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 Общество, За рубежом
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Все про:Россия (74130) терроризм (18137) игра (63)

 В новой части игры Call of Duty Россия - страна-террорист: русские солдаты выставлены настоящими подонками. ВИДЕО

Продолжение легендарной игры Call of Duty вызвало негодование россиян из-за того, что в ней русских показали необычайно жестокими.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал русской службой "Би-би-си".

Отмечается, что действие первой части игры происходит в вымышленной ближневосточной стране Урзыкстане, сильно напоминающей Сирию, а в проморолике был виден российский штурмовик, наносящий удары по некоему ближневосточному селению. Кроме того шла речь о химическом оружии.

"Российские военные наемники в первой части игры - исключительно отрицательные персонажи. Некоторые сцены отличаются большой жестокостью. Так, в начале игры военные расстреливают и вешают мирных жителей, на глазах у детей убивают родителей", - говорится в материале.

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При этом авторы подчеркивают, что это не первая серия, в которой российские солдаты - противники: "Однако до сих пор (даже когда в одной из предыдущих серий Россия наносила ядерный удар по Вашингтону и высаживала в Америке десант) россияне не проявляли такой бессмысленной жестокости, как в этой части".

"В результате продажи игры в России были ограничены, хотя сама она была полностью русифицирована. Теперь ее нельзя купить на компакт-дисках, а также в российском PS Store", - говорится в статье.

Источник: https://censor.net.ua/v3156497
 
   
 Топ комментарии
 
Не "выставлены настоящими подонками", а изображены объективно.
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Отлично. Кацапня должна ассоциироваться во всем мире с терористами
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Истерикой козломордого стада удовлетворен!
Но игру придется проходить на чешском
- т.к. ***** скорее всего запретит издавать ее...

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Лучше рекламы и не придумать разработчикам!!!))))
У новій частині гри Call of Duty Росія - країна-терорист: російські солдати виставлені справжніми покидьками - Цензор.НЕТ 8126
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Кстати, а надо бы Вольнову написать - шоб постримил ее то. Он умеет подорвать пуканы парашникам пранками, а теперь шоб еще стримом игры то.)
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Отлично. Кацапня должна ассоциироваться во всем мире с терористами
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Нажаль вони не відрізняють нас від росіян. Зеленський, он і президентом росії став
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Кому потрібно, ті відрізняють.
На даунів і бидло на кшталт рудої рашистської консерви трампа плювати.
Пройде час, будуть добре відрізняти, це все нормально і зрозуміло після 350 років поневолення України москальською ордою і 350 років зкацаплення українців-русичів.
Все буде Україна!
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Кацапы и есть сверхжестокие, на чем и держится их Кацапстан, который объединяет 150 народов разных национальностей, спаянных страхом, брехней и навязанным им расейским языком.
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раССка ********* - азиопская тюрьма народов, где так называемые русские одновременно являются и надзирателями и заключёнными, но никак не хозяевами сей огромной, мало пригодной для жизни территории.
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Не "выставлены настоящими подонками", а изображены объективно.
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а че, правда глаза режет рашистским подонкам???
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А в реале СБУ, украинские националисты и "Миротворец" держат в страхе весь мир:
В новой части игры Call of Duty Россия - страна-террорист: русские солдаты выставлены настоящими подонками - Цензор.НЕТ 7001
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свінособакія дуже знервовано реагує на правду.
а чому? ******* дійсно не люди
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СлюНа нибось запретит, нельзя с "братишками" так.
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кацапо-орда и есть подонки из подонков. Исключения составляют всего несколько процентов. Причем, оскотинивание и деградация на обосРахе прошла в последние лет пятнадцать, после 2013-го идёт уже со свистом...
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стример задротер прыщавый жирный немытый в грязном муссоре сидит и воняет ))ватник иди подмойся донатер
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Кацапы такими сюжетами только распиарили игру.ДБ
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еще в игру надо добавить кадры как свинособака в сирии кувалдой руки и ноги перебивает сирийцу.
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антицивилизация короче. нету такой мерзости шо кацап не усовершенствует до запредельного уровня.
но умиляет как они искренне удивляются - че на них смотрят как на говно.(они и хуже говна то)
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моя любимая игра детства flashpoint. В ней я еще в 2003 году мочил русских. Теперь нужно покупать калду ))
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Еще есть вроде "Сингулярность" - мочить совков, игре лет 10, но крутая графика и т.д.
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Хорошая у них пословица есть: нечего на зеркало пенять коли рожа крива. У новій частині гри Call of Duty Росія - країна-терорист: російські солдати виставлені справжніми покидьками - Цензор.НЕТ 2241 Задумались бы, отчего игра сделана именно так. Хотя вряд ли, рабство вытеснило весь мозг.
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Правда о рашке даже в играх теперь. Шо кацапчики правда в глаза колит. Пойду куплю эту замечательную игру.
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а я то думал, че мне это в Батлфилд2(вроде), так нравился один эпизод, запрещенный на Рашке....

это вроде от того что Рашка=совок, а совок=говно....
(в аэропорту то, эпизод, пару раз перепроходил))
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Це Call of Duty: Modern Warfare 2.
Та-а-ак, епізод - бімба!
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Хорошо умыли падаль козломордую - тупо поставили перед иплом зеркало!! Жрите - скоты!!
Да, вы подонки!! Ваши зверства в Сирии увидел весь мир!!
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На игру обиделись - Пепа и ЗЕ . так назвать русских солдат !
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Правильно, плАхіє парні це кацапські собаки У новій частині гри Call of Duty Росія - країна-терорист: російські солдати виставлені справжніми покидьками - Цензор.НЕТ 7513
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Наконец-то террористов начали называть террористами...
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