - нардеп Потураев об угрозах в адрес Зеленского - Цензор.НЕТ 928

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клоунада теперь в парламенте,все сплотились вокруг великого лидера,вождя нации,отца украинской молодой демократии))
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Дружной сепарской стаей лают на волонтеров, вывозивших раненых с фронта с первых дней войны.
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Дестабілізацією в державі займається петя, петіні прихвостні з фракції смердючого ПЄСу та продажні петіні холопи , котрі цілодобово сіють зерна міжукраїнської ворожнечі на цьому форумі.
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Леня, как говорит ваш шеф "узбагойся"! Вы слили Украину и будете рассказывать о "межукраинской вражде"? Да и что по вашему "межукраинская вражда"? Вражда с кацапами (прошу заметить, что не с адекватными русскими, а именно с кацапами)? Нет, ну есть конечно и часть прокацапленных украинцев (в семье не без урода), вот вы например.
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Що ти сєпарський провокатор тут маячню розводиш ?
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бубочку обидели - раньше мама - сейчас фракция - когда квартал то тогда перед кадыровым извинялся сам - бо страшно было - а когда Украину оскорбил - отморозился
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Начало разведения в Золотом это позиция или измена? Ні капітуляції кажете? Так вона вже відбулась!!!
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стадо баранов)) дымовая завеса и перевод стрелок с продажных слуг народа)) цирк продолжается)) лозунги,прокламации,сырые законы,разборки))
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то есть обозвать Гидранта - это госизмена???? а хождение по Киеву и по ресторанам гражданина Портнова предлагавшего судить наших бойцов, предлагавший вешать Майдановцев, и Майдан называет госпереворотом, оказывается у нас патриот???? да, 73% «Янелохов»???))))
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Теперь всем нужно говорить, что Моня Бубочка-бессмертная, иначе-криминал.
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А тим часом, нід шумок, Коломойському подарували ще 1,5 мільярди гривень!
"Верховний суд у суперечці з державним Приватбанком став на бік олігарха Ігоря Коломойського. 10 жовтня відмовився задовольнити касаційну скаргу банку та залишив без змін рішення нижчих інстанцій, які відмовили йому у визнанні кредиторських вимог до «Дніпроавіа» на 1,5 млрд грн. Про це повідомляється в Єдиному реєстрі судових рішень (справа № 904/8902/17). Саму ж «Дніпроавіа» пов'язують з групою «Приват», співвласником якої є Коломойський.
Згідно з матеріалами суду, Приватбанк вимагав від компанії кошти і пеню за низкою кредитних договорів 2011-2014 років. Верховний суд вимоги скасував, посилаючись на свої ж рішення про визнання цих угод частково недійсними."
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
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це падло, Потураєв Нікітушка, у дев'яності кинуло телеканал у Дніпрі, де воно працювало, на авторські права
немає у зюзі ні одної нормальної людини
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Ты такое обознанное пишешь наверное из московского борделя?
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Слугам пора принимать пакет законов об оскорблении величия, как в **********.
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Так это ж если 95 квартал поднять, так все сядут.
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А як зашкварчало лайно в дупах "слуг урода", аж сморід пішов 😁
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Що трапилось, Зе рідким всрався чи що?
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А хто затронєт наш радной Бєрдичєв,
Таму кадукіс будєт на жівоот!
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Давить вас зепидоров надо, без суда и следствия.
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А отведение войск с нашей земли это не госизмена?
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это может быть только хулиганством, наверное, мелким ))))...ибо слова не повлекли за собой никакого действия......даже не плюнула)))))
ой, как обиделося....
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Сцутся пиарасты Коломойского. Сильно сцутся.
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відповідно до ст. 111 КК України державною зрадою є діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.
де в її висловах державна зрада? чи зеленський = держава?
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За свого додіка Шевченка хай краще розкажуть!
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А слова слугі уродов євгєші Шевченко на росканалах - це що??
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Нет, все проще. Она просто дура.
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Зелена шума піднімається на гівні каламойші? І це туди навіть дріжджів ще не кинули. Ці суки будуть гірші за шакалів януковоща, вони не чім не погребують аби не втратити корита до якого дорвалися завдяки тотальній брехні!
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ЗеВиродок зрадник -здохни !! Уроди СН- в пекло !
Можете заводити на мене кримінальну справу-ПОФІГ !
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от пілять, воно образилося!
Це не про тебе народне американське прислів'я: "Моніка-Моніка, давай пограєм у слоніка"?
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сборище тупых баранов.
"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую".
где тут, плять, призывы к убийству или госперевороту?
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Собственно фединой ыне пипец. Как и писал ранее, ритуальное снятие шкуры с тп. Кстати та вторая тп, маруся климова, обязана быть предана суду. Судьбы этих двух тп в руках у Вована. Я бы на месте Вована был суров и суров максимально. Эти две иедоботные потаскушки расхрюкались чувствуя безнаказанность. Дайте им наказание. Они нахрюкали на статью)
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Ну, в хрюканье ты разбираешься. Знаток. Но свиням среди людей не место. А потому исчезни.
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пане Потураєве, щось вас підводить ваша ґебнюцька витримка. Вам, як глибоко законспірованому агентові кацапії, не варто розмінюватися на коментування того, що не може бути злочином за жодних обставин. Витягніть спочатку колоду_штайнмаєра з ока блаЗЄнського, а вже тоді звинувачуйте когось у зраді.
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Сначала спецслужбам нужно заняться ЗЕКОЛЛАБОРАНТОМ! А то на херьню всякую отвлекают.
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Вон она, свора гиен Коломойского-Путина.
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