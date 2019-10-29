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 Политика Украины
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 Верю, что расследование громких коррупционных дел и резонансных убийств будут доведены до конца, а виновные наказаны, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что расследование громких коррупционных дел и резонансных убийств будут доведены до конца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время выступления на первом инвестиционном форуме в Мариуполе.

"Необходимым фундаментом для равных прав являются преодоление коррупции и эффективная работа правоохранительных органов", - сказал Президент.

По его словам, сейчас проводится очищение в ГПУ, долгожданная реформа СБУ, поддерживается полная независимость НАБУ, САП и ГБР.

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"Верю, что расследование громких коррупционных дел и резонансных убийств Павла Шеремета, Катерины Гандзюк и других общественных активистов будут должным образом расследованы, а виновные наказаны", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/v3156507
 
 
 Топ комментарии
 
Знаешь, что самое стрёмное? Осознание того, что всё, во что ты верил - абсолютная чушь.
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гарант закона не гарантирует и обязуется . а просто верит Верю, что расследование громких коррупционных дел и резонансных убийств будут доведены до конца, а виновные наказаны, - Зеленский - Цензор.НЕТ 117
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Верю, что расследование громких коррупционных дел и резонансных убийств будут доведены до конца, а виновные наказаны, - Зеленский

Так он ещё и верующий.. Верю, что расследование громких коррупционных дел и резонансных убийств будут доведены до конца, а виновные наказаны, - Зеленский - Цензор.НЕТ 734
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гарант закона не гарантирует и обязуется . а просто верит
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Ну, шо сказать. ПОРОХОИДИОТИКИ, не ужели вам повезет?
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Знаешь, что самое стрёмное? Осознание того, что всё, во что ты верил - абсолютная чушь.
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Ну на марафете Зеленский сообщил но ничего не знает по делу Гонгадзе, так что резонансные дела будут особо изберательны с находкой « козла отпущения».
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Судя по комментам, некоторые очень не хотят, чтобы эти расследования вообще начинались.
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чому ж., дуже хочемо. Вірю, що розслідування гучних корупційних справ та резонансних убивств буде доведено до кінця, а винних покарано, - Зеленський - Цензор.НЕТ 398
наприклад
В офшорах Владимира Зеленского хранятся деньги, украденные из ПриватБанка.

https://www.capital.ua/ru/news/126213-ukradennye-v-private-dengi-perechislyalis-na-ofshory-zelenskogo
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Вера, как и Надежда поддержит тебя, Моника на пути в Ростов
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уже прямо сейчас понятно кого будут назначать виновными, а расследовать не обязательно.
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Подивився виступ клоуна на Маріупольському інвестфорумі... Ой-йо-йой...Брежнєвшина, типова, з бомажки читає... Це по сутті. А по формі - овощна азіровщина. Запинається, прочитати не може. Да до "умікни" та до "кровосісі" поки ще не дійшло; але, блін, можк тади гпрпнтію, що шутники щось подібне в цьому "докладі" знайдуть... Тим більше, відволікався на ходіння в залі...
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оно неуч, нигде не учился папаша диплом помог получить.
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Сопля ты зеленая, это не вопрос веры, это твоя обязанность, это то, что ты обещал избирателям!
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Ну так начинай господин Президент - #неЛох, в парламенте сидит коррупционер - Михаил Радуцкий, который открыто пишет в телефоне как он ставит своего человека министром здравоохранения и будет свои интересы продвигать. Т.е. это не голословное обвинение свинарчуков, а реальный факт коррупции в главном органе страны - ВР, так сказать на самом верху, и который увидела вся страна! Какова же реакция НАБУ, СБУ и иже с ними???
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зебанутым этого зевысера хватит, тут янеЛох не ошибается...
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А к какой конфесии принадлежит этот "верующий"?
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