 "Предложение вести переговоры с террористами - это госизмена. СБУ должна взять его под стражу", - нардеп Зинкевич об участии депутата от СН Шевченко в пропагандистском шоу на росТВ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила в парламенте депутат от Европейской солидарности Яна Зинкевич.

"Удивительно, что отсутствует реакция на эту ситуацию партии Слуга народа, членом которой является Шевченко. Должно быть как минимум опровержение сказаного и извинения перед обществом. Но к сожалению, он наговорил не только на извинения - в начале эфира он сказал, что будет говорить от имени украинской власти и предложил встретиться непосредственно с главарем террористов. Выступление представителя власти от имени власти с предложение вести переговоры с террористами - это госизмена. Его должна вхять под стражу СБУ", - сказала Зинкевич.

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