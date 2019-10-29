 "СВОЯ ВОЙНА": Бойцы 17-го МПБ про бой под Озеряновкой:"Двухсотые" - морпехи из Новороссийска. Дорога была устелена трупами, танк по ним "заходил". ВИДЕО

Бывшие бойцы 17-го мотопехотного батальона Анатолий Компаниец и Константин Андреев у новом выпуске проекта Цензор.НЕТ "Своя война" рассказали подробности того боя.

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01:32 - Бой 21 января 2015 года под поселком Озеряновка: "визитка" Анатолия Компанийца и Константина Андреева

02:45 - Где именно и в какой обстановке находился опорный пункт, который назывался "Блокпост №7"

06.30 – "Ближайший наблюдательный пункт противника был в 350 метров от нас"

07:03 - О силах украинских военных на блокпосту №7

08:52 – "С 10 вечера и до 6-7о утра нас накрывали минометным огнем" - о ситуации на опорном пункте в январе 2015-го

11.58 - О моральном состоянии бойцов: "постоянно поддерживали у ребят позитив, хотя понимали, что позиция у нас невыгодная"

16.10 – "Многие не понимали, какая невыгодная у нас позиция. Мы говорили, что все нормально, прорвемся - и люди так на позитиве и жили"

16.45 - Константин Андреев о том, чем отличалась война в Афганистане и на Донбассе

19.34 – "Было видно, что с той стороны стреляют не шахтеры, поверьте, Я сам шахтер"

20.07 - О начале боя под Озеряновкой 21 января

22.45 - Как Артем Пойда уничтожил МТЛБ, изменил ход боя и погиб

23.15 – "Это был самый молодой парень у нас, амбициозный, полон энергии, живчик" - Компаниец об Артеме Пойде

24.20 – "Кто выжил в этом бою, многим обязан Артему"

26.35 - Об эффективности огня подразделения в бою

28.40 – "Танк боевиков поехал по своим же раненым, забрал всего двоих и подбил нашу "Рапиру"

34.55 - О работе вражеской артиллерии

36.05 - Какими силами располагало подразделение на момент боя

39.03 – "Две пушки, две МТЛБ, БМП, БРДМ и танк вышли из строя и не могли принимать участие в бою"

40.00 - О поддержке нашей артиллерии: "Лимит на вас сегодня исчерпан" 44.55 – "В итоге к нам дошло четыре человека помощи, они были с нами до самого конца"

47.30 - О событиях 22 января 2015 года: "С утра отработала наша артиллерия, потом по нас работали "Грады" и минометы"

52.17 - О гибели командира Андрея Ильина: "Мина попала прямо в него"

54.15 – "Второй снаряд попал в уцелевший блиндаж и разрушил его, 18 человек завалило бревнами"

55.20 – "Мы вынесли раненых, на позиции до конца осталось семь человек - у нас было стрелковое оружие и два заряда для РПГ"

57.27 - Об уходе с позиции блокпоста №7

59.00 - Константин Андреев о своем участии в бою

01:02:25 - О разговоре с замкомбата по результатам боя

01:04:30 - Об оценке командования и "помощи" батальона "Миротворец"

01:06:50 – "Мы держались на патриотизме, понимали, что техника не боеспособная, а боеприпасов надолго не хватит" - Анатолий Компаниец о выводах после войны

01.07.55 - Об армии: "Очень много бумажной рутины, расхлябанности, совковый подход не поменялся даже в 2017-м, а люди готовы воевать и защищать"