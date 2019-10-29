 В новой части игры Call of Duty Россия - страна-террорист: русские солдаты выставлены настоящими подонками. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал русской службой "Би-би-си".
Отмечается, что действие первой части игры происходит в вымышленной ближневосточной стране Урзыкстане, сильно напоминающей Сирию, а в проморолике был виден российский штурмовик, наносящий удары по некоему ближневосточному селению. Кроме того шла речь о химическом оружии.
"Российские военные наемники в первой части игры - исключительно отрицательные персонажи. Некоторые сцены отличаются большой жестокостью. Так, в начале игры военные расстреливают и вешают мирных жителей, на глазах у детей убивают родителей", - говорится в материале.
При этом авторы подчеркивают, что это не первая серия, в которой российские солдаты - противники: "Однако до сих пор (даже когда в одной из предыдущих серий Россия наносила ядерный удар по Вашингтону и высаживала в Америке десант) россияне не проявляли такой бессмысленной жестокости, как в этой части".
"В результате продажи игры в России были ограничены, хотя сама она была полностью русифицирована. Теперь ее нельзя купить на компакт-дисках, а также в российском PS Store", - говорится в статье.
Но игру придется проходить на чешском
- т.к. ***** скорее всего запретит издавать ее...
На даунів і бидло на кшталт рудої рашистської консерви трампа плювати.
Пройде час, будуть добре відрізняти, це все нормально і зрозуміло після 350 років поневолення України москальською ордою і 350 років зкацаплення українців-русичів.
Все буде Україна!
а чому? ******* дійсно не люди
но умиляет как они искренне удивляются - че на них смотрят как на говно.(они и хуже говна то)
это вроде от того что Рашка=совок, а совок=говно....
(в аэропорту то, эпизод, пару раз перепроходил))
Та-а-ак, епізод - бімба!
Да, вы подонки!! Ваши зверства в Сирии увидел весь мир!!