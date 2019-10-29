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 Политика Украины, Общество
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Все про:пропаганда (2339) СБУ (13951) Зинкевич (34) Слуга народа (418) Шевченко Евгений Слуга народа (5)

 "Слуги народа" освистали в ВР выступление ветерана АТО Зинкевич о признаках госизмены в заявлениях нардепа от СН Шевченко в пропагандистском шоу на росТВ. ВИДЕО (обновлено)

Народного депутата от Слуги народа Евгения Шевченко необходимо лишить неприкосновенности и взять под стражу по подозрению в госизмене за участие в пропагандистском шоу на росТВ и предложение вести переговоры с российскими террористами на Донбассе..

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила в парламенте депутат от Европейской солидарности Яна Зинкевич.

"Удивительно, что отсутствует реакция на эту ситуацию партии Слуга народа, членом которой является Шевченко. Должно быть как минимум опровержение сказаного и извинения перед обществом. Но к сожалению, он наговорил не только на извинения - в начале эфира он сказал, что будет говорить от имени украинской власти и предложил встретиться непосредственно с главарем террористов. Выступление представителя власти от имени власти с предложение вести переговоры с террористами - это госизмена. Его должна взять под стражу СБУ", - сказала Зинкевич.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Депутат от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов, коллеги по партии осудили его. ВИДЕО (обновлено)

Она отметила, что вместо адекватного оценивания действий своего депутата, президентская партия делает нападки на народного избранника от "ЕС" Софию Федыну.

"Эмоциональное выступление Софии Федыны - это словесная реакция защиты ветеранов, и она выразила то, что звучит в мыслях миллионов. И она имеет право на это мнение. Совет президента идти в армию тем людям, которые защищали нас всех, и его в том числе, это абсурд!" - сказала Зинкевич.

В это время представители "Слуги народа" подняли шум и скандировали "ганьба" Зинкевич.

"И мне, девушке, которая в 18 лет добровольцем отправилась на фронт, защищая нашу страну, очень странно слышать такие слова от человека, который четыре раза уклонялся от повесток в армию. Я вижу, что такое отношение к защитникам становится идеологией власти. Власть должна четко понять: с нами так нельзя, ни с ветеранами, ни с гражданским обществом, ни с волонтерами", - резюмировала Зинкевич.

"Мне, добровольцу, ветерану, защитнику нашей страны, Народному Герою Украины во время выступления в зале ВР слуги народа кричали "ганьба". Так слуги какого народа, партия "Слуга народа"? (Замечу, что среди СН есть нормальные проукраинские люди, и у них уже есть понимание, куда они попали. Жаль, что они в там в меньшинстве. Дальше все зависит только от них)", - написала позже на своей странице в Фейсбуке Зинкевич.

Слуги народа освистали в ВР выступление ветерана АТО Зинкевич о признаках госизмены в заявлениях нардепа от СН Шевченко в пропагандистском шоу на росТВ 01

Источник: https://censor.net.ua/v3156490
 
   
 Топ комментарии
 
Молодець! Отбрила суг зебіла тільки так
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Золотые слова ,но у прислуги путлера 🤡🤢💩🐒🐏🐑🐸абсолютно друга задача
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Депутатам которые шляются по рашка тв нужно ампутировать языки, а всех остальных депортировать без права возвращения украинского гражданства. Но у нас нет яиц у президента и предыдущий просрал тему лишения гражданства
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А вот у меня случай был , на войне ... Помню ,мы под Курском стояли .......... ( Джентльмены удачи ) .. "Пропозиція вести переговори з терористами - це держзрада. СБУ має взяти його під варту", - нардепка Зінкевич про участь депутата від СН Шевченка в пропагандистському шоу на росТБ - Цензор.НЕТ 1339 .

"Пропозиція вести переговори з терористами - це держзрада. СБУ має взяти його під варту", - нардепка Зінкевич про участь депутата від СН Шевченка в пропагандистському шоу на росТБ - Цензор.НЕТ 7422 .
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Люди , когда вы начнёте думать , перед тем , как голосовать ?
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Интересно а "волонтер" Мысягин, постивший тут видосы с АТО, и ставший с их помощью депутатом освистал Яну?
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Можно было бы спросить его в ФБ, но там комменты открыты только для друзей.
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Может Юра Бутусов спросит, - он у него в друзьях)
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А що то за бидло ходить перед Яною ?
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То что ветеран АТО состоит в партии вора, коррупционера и того кто наживался на украинцах с Ахметкой на Роттердаме + и чьи друзья мародёрили в армии дискредитирует её как ветерана АТО, значит она это поддерживает и одобряет, раз стала депутатом от его партии
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Блин.... Вас на Лахту уже из специнтернатов для олигофренов набирают?

Роттердам+ подтвердили "новые лица" была самой выгодной схемой покупки угля, дебил. Тебе старшой спецом старую методичку выдал, чтоб поржать с тебя, ванька?
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та у них уже давно олигофрены закончились . имбицилов запускать начали
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ОНо освистало девушку добровольца - Народного Героя Украины - это всё что нужно знать о сегодняшней владе ЗеПодлецов и ЗеНегодяев, о его отношение к народу и к Державе в целом!
Эти фальшивые "Слуги Народа" не имеют ничего общего с Украиной!
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Не надо никого арестовывать, лишняя возня
Просто нужен хороший снайпер или сапер
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ДИЛИНЬ-ДИЛИНЬ - звоночек не только для Зеленых П.П. Шариковых но и всяких прокуроров с НАБУ и прочими ... Киев выздоравливает.
Виталий Кличко, за которого готовы проголосовать 36,6% опрошенных граждан. Такие данные социологического опроса обнародовал Киевский международный институт социологии.
На втором месте с почти вдвое более низким показателем оказался бывший гендиректор телекомпании "1+1", депутат фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко, которого готовы поддержать 18% избирателей столицы.
29.10.2019 16:23
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Уже доказано многократно что журналисты просто болтуны и ткаченко не будет исключением! Как впрочем и артисты с спортсменами...
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Имеет право говорить, но участие в пЕС клеймо на всю жизнь. Кстати я ждал,что после ЕвроМайдана партию Регионов приравняют к фашистко-коммунистической и каждого члена ПР лишат права занимать должность выше дворника в госструктурах..
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А за что ты не любишь Разумкова?

Или регионоюгенд не считается?
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Риги повернулись, тепер вони значно тупіші і шкідливіші, ніж ті, що були. Але це не головне, нійгірше, що історія повторюється. Як і 100 років тому, кацапи знову заволодіють Україною і під ваше зебільне улюлюкання волонтери, добровольці і прості українці знову будуть знищені кацпським ігом. Тьху на вас, шмаклі!
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Эта девушка - олицетворяет героизм Украины!
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зеля и его слуги, устраивает войну с опозицией, тем самым будоражат народ, очень сильно смахивает на позднего яныка
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АГОВ «ДОБРОБАТИ»!
«Добробати» агов!!!
Це ж Нацдружина і Азов
Змістили патріота-президента
І завели кремля агентів.
Вже в США про вас знають
Терористами зробити мають
А це плювок в бік України
Від вас чомусь укус зміїний.
Передову ворог займає
Ще й зрадників у тилу має
На «нульовку» зайшли малороси
Що за кацапів рвали коси.
Томос і Армію на хліб намажте
Ще й мову і «безвіз» розмажте
Та в чисте поле відступайте
І «русский мир» разом спасайте.
А підставні ви там чи ні
Все одно зрадник на коні
Бо в голову йому вложили,
Щоб ми кацапу знов служили.
26.10.2019
Анатолій Березенський
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Слуги Богдана, через одного сепары, впрочем как и зелохи.
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Завдяки 73% зєбілів маємо неоригівську прокремлвіську більшість у ВР керовану путєном через бєня . Зєбіл це безнадійно .
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Вони освистали не того зрадника , що расєї давав інтерв'ю та ще й зливав Україну в своєму інтерв'ю, а освистали волонтера яка захищала країну, допомогла в АТО і пораненим, ось вам вся суть, до влади прийшли зрадники України.
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СН сборище дешевых клоунов культуры зеро а строят из себя тьфу слов не нашел одни выражения
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ХТО ПРИ ВЛАДІ?
Малороси і дебіли
У державні крісла сіли
Рвуть слабеньку Україну
У таку лиху годину.

Президент не знає мови
Радники з ворогом в змові,
«Бені» різні тут керують
І на бідняках жирують.

Пенсії «кормільцям» дати
В українців все забрати
Репетує в ваше вухо
Малорос и «риг» Сивухо.

В НАТО ніби не чекають
Це «зелені» вам віщають
Москалів не дратувати
А роздітись і «раком стати».

Наше військо відвести
Збудувати всі мости
Що кацапи підірвали,
Як від наших «кігті рвали».

То ж на плечі України
Положили ту руїну,
Що Росія зруйнувала
А заводи просто вкрала.

Не несіть війну на захід
Це для ворога як нахід
Здачу патріоти не дадуть
На кацапський хрест порвуть.

Думай-Те, хто вам рідніший
Даунбас, чи України ніша?
Зрадник вам рідня по крові?
Не українець по мові?
25.10.2019
Анатолій Березенський
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************* скоро допрыгаются !!!! Яна -ти молодець і справжній патріот України !!!!! Героям Слава !!! Смерть зрадникам !!!!
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