 Может это право на свою позицию. А может и госизмена, - нардеп Потураев об угрозах в адрес Зеленского. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сегодня заявил народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев, которого у трибуны парламента поддержали все члены фракции.
"Фракция уже начала сбор подписей с обращением в правоохранительные органы для решения, приемлемы ли призывы к убийству любого гражданина", - отметил нардеп.
Он также предостерег, что сейчас выполняется план раздувания ненависти в обществе, из-за которого уже была потеряна свобода и государственность в 1917-1920 годах.
"Мы должны совместно с правоохранительными органами и обществом дать оценки призывам к мятежу и уничтожению главы государства. Возможно, это высказывание собственной позиции, а возможно, это государственная измена", - подытожил Никита Потураев.
Напомним, ранее депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".
"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказала Федына в прямом эфире.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.
Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.
- кем были навязаны Минские договоры?
-кто их уже подписал?
-не в Европу ли Украина держит курс, или ради чего погнали овоща?
так що вмикайте мізки, якщо вони у вас є.
А зараз ми спостерігаємо, як блазень виконує усі забаганки *****, незважаючи на те, що історичний досвід показує, що воно (*****) та його країна (свинособакія) жодного разу не виконала ніяких обіцянок.
«Государство - это я!" - преЗедент.
А, нет. Людовик XIV.
https://www.youtube.com/watch?v=***********
"Верховний суд у суперечці з державним Приватбанком став на бік олігарха Ігоря Коломойського. 10 жовтня відмовився задовольнити касаційну скаргу банку та залишив без змін рішення нижчих інстанцій, які відмовили йому у визнанні кредиторських вимог до «Дніпроавіа» на 1,5 млрд грн. Про це повідомляється в Єдиному реєстрі судових рішень (справа № 904/8902/17). Саму ж «Дніпроавіа» пов'язують з групою «Приват», співвласником якої є Коломойський.
Згідно з матеріалами суду, Приватбанк вимагав від компанії кошти і пеню за низкою кредитних договорів 2011-2014 років. Верховний суд вимоги скасував, посилаючись на свої ж рішення про визнання цих угод частково недійсними."
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
немає у зюзі ні одної нормальної людини
вибачте за русизм
Таму кадукіс будєт на жівоот!
ой, как обиделося....
де в її висловах державна зрада? чи зеленський = держава?
Можете заводити на мене кримінальну справу-ПОФІГ !
Це не про тебе народне американське прислів'я: "Моніка-Моніка, давай пограєм у слоніка"?
"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую".
где тут, плять, призывы к убийству или госперевороту?