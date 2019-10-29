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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киев (18114) МВД (7973) застройка (559) Богдан Андрей (203) Вавриш (7)

 Компания водителя Богдана и Ваврыш будут строить новый ЖК на земле МВД в Киеве, - "Bihus.info". ВИДЕО

Компании из орбиты руководителя Офиса президента Андрея Богдана и застройщика Андрея Ваврыша возводят жилой комплекс почти на 30 гектарах рекреационной земли Национальной академии внутренних дел.

Об этом говорится в сюжете телепрограммы "Наші гроші с Денисом Бигусом", передает Цензор.НЕТ.

Договор на строительство Национальная академия, которая и является пользователем двух участков на 22 километре Харьковского шоссе в Киеве, подписала с компанией "Резон" летом 2017 года. Будущий жилой комплекс называется "O2 Residence" и будет состоять из 12 домов, магазинов, школы, дома отдыха, СПА.

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"Резон" имеет трех владельцев. Первый - Ольга Клецко. Женщина ранее уже была вовлечена в ряд предыдущих застроек компании Ваврыша. Второй владелец "Резон" - компания "Эверест", руководителем которой является Дмитрий Овсий - юрист и партнер Ваврыша. Третьим бенефициаром "Резона" является фирма "Эльбрус", руководит которой Кирилл Скурский.

Микроавтобус, записанный на него, журналисты неоднократно фиксировали в сопровождении автомобилей Андрея Богдана. Девелопером проекта выступает компания "Сага Девелопмент" самого Вавриша.

Два участка - 23 и 6 гектаров - в пользование тогда еще Института внутренних дел город передал в 1997 году. Обе передавались для рекреации, а именно - для оздоровления курсантов. В 2013 году больший участок - 23 гектара - официально перерегистрировали, он получила кадастровый номер и соответствующее целевое назначение - рекреационное. Строительство жилых домов на землях рекреации запрещено. Меньший участок - более 6 гектаров - перерегистрировали только в 2017 году, накануне подписания договора с "Резон".

"Участок, который также ранее предоставлялся для рекреации, получил уже другое целевое назначение - для размещения и дислокации войск Национальной гвардии. На такой земле строительство уже разрешено. Здесь, например, можно строить жилье для военнослужащих. Но в правительственном постановлении, что касается земель обороны, изложен четкий порядок такого строительства. Академия МВД не может быть его заказчиком, поэтому договор, подписанный с застройщиком, имеет сомнительную юридическую силу", - говорится в сюжете.

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Отмечается, что градостроительные условия и ограничения - документ, который, по сути дает старт каждой новой застройке, - Академия МВД получила от КГГА летом 2015 года. Именно в то время их подготовкой занималась служба градостроительного кадастра, возглавляемая на тот момент Вавришем.

"Скорее всего, он уже тогда готовил будущую застройку для своей компании", - говорится в расследовании.

Источник: https://censor.net.ua/v3156496
 
 
 Топ комментарии
 
Паниковские нашего времени дорвавшиеся до власти! Компания водителя Богдана и Ваврыш будут строить новый ЖК на земле МВД в Киеве, - "Bihus.info" - Цензор.НЕТ 6462
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Вот это поворот! Бедность побидили, коррупции нет, кумовства тоже нет!
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Вот это поворот! Бедность побидили, коррупции нет, кумовства тоже нет!
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это не кумовство , -
Это сватавство с НОВЫМИИ ЛИЦАМИ,
,
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Ну не знаю, що тут можна сказати? Може у когось є які думки?
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а что тут сказать? водитель Богдана!..мы должны гордиться что такой успешный бизнесмен-и всего лишь водитель у Богдана..или наоборот-водитель Богдана успешный бизнесмен? Компания водителя Богдана и Ваврыш будут строить новый ЖК на земле МВД в Киеве, - "Bihus.info" - Цензор.НЕТ 9057
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Паниковские нашего времени дорвавшиеся до власти! Компания водителя Богдана и Ваврыш будут строить новый ЖК на земле МВД в Киеве, - "Bihus.info" - Цензор.НЕТ 6462
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А 22-й километр Харьковского шоссе это точно Киев?
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Зеленые сейчас все аргуменированно объяснят, что по-другому просто невозможно. Уже идут объяснять.
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Компанія водія Богдана будує житловий комплекс. Зедебіли, клоуни вас знову зробили!
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Бедные зебилы,каждый день их мокают мордахой в лайно...
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Зебилы сейчас начнут выть, авашасывочолабарыга...
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А почему не в Золотом?Какие "жирные" инвесторы,целый ВОДИТЕЛЬ может строить жилой комплекс а что уже говорить о менее значимых должностях всякие министры,зам министров.
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сейчас еще горничные и уборщицы Богдана подтянутся
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так а шо строить будут? Жилье для военнослужащих и их семей? в чем зрада?
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Нет ли тут карупции ? Прям черти какие-то. Надо Баканову позвонить.
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Землица на шару, благодаря зелохам.
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розслабтеся, цьому нічьо не буде. чай не микитась
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Что значит " на 22 километре Харьковского шоссе в Киеве" ? От Киева правильнее. И что означает "водителя Богдана"? Богдан уже ездит на микроавтобусе? И в чем преступление постройки жилмасива? Есть еще новости, только реальные?
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