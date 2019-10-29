 Может это право на свою позицию. А может и госизмена, - нардеп Потураев об угрозах в адрес Зеленского. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сегодня заявил народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев, которого у трибуны парламента поддержали все члены фракции.

"Фракция уже начала сбор подписей с обращением в правоохранительные органы для решения, приемлемы ли призывы к убийству любого гражданина", - отметил нардеп.

Он также предостерег, что сейчас выполняется план раздувания ненависти в обществе, из-за которого уже была потеряна свобода и государственность в 1917-1920 годах.

"Мы должны совместно с правоохранительными органами и обществом дать оценки призывам к мятежу и уничтожению главы государства. Возможно, это высказывание собственной позиции, а возможно, это государственная измена", - подытожил Никита Потураев.

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Напомним, ранее депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказала Федына в прямом эфире.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.