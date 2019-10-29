 В новой игре Колл оф Дьюти Россия - страна-террорист: "Русские солдаты выставлены настоящими подонками". ВИДЕО (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал русской службой "Би-би-си".

Отмечается, что действие первой части игры происходит в вымышленной ближневосточной стране Урзыкстане, сильно напоминающей Сирию, а в проморолике был виден российский штурмовик, наносящий удары по некоему ближневосточному селению. Кроме того шла речь о химическом оружии.

"Российские военные наемники в первой части игры - исключительно отрицательные персонажи. Некоторые сцены отличаются большой жестокостью. Так, в начале игры военные расстреливают и вешают мирных жителей, на глазах у детей убивают родителей", - говорится в материале.

Смотрите также: На границе с Россией задержан артиллерист из Мариуполя, воевавший против ВСУ. ВИДЕО

При этом авторы подчеркивают, что это не первая серия, в которой российские солдаты - противники: "Однако до сих пор (даже когда в одной из предыдущих серий Россия наносила ядерный удар по Вашингтону и высаживала в Америке десант) россияне не проявляли такой бессмысленной жестокости, как в этой части".

"В результате продажи игры в России были ограничены, хотя сама она была полностью русифицирована. Теперь ее нельзя купить на компакт-дисках, а также в российском PS Store", - говорится в статье.

Интересным фактом является то, что в игре появилась локация Donetsk Downtown с центром оккупированного РФ Донецка. Однако это многопользовательская, а не сюжетная карта, и на ней могут одновременно играть до 32 человек.

"Карта не воспроизводит реальные боевые действия, зато на одном из скриншотов можно разглядеть заброшенный стадион, который напоминает Донбасс-Арену. Центральная часть Донецка служит лишь декорацией. Помимо Донецка, в списке мультиплеерных карт есть сирийское поселение и даже и лондонская площадь Пикадилли", - отмечает playua.net.