 "Предложение вести переговоры с террористами - это госизмена. СБУ должна взять его под стражу", - нардеп Зинкевич об участии депутата от СН Шевченко в пропагандистском шоу на росТВ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила в парламенте депутат от Европейской солидарности Яна Зинкевич.
"Удивительно, что отсутствует реакция на эту ситуацию партии Слуга народа, членом которой является Шевченко. Должно быть как минимум опровержение сказаного и извинения перед обществом. Но к сожалению, он наговорил не только на извинения - в начале эфира он сказал, что будет говорить от имени украинской власти и предложил встретиться непосредственно с главарем террористов. Выступление представителя власти от имени власти с предложение вести переговоры с террористами - это госизмена. Его должна вхять под стражу СБУ", - сказала Зинкевич.
подавай запрос !
нафига СМИ писулить ?
Люди хочуть , щоб цю гидоту посадили, народовладдя.
Чи тільки народовладдя тоді коли це вигідно зелепуху??
но этот "шевченко" должен бы вылететь из партии, потому что партия ся ставит как - очень добрые и против всех злых.(типо там - всех свинарчуков посадим то )
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Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.
"Для притягнення особи до кримінальної відповідальності за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації) не потрібні рішення органів державної влади про визнання певної діяльності терористичної", - сказано в ньому.
единственный минус девочки
она швыряет дерьмо на вентилятор от партии
которая в этом всём виновна
и должна быть пересажена.