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 Политика Украины
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Все про:НАТО (6505) Порошенко (17856) членство в НАТО (336)

 Важно подать сигнал нашим партнерам: новая власть поддерживает курс в НАТО, - Порошенко предложил Зеленскому и Разумкову подтвердить намерения Украины получить ПДЧ. ВИДЕО

Отказ от ПДЧ в НАТО выглядит как нежелание раздражать Путина.

Об этом во время своего выступления с трибуны Верховной Рады заявил экс-президент, нардеп от ЕС Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Все 10 стран, которые зашли в НАТО с начала века - зашли туда именно через ПДЧ (План действий по членству в НАТО. - Ред.). Все без исключения, кто получил ПДЧ, стали членами Альянса. Добровольный отказ от ПДЧ выглядит как самоотречение от перспективы членства. Как нежелание раздражать Путина. Как страх брать на себя ответственность за реализацию сложной задачи. Очень важно подать сигнал нашим партнерам: новая власть поддерживает курс на членство в НАТО, начатый ранее. Что это консолидированная позиция - президента, правительства и парламента... Власти и оппозиции. И главное - общества! Предлагаем Председателя Верховной Рады уполномочить вместе с Президентом подписать обращение к Северо-Атлантическому Совету с заявлением о подтверждении намерения Украины получить ПДЧ. Только НАТО является гарантией безопасности государства и каждого ее гражданина!" - заявил Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Заявка Украины на ПДЧ от 2008 остается в силе, - вице-премьер Кулеба. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3156480
 
   
 Топ комментарии
 
Они бедолаги сейчас опять шоу придумают для отмазки... Важно подать сигнал нашим партнерам: новая власть поддерживает курс на членство в НАТО, - Порошенко предложил Зеленскому и Разумкову подтвердить намерения Украины получить ПДЧ - Цензор.НЕТ 5913
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Это же каким хреном ты ТП увидела что он мнит президентом себя? Он вроде как предложил продолжить курс в НАТО. Коробит смотрю ваше немецкое Ольгино, что не немецкая прокся то прокацапское быдло.
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Кацапские сказки... про безвиз тоже так говорили.
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Они бедолаги сейчас опять шоу придумают для отмазки...
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Всі ці заклики до Нато - "Артєль напрасний труд". Друг України Трамп та пісявлива Європа навіть в страшних снах не бажає давати зобовьязань Україні. На жаль - це реальність...
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Кацапские сказки... про безвиз тоже так говорили.
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порохло- глухой мешок с дерьмом. уже сто раз подтверждали курс на НАТО
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Барыга мародер никак не успокоится! Все мнит из себя президента, забывая, что он таковым не является!)) Почему он еще на свободе!?
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Та он и президентом не был. - Мелкий шулер воспользовался неграмотностью народа.
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Не....ну должность то была президентская!))) Интересно, почему Цензор наши комментарии отмечает как спам?
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Видно Петруха один із їх шефів, правда оформив на на троюрідну сестру подруги тещі.
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Это же каким хреном ты ТП увидела что он мнит президентом себя? Он вроде как предложил продолжить курс в НАТО. Коробит смотрю ваше немецкое Ольгино, что не немецкая прокся то прокацапское быдло.
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А то ніхто не знає що робити без його підказок?))) Він вже наробив! За Іловайськ, Дебальцеве, мародерство, офшорство,брехню коли буде відповідати, скажи кацапчику!?????
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Смішно коли кацап під німецьким проксі батрачить на укр сайтах ! Найди собі нормальну роботу ніщеброд !!!
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Ти краще то скажи трьом мільйонам "українців "котрі батрачать на путіна разом з твоїм любимим Баригою, котрий платить податки в російську казну,порохоботику безмізковий!))))))
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Мої співчуття, боже, який ти "покороблений" осбливо трохи нижче маківки...
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Россиянам это не понравится... так что никакого ната не будет. Спасибо зебилам, низкий поклон.
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Дайте ему 🐟 в 🍫!
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5 років порох керував Рошеном. Де твоє ПДЧ?
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Кто ты такой ? Я тебя не знаю и знать не хочу ))
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Балабол-сигнальщик.
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ліксєїча), треба на цугундер посадити, а не давати трибуну в в.зраді)! Важно подать сигнал нашим партнерам: новая власть поддерживает курс в НАТО, - Порошенко предложил Зеленскому и Разумкову подтвердить намерения Украины получить ПДЧ - Цензор.НЕТ 1808
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Хрущев и кукурудза
3 токсичных млрд грн вырученных с жд сообщения с чекистаном, где часть поездок были осуществлены чекистами для разрушения украины, вреда который они несут украине намного больше 3млрд. Убит например кузьма, а вместо него дурак на троне с каломойским похтаном, завгоспом по разграблению украины.Чекисты убивая лучших, нанесли в миллионы крат больше 3 млрд гривен, это еще не говоря об других диверсиях, например уничтоженных дерипаской запорожский залк, юждизельмаш, львовавтобусный, убийства и пр.А для чего жд с масквой, чтобы чекистам удобно перемещаться для своих диверсий и убийств и высматривать "ачтотамухахалов", что крутит ватзомбоящик нонстоп-это наоборот нужно все позакрывать, чем скорее,тем меньше кацапы будут "ачтотамухахловкавать". Тем более европа и запад открыл свои рынки для украины для чего?И намного больше 3 млрд гривен жд с масквой.
Паспорта террористического государства каРФаген не легитимные. Само государство нелегитимно и его институты работают лишь для процветания терроризма в мире.Потому оно как проект должно быть закрыто, чекисты запрещены на равне с нацистами, армия и флот расспущены.За слово "русский мир" 2 года сибирских поселений.
Кернес, который поднял харьков, чтобы усидеть на нескольких стульях, и на рашистком в первую очередь(потому что кацапы убивают за проукраинство, а украинцы за ватность играют с ним демократию, потому ему выгодней сидеть на парашкинском стуле), должен быть упразднен кацапскими методами-клин клином. Он больше уже ничего лучше для харькова не сделает. КАк только вы ему предложите смерть, он тут же потечет против меньшего сопротивления, а так пока топит за вату, потому что их боится больше.Труханов отправлен в парашку со своим нелегитимным парашкинским паспортом или упразднен как это делают кацапы.Руцкомирская гангрена руцкого дурака с очковыми парашами должна быть постепенно дезинфецирована. Если вы до сиг пор срете в очковой параше - это последствия вони фейлового проекта руцмира руцких дураков вечной нищеты, вертухайщины, стукачества,болот,крови,суперлжи, годоморов и тд.А если дети говорят на языке дураков, то дела хуже, их ложь рабочая. А если вам фамилию коммунисты приписали к руцдуракам на ов, пора исправлять.
Кацапы нормально жили только при хохлах - киевская русь-я.мудрый, днепровце брежневе и хрущеве, которого они обозвали кукурузником, за то что пытался этот "руцкий" мокшанский биомусор накормить, расселить по домам хрущевкам, очкастые параши дуракам заменить на унитазы, еще по хайтеку, ракетам и военным технологиям догнать весь мир. После них кацапы обратно скотинились и скотились в дерьмо с их любимой ложью.И без хохлов жить не могут, чтобы выляпать их в своем дерьме.Все остальное время они жили в болоте, рабстве и их понтовики тянули туда других, даже французов с немцами. Потому только стена от кацапов должна быть как огненная, так и ментальная и языковая, чтобы кац не понимал укр мовы. А несун руцмира зебил должен уйти ***** на покой вместе с каломойшей, которому должен как земля колхозу и не знает как распродать украину, чтобы рассчитаться с бенефициаром за рекламу и имитацию выборов для быдловатых 73% зомбоящиковцев. Потому придурок должен здохнуть.
Это дерьмо с умстевенными понятиями находится на -1 этаже, тогда как запад на 1 этаже, германия на втором, а есть места в мире с 3м уровнем. И это безмозглое дерьмо со своим -1 уровнем зомбоящика хочет что-то сделать? С такими западными акулами как германия, которая уже польшу полностью скупила с патрохами.Да оно понятия не имеет как играть и из чего нужно ходить.И делает часто все наоборот, неся еще большие проблемы, чем просто ничего не делать.
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Это ты о чуваке, который на паРашке фильмы снимал и в прокат их там запускал?... Важно подать сигнал нашим партнерам: новая власть поддерживает курс в НАТО, - Порошенко предложил Зеленскому и Разумкову подтвердить намерения Украины получить ПДЧ - Цензор.НЕТ 254
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Когда Свыня подал заявку на ПДЧ, что он сейчас рохкает со своими советами?
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Зеленая свыня и остальное зеленое стада никуда и ничего не подавало...
А вот при Президенте Порошенко были вот такие вот события...

В декабре 2014 года Верховная рада Украины приняла внесённый президентом Петром Порошенко законопроект, которым внеблоковый статус Украины отменялся[1], а в июне 2017 года внесла изменения в законодательство: членство в НАТО было провозглашено одним из внешнеполитических приоритетов Украины[2]. В 2019 году вступили в силу конституционные поправки, закрепившие стратегический курс на получение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО на уровне конституционной нормы[3][4].
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В 1999 году Свыня, будучи замом Медведчука по СДПУ(о) хрюкав с трибуны Рады против НАТО. Кто поверит этому алчному флюгеру?
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Это того Медведчука, что Зеленский посадил недавно?...
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А зеленая свыня в 1999-м году уже стучала хером по роялю или еще нет？
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Важно подать сигнал нашим партнерам
В смысле, ну очень высоко подпрыгивать? Важно подать сигнал нашим партнерам: новая власть поддерживает курс в НАТО, - Порошенко предложил Зеленскому и Разумкову подтвердить намерения Украины получить ПДЧ - Цензор.НЕТ 8387
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Богдан уже сказал что должны показать россиянам свое миролюбие,какое НАТО.
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Твои слова Петр Алексеевич не стоят даже кошачьего пука, а тебе сейчас самое время сушить себе сухари, на зоне они тебе очень даже пригодятся!
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Предлагаю Пете валить к Луценко с Луценчихой
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какое НАТО?
за 5 !!! лет патронного завода не сделал...
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Ось і побачимо, як влада це зробить. Чекати недовго, 1 день
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Зачем ты Крым просрал?
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реваншисты уже давно подали свои кацапские сигналы ..
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Якщо дивитись на речі тверезо, то до Нового року ми навряд чи викинемо це чмо до срашки, або на нари. Але за рік-два цього барана буде скинуто. Навряд чи це все зможе витримати навіть тупий зелохторат.
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Входящие, оставьте упованья!
Ум человеческий имеет пределы, но глупость - беспредельна!
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Порохоскотский сайт, бутусовская помойка.
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Закрыть границу с парашкой наглухо.Никаких поездов и автобусов. ПОЛНОСТЬЮ. Чтобы чекисткие террористы для заказных раздаваемым путиным подрядам и выделяемым суммам,не могли проскочить никаким образом.Система выглядит просто. Профессора-террористы из институтов стратегических иследований исследуют ситуации и выдают смертные заказы, особенно белорусам или армян(как на майдане первые убитые), или русских, или чеченцев кто против парашки помагает украине, не давая таким образом всем соседям объединяться против парашки и путла. Путин эти заказы оплачивает, выдавая суммы для их реализации. Всякие киллеры из чк берут что полегче, создают спецоперации по расстрелу выданных профессорами-террористами заказами. Потом что посложнее ростет цена и они обратно возвращаются на путинский кровавый конвеер.Чекисты обслуживают все эти процессы и конролируют их выполнение.Все пасажирские самолеты из парашки нужно вообще сбивать, там часто любят спецназ возить для захвата зеленского в ап.
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Петя, печально, но новая власть не поддерживает курс в НАТО.
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Світові ЗМІ продовжують активно писати про нашого НеЛоха. Це колись скінчиться? Сьогодні вийшла стаття в EU Reporter, де йдеться про масштаби провалів в зовнішній політиці Зе: "Лідер держави має демонструвати більше гідності, представляючи свою країну".
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Кому ты предлагаеш гопнику? он ещё назло сделает Зеленский этот,те ребята никого не слушаются,только Коломойского и Авакова
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Яке НАТО? Зелені вже беруть участь в самітах Руху НЕПРИЄДНАННЯ.

Посольство України в Азербайджанській Республіці
25 жовтня о 16:54 ·

24-25 жовтня 2019 року делегація на чолі із Заступником міністра закордонних справ України Sergíy Kyslytsya здійснила робочий візит в Азербайджанську Республіку з метою участі у Міністерському засіданні та XVIII Саміті Руху неприєднання (Yevhenia Filipenko, Myroslava Scherbatiuk).
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Петя, а если не ПДЧ, то какая тема? Мову начнёшь мусолить или что ещё? Не спится свыне спокойно, первое ноль первого приближается неумолимо. Нужно срочно создать себе ореол великого натовца. Хотел бы реально в НАТО, расследовал бы взрывы на складах, реформировал бы армию, не участвовал бы в позорных схемах в укроборонпроме.

Изыди уже , позорище. Будешь сидеть , иначе и Зеленский пойдёт вслед за тобой
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Когда посадят этого провокатора - мародера - интригана - афериста?????????
Ведь весь этот исскуственный хаос содается его кублом.
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Дык постой возле трибуны, заставь принять заяву .
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