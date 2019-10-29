 В новой игре Колл оф Дьюти Россия - страна-террорист: "Русские солдаты выставлены настоящими подонками". ВИДЕО (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал русской службой "Би-би-си".
Отмечается, что действие первой части игры происходит в вымышленной ближневосточной стране Урзыкстане, сильно напоминающей Сирию, а в проморолике был виден российский штурмовик, наносящий удары по некоему ближневосточному селению. Кроме того шла речь о химическом оружии.
"Российские военные наемники в первой части игры - исключительно отрицательные персонажи. Некоторые сцены отличаются большой жестокостью. Так, в начале игры военные расстреливают и вешают мирных жителей, на глазах у детей убивают родителей", - говорится в материале.
При этом авторы подчеркивают, что это не первая серия, в которой российские солдаты - противники: "Однако до сих пор (даже когда в одной из предыдущих серий Россия наносила ядерный удар по Вашингтону и высаживала в Америке десант) россияне не проявляли такой бессмысленной жестокости, как в этой части".
"В результате продажи игры в России были ограничены, хотя сама она была полностью русифицирована. Теперь ее нельзя купить на компакт-дисках, а также в российском PS Store", - говорится в статье.
Интересным фактом является то, что в игре появилась локация Donetsk Downtown с центром оккупированного РФ Донецка. Однако это многопользовательская, а не сюжетная карта, и на ней могут одновременно играть до 32 человек.
"Карта не воспроизводит реальные боевые действия, зато на одном из скриншотов можно разглядеть заброшенный стадион, который напоминает Донбасс-Арену. Центральная часть Донецка служит лишь декорацией. Помимо Донецка, в списке мультиплеерных карт есть сирийское поселение и даже и лондонская площадь Пикадилли", - отмечает playua.net.
Но игру придется проходить на чешском
- т.к. ***** скорее всего запретит издавать ее...
На даунів і бидло на кшталт рудої рашистської консерви трампа плювати.
Пройде час, будуть добре відрізняти, це все нормально і зрозуміло після 350 років поневолення України москальською ордою і 350 років зкацаплення українців-русичів.
Все буде Україна!
а чому? ******* дійсно не люди
но умиляет как они искренне удивляются - че на них смотрят как на говно.(они и хуже говна то)
а насчет новой Call of duty это замечательно теперь все подростки начинающие в нее играть вырастут с твердым пониманием что раша это страна агрессор и изгой
это вроде от того что Рашка=совок, а совок=говно....
(в аэропорту то, эпизод, пару раз перепроходил))
Та-а-ак, епізод - бімба!
та там я опше давно не граю тих ігор - не особливо люблю стрілячки. Ну, ше Квейк 4 - навіть би зараз пограв. а то решта вже якийсь треш виходить. хіба би треба норм. інтернет і підписку, чи як там, тоді би пограв по мережі. після Бордерлендсу, звісно)
Да, вы подонки!! Ваши зверства в Сирии увидел весь мир!!
Да, такие дела, хавайте кацапчики... или играйте в скрепные танчики)
Про це розповідають ти користувачі, хто вже встиг оцінити новинку.
Наприклад, Денис Нечепоренко розповідає:
У новій Call of Duty з'явилася локація Downtown Donetsk з «Донбас-Ареною» ❗️
У сюжеті гри російський солдат продемонстрований тим ким він і є насправді - показові страти, побиття жінок, хімічна атака на сирійську село ... Не армія, а терористична організація! І це я зараз вже не тільки про Call of Duty.
Кращі російські гравці розривають мільйонні контракти і свої дупи.🔥 Наприклад, відомий стример Ілля Maddyson Давидов після знайомства з сюжетом висловився досить категорично: «Грати в відверто злочинну гру, де прямим текстом говориться, що армія нашої країни це терористи - це треба бути повним виродком ». Так що ти, Іллюша? Розкажи но в Україні, Сирії та Грузії про російських «миротворців».
Західні експерти оцінили Call of Duty в 86 з 100. Весь цивілізований світ, нехай і через комп'ютерну гру, побачить вигадану історію, але так близько пересічну з ******** реальністю. Ну а в Росії гру скоріше за все заборонять, приблизно так само «успішно» як і Telegram.
зайду на "медиакритик" )))) ржу не могу.... метакритик и повышу балл.
кста, я надеюсь у нас в стиме не специальная версия продается для козломордых?
Во-вторых, ведущий говорит - мол, какие лицемеры, для русского рынка "русских" заменили на "солдат Баркова" - зато весь мир слышит в игре "русская армия".
Вот ведь конченные лицемеры - чего ж этот диктор не возмущается, что в российской локализации игры "Прей" один из мерзких персонажей, маньяк и террорист говорит "Нас в Украине учили делать хорошие бомбы". При этом в оригинале он говорит "У нас в России", и сам по сюжету игры - русский.
И такие - мол, пропаганда через игры работает. У западных геймеров, играющих в новый "Кол оф Дьютине" возникают сомнения, что русские плохие.
Что, блэть, а у русских геймеров, игравших в "Прей" само собой возникли сомнения, что маньяк и террорист-бомбер был украинцем, так что ли?