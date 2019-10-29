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 Политика Украины, Общество
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Все про:пропаганда (2339) СБУ (13949) Зинкевич (34) Слуга народа (418) Шевченко Евгений Слуга народа (5)

 "Предложение вести переговоры с террористами - это госизмена. СБУ должна взять его под стражу", - нардеп Зинкевич об участии депутата от СН Шевченко в пропагандистском шоу на росТВ. ВИДЕО

Народного депутата от Слуги народа Евгения Шевченко необходимо лишить неприкосновенности и взять под стражу по подозрению в госизмене за участие в пропагандистском шоу на росТВ и предложение вести переговоры с российскими террористами на Донбассе..

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила в парламенте депутат от Европейской солидарности Яна Зинкевич.

"Удивительно, что отсутствует реакция на эту ситуацию партии Слуга народа, членом которой является Шевченко. Должно быть как минимум опровержение сказаного и извинения перед обществом. Но к сожалению, он наговорил не только на извинения - в начале эфира он сказал, что будет говорить от имени украинской власти и предложил встретиться непосредственно с главарем террористов. Выступление представителя власти от имени власти с предложение вести переговоры с террористами - это госизмена. Его должна вхять под стражу СБУ", - сказала Зинкевич.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Депутат от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов, коллеги по партии осудили его. ВИДЕО (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/v3156490
 
   
 Топ комментарии
 
Молодець! Отбрила суг зебіла тільки так
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Золотые слова ,но у прислуги путлера 🤡🤢💩🐒🐏🐑🐸абсолютно друга задача
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Депутатам которые шляются по рашка тв нужно ампутировать языки, а всех остальных депортировать без права возвращения украинского гражданства. Но у нас нет яиц у президента и предыдущий просрал тему лишения гражданства
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Прийдеться посадити Прєза, уряд та монобільшість.
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Это новая политика преЗЕдента, а не госизмена....
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Да уж, госизменники тут все слуги народа , кабмин и президент. И СБУ -это их парафия, они своих не будут задерживать.
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так ты ж нардеп !
подавай запрос !
нафига СМИ писулить ?
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А с кем Украина вела переговоры, когда на Минских договорянках стоят подписи Захарченко и Плотницкого?
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Золотые слова ,но у прислуги путлера 🤡🤢💩🐒🐏🐑🐸абсолютно друга задача
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Ну так як відбувся суд , що до розпуску парламенту, люди хочуть.
Люди хочуть , щоб цю гидоту посадили, народовладдя.
Чи тільки народовладдя тоді коли це вигідно зелепуху??
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та понятно шо критиковать этих ребят нужно, потому что если не критиковать - то сам выглядишь сепарастом.
но этот "шевченко" должен бы вылететь из партии, потому что партия ся ставит как - очень добрые и против всех злых.(типо там - всех свинарчуков посадим то "Предложение вести переговоры с террористами - это госизмена. СБУ должна взять его под стражу", - нардеп Зинкевич об участии депутата от СН Шевченко в пропагандистском шоу на росТВ - Цензор.НЕТ 2956 )
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Депутатам которые шляются по рашка тв нужно ампутировать языки, а всех остальных депортировать без права возвращения украинского гражданства. Но у нас нет яиц у президента и предыдущий просрал тему лишения гражданства
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Да оно на переговорах с террористами и Украина не должна участвовать. Пусть будет как будет. Может само пройдёт. Заскучают террористы и сами уйдут.
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Ну или Макрон с Меркелихой пусть разруливают. Им больше делать нечего, а Украину ждут великие дела.
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Ну а что делал глава её фракции? Почему не требует ареста и для него?
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Может Шевченко про свою коллегу Федину скажет куда ее отправить.
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Взять под стражу за участие в ТВ передаче... Такого даже Янукович не делал. Неприкрытый тоталитаризм Европейской солидарности - зашкаливает. Хорошо, что эта гниль более не у власти.
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Она или дурочка или наверное в лесу жила до своего депутатства. Она даже не догадывается, что ЛНР/ДНР официально не признаны террористическими организациями никем в мире, в том числе и Украиной. А с Россией войны тоже нет, поскольку нет военного положения в стране. И на Российских токшоу скоро побывает добрая половина политологов и политиков Украины. И кроме того, с какого перепугу она предлагает за СЛОВА преследовать в уголовном порядке человека? За конкретные противозаконные действия - конечно, но за слова - это политические преследования.
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Верховний Суд постановив, що визнання самопроголошених Донецької і Луганської "народних республік" терористичними організаціями на державному рівні не є необхідними умовою для засудження їх членів та інформаторів за тероризм.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.
"Для притягнення особи до кримінальної відповідальності за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації) не потрібні рішення органів державної влади про визнання певної діяльності терористичної", - сказано в ньому.
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Тебе не известно, что такое украинские суды?
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Или наверное, с начала войны, сотни раненых ребят вытащила с передовой на своих плечах, до инвалидности. Имейте уважение.
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Девочка всё правильно сказало

единственный минус девочки
она швыряет дерьмо на вентилятор от партии
которая в этом всём виновна
и должна быть пересажена.
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Почему не было слышно воя петябобиков, когда представители неподконтрольной Украине территории ежегодно передавали Порошенко наличные денежные средства за поставку водоснабжения на оккупированную территорию?


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Ну так вперед, в прокуратуру, там же сейчас прокурор 100% человек ЗЕро.
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черговий боєць, жінка з великої літери вмочила моніку в його ж гівно! тож зебілятка фас, безмозкі,заздрісні
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