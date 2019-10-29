 "Были угрозы, что меня ждет судьба Екатерины Гандзюк", - Федына о последствиях ее риторики в отношении президента. ВИДЕО

Об этом депутат рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".

"Были угрозы, что меня ждет судьба Екатерины Гандзюк, и я должна готовиться встретиться с Сашей Белым. Перед этим, задолго до стрима с Марусей Зверобой, также были угрозы. Я подала заявления в Генеральную прокуратуру и в МВД. В ответ мне вернулись письма, в которых указывается, что угрозы, где со мной обещают разобраться, не имеют состава преступления", - рассказала депутат.

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София Федина рассказала журналистам в кулуарах парламента, что президент Владимир Зеленский должен расценивать ее выражения "как предупреждение, что не надо купаться только в своей теплой ванне", но и слушать другую точку зрения.

"Наш стрим - это была эмоциональная реакция на ситуацию в Золотом. А второе - это реакция на те тенденции, которые мы сегодня имеем в обществе. Я считаю, что президенту это стоит расценивать как предупреждение, что не надо купаться только в своей теплой ванне, а слушать людей, которые имеют другую точку зрения, особенно слушать военных, ветеранов, людей, которые пять лет подряд спасали эту страну. И, возможно, если он услышит не только форму нашего обращения, но и содержание, то он задумается - а может его советники подставляют, а может ему его окружение то не то советует?" - сказала Федина.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказала Федына в прямом эфире.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.