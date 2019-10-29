 "Слуги народа" освистали в ВР выступление ветерана АТО Зинкевич о признаках госизмены в заявлениях нардепа от СН Шевченко в пропагандистском шоу на росТВ. ВИДЕО (обновлено)

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила в парламенте депутат от Европейской солидарности Яна Зинкевич.
"Удивительно, что отсутствует реакция на эту ситуацию партии Слуга народа, членом которой является Шевченко. Должно быть как минимум опровержение сказаного и извинения перед обществом. Но к сожалению, он наговорил не только на извинения - в начале эфира он сказал, что будет говорить от имени украинской власти и предложил встретиться непосредственно с главарем террористов. Выступление представителя власти от имени власти с предложение вести переговоры с террористами - это госизмена. Его должна взять под стражу СБУ", - сказала Зинкевич.
Она отметила, что вместо адекватного оценивания действий своего депутата, президентская партия делает нападки на народного избранника от "ЕС" Софию Федыну.
"Эмоциональное выступление Софии Федыны - это словесная реакция защиты ветеранов, и она выразила то, что звучит в мыслях миллионов. И она имеет право на это мнение. Совет президента идти в армию тем людям, которые защищали нас всех, и его в том числе, это абсурд!" - сказала Зинкевич.
В это время представители "Слуги народа" подняли шум и скандировали "ганьба" Зинкевич.
"И мне, девушке, которая в 18 лет добровольцем отправилась на фронт, защищая нашу страну, очень странно слышать такие слова от человека, который четыре раза уклонялся от повесток в армию. Я вижу, что такое отношение к защитникам становится идеологией власти. Власть должна четко понять: с нами так нельзя, ни с ветеранами, ни с гражданским обществом, ни с волонтерами", - резюмировала Зинкевич.
"Мне, добровольцу, ветерану, защитнику нашей страны, Народному Герою Украины во время выступления в зале ВР слуги народа кричали "ганьба". Так слуги какого народа, партия "Слуга народа"? (Замечу, что среди СН есть нормальные проукраинские люди, и у них уже есть понимание, куда они попали. Жаль, что они в там в меньшинстве. Дальше все зависит только от них)", - написала позже на своей странице в Фейсбуке Зинкевич.
.
Роттердам+ подтвердили "новые лица" была самой выгодной схемой покупки угля, дебил. Тебе старшой спецом старую методичку выдал, чтоб поржать с тебя, ванька?
Эти фальшивые "Слуги Народа" не имеют ничего общего с Украиной!
Просто нужен хороший снайпер или сапер
Виталий Кличко, за которого готовы проголосовать 36,6% опрошенных граждан. Такие данные социологического опроса обнародовал Киевский международный институт социологии.
На втором месте с почти вдвое более низким показателем оказался бывший гендиректор телекомпании "1+1", депутат фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко, которого готовы поддержать 18% избирателей столицы.
29.10.2019 16:23
Ответить
Или регионоюгенд не считается?
«Добробати» агов!!!
Це ж Нацдружина і Азов
Змістили патріота-президента
І завели кремля агентів.
Вже в США про вас знають
Терористами зробити мають
А це плювок в бік України
Від вас чомусь укус зміїний.
Передову ворог займає
Ще й зрадників у тилу має
На «нульовку» зайшли малороси
Що за кацапів рвали коси.
Томос і Армію на хліб намажте
Ще й мову і «безвіз» розмажте
Та в чисте поле відступайте
І «русский мир» разом спасайте.
А підставні ви там чи ні
Все одно зрадник на коні
Бо в голову йому вложили,
Щоб ми кацапу знов служили.
26.10.2019
Анатолій Березенський
Малороси і дебіли
У державні крісла сіли
Рвуть слабеньку Україну
У таку лиху годину.
Президент не знає мови
Радники з ворогом в змові,
«Бені» різні тут керують
І на бідняках жирують.
Пенсії «кормільцям» дати
В українців все забрати
Репетує в ваше вухо
Малорос и «риг» Сивухо.
В НАТО ніби не чекають
Це «зелені» вам віщають
Москалів не дратувати
А роздітись і «раком стати».
Наше військо відвести
Збудувати всі мости
Що кацапи підірвали,
Як від наших «кігті рвали».
То ж на плечі України
Положили ту руїну,
Що Росія зруйнувала
А заводи просто вкрала.
Не несіть війну на захід
Це для ворога як нахід
Здачу патріоти не дадуть
На кацапський хрест порвуть.
Думай-Те, хто вам рідніший
Даунбас, чи України ніша?
Зрадник вам рідня по крові?
Не українець по мові?
25.10.2019
Анатолій Березенський