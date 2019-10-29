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 Политика Украины
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Все про:угрозы (634) Федына София (5)

 "Были угрозы, что меня ждет судьба Екатерины Гандзюк", - Федына о последствиях ее риторики в отношении президента. ВИДЕО

Депутату из фракции "Европейская солидарность" Софии Федине поступают угрозы после ее комментария о встрече президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом.

Об этом депутат рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".

"Были угрозы, что меня ждет судьба Екатерины Гандзюк, и я должна готовиться встретиться с Сашей Белым. Перед этим, задолго до стрима с Марусей Зверобой, также были угрозы. Я подала заявления в Генеральную прокуратуру и в МВД. В ответ мне вернулись письма, в которых указывается, что угрозы, где со мной обещают разобраться, не имеют состава преступления", - рассказала депутат.

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София Федина рассказала журналистам в кулуарах парламента, что президент Владимир Зеленский должен расценивать ее выражения "как предупреждение, что не надо купаться только в своей теплой ванне", но и слушать другую точку зрения.

"Наш стрим - это была эмоциональная реакция на ситуацию в Золотом. А второе - это реакция на те тенденции, которые мы сегодня имеем в обществе. Я считаю, что президенту это стоит расценивать как предупреждение, что не надо купаться только в своей теплой ванне, а слушать людей, которые имеют другую точку зрения, особенно слушать военных, ветеранов, людей, которые пять лет подряд спасали эту страну. И, возможно, если он услышит не только форму нашего обращения, но и содержание, то он задумается - а может его советники подставляют, а может ему его окружение то не то советует?" - сказала Федина.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказала Федына в прямом эфире.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.

Источник: https://censor.net.ua/v3156511
 
 
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Гнида оно купоросная. Недомерок дефективный.
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я так понял, что Федына - это замена Татьяне Черновол ... во всем .. с теми же медицинскими проблемами
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мне так нравится , что мое сравнение Федыны с Татьяной Черновол уже активно пытаются отправить в спам и забанить .... А что случилось? Татьяна Черновол - это уже плохо для сравнения у порохоботов? )))
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-буйных мало вот и нету вожаков- приходиться женщинам
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Ну это же не бубочке угрожали...
Разве отказ не преступление должностных лиц в МВД и прокуратуре?

"Были угрозы, что меня ждет судьба Екатерины Гандзюк, и я должна готовиться встретиться с Сашей Белым.
Перед этим, задолго до стрима с Марусей Зверобой, также были угрозы.
Я подала заявления в Генеральную прокуратуру и в МВД. В ответ мне вернулись письма, в которых указывается, что угрозы, где со мной обещают разобраться, не имеют состава преступления", - рассказала депутат.

Источник: https://censor.net.ua/v3156511
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Зе білятка то як хом*ячки- за моніку гатови парвать всєх, навіть країну недорого здати окупанту.
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а на что ты расчитывала ?
типа можно хамить я же баба ?
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а добровольцю хамити можна? а Україну порноакторкою називати можна?
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"А ведь сегодняшний форум Зеленского был нашим шансом. Шансом пустить туда г*з. Как раз все были в сборе"
Вгадаєте яке одне слово я замінив в цій цитаті Дубінського?
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Катю Гандзюк не трогай! Тебе до нее не дорости. А с Сашей белым встретишься, он тебя там драть будет, как последнюю шлюху!
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Это да. Если шо, жидовня не пошутит.
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так я не понял ! с белым или с гандзюк ? что вы заголовки меняете как...
переобуваетесь в воздухе ?
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ЦН міняє заголовки, як бубочка памперси. "Были угрозы, что меня ждет судьба Екатерины Гандзюк", - Федына о последствиях ее риторики в отношении президента - Цензор.НЕТ 8313
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Зелене цунамі тупе. Вони справді не мають добре розвинутого інстинкту самозбереження. Але це не проблема Софії Федини, чи Марусі Звіробій. Та й не Софія з Марусею будуть тими, хто на безсмертя перевір, ти захоче. Правда дівчат легше пресувати. Хоча від цього загроза для зелених не зникне, а лише зросте. Невже це так важко зрозуміти?
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Да тут надо 72% зелени утилизировать, иначе толку не будет.
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Зараз она из себя будет корчить жертву . Насиров с одеялом в помощь
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Федына должна встретиться не с Сашей Белым, а с Сережей Пашинским. Вобще порохоботы потеряли ощущение реальности. Такое ощущение, что Федына и ее сельская подруга вообще обдолбанными были когда свой ролик записывали.
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мені вже зюзіних вибачень буде замало
воно заслуговує на смерть і вічне прокляття до сьомого коліна
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Зелі з його командою за такий короткий час вдалось те, що ще ні одному президенту не вдавалось - він не лише не на жарт розізлив активну і свідому частину суспільства, він реально втратив значну підтримку і в його маргінальній частині. Ну просто здібні хлопчики в цій команді. І то ще не все, наступного року нас чекають дуже не прості часи економічного спаду, і це, на жаль, вже невідворотньо, бо хлопчики і тут постарались. Так що весело буде?
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