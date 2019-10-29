 Зеленский и Гончарук открыли отремонтированную "Дорогу жизни" Запорожье-Мариуполь. ВИДЕО

Прямая трансляция события велась на странице Офиса президента в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы благодарны каждому, и нашему правительству, и всем работникам, которые успели построить в те сроки, в которые мы указали. За три месяца построено около 130 км. Вся дорога - 200 км, 70 км этой дороги строили три года, а сейчас за три месяца построили 130 км очень важной трассы Запорожье - Мариуполь. Если все дороги мы будем так строить, то мы успеем за 4,5 года построить важнейшие трассы нашей страны и объединим не только всех людей, но и объединим инфраструктуру", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что нужно следить, чтобы эту дорогу "не развалили".

"Здесь на самом деле была проделана огромная работа - тут работало более 600 единиц техники, сотни людей, больше тысячи человек, это и турецкие, и украинские компании... Эта дорога - это хороший пример того, как нужно работать. Мы сейчас должны за зиму провести все необходимые подготовительные работы для того, чтобы с весны, с 1 марта начать по всей стране большое строительство", - отметил Гончарук.

Напомним, 19 июля на совещании по дорогам в ОП с участием Президента было принято решение найти решение как сделать эту трассу всю в этом году. В результате 130 км взялись сделать за 90 дней. Все работы "по асфальту" были закончены за 68 дней, что стало рекордом Украины.

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