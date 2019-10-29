 Зеленский и Гончарук открыли отремонтированную "Дорогу жизни" Запорожье-Мариуполь. ВИДЕО

Прямая трансляция события велась на странице Офиса президента в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы благодарны каждому, и нашему правительству, и всем работникам, которые успели построить в те сроки, в которые мы указали. За три месяца построено около 130 км. Вся дорога - 200 км, 70 км этой дороги строили три года, а сейчас за три месяца построили 130 км очень важной трассы Запорожье - Мариуполь. Если все дороги мы будем так строить, то мы успеем за 4,5 года построить важнейшие трассы нашей страны и объединим не только всех людей, но и объединим инфраструктуру", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что нужно следить, чтобы эту дорогу "не развалили".
"Здесь на самом деле была проделана огромная работа - тут работало более 600 единиц техники, сотни людей, больше тысячи человек, это и турецкие, и украинские компании... Эта дорога - это хороший пример того, как нужно работать. Мы сейчас должны за зиму провести все необходимые подготовительные работы для того, чтобы с весны, с 1 марта начать по всей стране большое строительство", - отметил Гончарук.
Напомним, 19 июля на совещании по дорогам в ОП с участием Президента было принято решение найти решение как сделать эту трассу всю в этом году. В результате 130 км взялись сделать за 90 дней. Все работы "по асфальту" были закончены за 68 дней, что стало рекордом Украины.
І хіба вам,як виборцю Зеленського не цікаво,скільки коштував ремонт 1 км дороги "при Зеленському" ,бо одночасно з рекордом в швидкості, може виявитись рекорд в вартості !
Цю дорогу роів зодва будували!
купил 200 грамм...
мля, все дубовые оказались...
говорю продавцу, что они просрочились!
она в ответ: не может быть, их только вчера привёз ихний представитель...
эт чего? в шоколадном царстве наступили черные времена?
я уточнил кто это был!!!
это был представитель шоколадного царства!!!
секёшь???
так что это клоунада походу, как и с недавней "эпопеей" в "Золотом"..... (чет я уже на "аквариуса"(тут комментатор) похож - примахиваюсь ко всему, но просто это так - наигранны все видео нашего как он нам, не лох он нам то)
на приехали бы Зе` и Го`, то порохоботы верещали бы, что этим сволочам ничего не нужно...
приехали - орут, что они пиарятся вовсю
Ну і фіг з ними
Либо будете повторять в точности то же самое что Порох делал, либо в итоге вас вынесут с Банковой под белы ручки ваши же избиратели.