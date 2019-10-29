 Верю, что расследование громких коррупционных дел и резонансных убийств будут доведены до конца, а виновные наказаны, - Зеленский. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время выступления на первом инвестиционном форуме в Мариуполе.

"Необходимым фундаментом для равных прав являются преодоление коррупции и эффективная работа правоохранительных органов", - сказал Президент.

По его словам, сейчас проводится очищение в ГПУ, долгожданная реформа СБУ, поддерживается полная независимость НАБУ, САП и ГБР.

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"Верю, что расследование громких коррупционных дел и резонансных убийств Павла Шеремета, Катерины Гандзюк и других общественных активистов будут должным образом расследованы, а виновные наказаны", - сказал он.