 Важно подать сигнал нашим партнерам: новая власть поддерживает курс в НАТО, - Порошенко предложил Зеленскому и Разумкову подтвердить намерения Украины получить ПДЧ. ВИДЕО

Об этом во время своего выступления с трибуны Верховной Рады заявил экс-президент, нардеп от ЕС Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Все 10 стран, которые зашли в НАТО с начала века - зашли туда именно через ПДЧ (План действий по членству в НАТО. - Ред.). Все без исключения, кто получил ПДЧ, стали членами Альянса. Добровольный отказ от ПДЧ выглядит как самоотречение от перспективы членства. Как нежелание раздражать Путина. Как страх брать на себя ответственность за реализацию сложной задачи. Очень важно подать сигнал нашим партнерам: новая власть поддерживает курс на членство в НАТО, начатый ранее. Что это консолидированная позиция - президента, правительства и парламента... Власти и оппозиции. И главное - общества! Предлагаем Председателя Верховной Рады уполномочить вместе с Президентом подписать обращение к Северо-Атлантическому Совету с заявлением о подтверждении намерения Украины получить ПДЧ. Только НАТО является гарантией безопасности государства и каждого ее гражданина!" - заявил Порошенко.
3 токсичных млрд грн вырученных с жд сообщения с чекистаном, где часть поездок были осуществлены чекистами для разрушения украины, вреда который они несут украине намного больше 3млрд. Убит например кузьма, а вместо него дурак на троне с каломойским похтаном, завгоспом по разграблению украины.Чекисты убивая лучших, нанесли в миллионы крат больше 3 млрд гривен, это еще не говоря об других диверсиях, например уничтоженных дерипаской запорожский залк, юждизельмаш, львовавтобусный, убийства и пр.А для чего жд с масквой, чтобы чекистам удобно перемещаться для своих диверсий и убийств и высматривать "ачтотамухахалов", что крутит ватзомбоящик нонстоп-это наоборот нужно все позакрывать, чем скорее,тем меньше кацапы будут "ачтотамухахловкавать". Тем более европа и запад открыл свои рынки для украины для чего?И намного больше 3 млрд гривен жд с масквой.
Паспорта террористического государства каРФаген не легитимные. Само государство нелегитимно и его институты работают лишь для процветания терроризма в мире.Потому оно как проект должно быть закрыто, чекисты запрещены на равне с нацистами, армия и флот расспущены.За слово "русский мир" 2 года сибирских поселений.
Кернес, который поднял харьков, чтобы усидеть на нескольких стульях, и на рашистком в первую очередь(потому что кацапы убивают за проукраинство, а украинцы за ватность играют с ним демократию, потому ему выгодней сидеть на парашкинском стуле), должен быть упразднен кацапскими методами-клин клином. Он больше уже ничего лучше для харькова не сделает. КАк только вы ему предложите смерть, он тут же потечет против меньшего сопротивления, а так пока топит за вату, потому что их боится больше.Труханов отправлен в парашку со своим нелегитимным парашкинским паспортом или упразднен как это делают кацапы.Руцкомирская гангрена руцкого дурака с очковыми парашами должна быть постепенно дезинфецирована. Если вы до сиг пор срете в очковой параше - это последствия вони фейлового проекта руцмира руцких дураков вечной нищеты, вертухайщины, стукачества,болот,крови,суперлжи, годоморов и тд.А если дети говорят на языке дураков, то дела хуже, их ложь рабочая. А если вам фамилию коммунисты приписали к руцдуракам на ов, пора исправлять.
Кацапы нормально жили только при хохлах - киевская русь-я.мудрый, днепровце брежневе и хрущеве, которого они обозвали кукурузником, за то что пытался этот "руцкий" мокшанский биомусор накормить, расселить по домам хрущевкам, очкастые параши дуракам заменить на унитазы, еще по хайтеку, ракетам и военным технологиям догнать весь мир. После них кацапы обратно скотинились и скотились в дерьмо с их любимой ложью.И без хохлов жить не могут, чтобы выляпать их в своем дерьме.Все остальное время они жили в болоте, рабстве и их понтовики тянули туда других, даже французов с немцами. Потому только стена от кацапов должна быть как огненная, так и ментальная и языковая, чтобы кац не понимал укр мовы. А несун руцмира зебил должен уйти ***** на покой вместе с каломойшей, которому должен как земля колхозу и не знает как распродать украину, чтобы рассчитаться с бенефициаром за рекламу и имитацию выборов для быдловатых 73% зомбоящиковцев. Потому придурок должен здохнуть.
Это дерьмо с умстевенными понятиями находится на -1 этаже, тогда как запад на 1 этаже, германия на втором, а есть места в мире с 3м уровнем. И это безмозглое дерьмо со своим -1 уровнем зомбоящика хочет что-то сделать? С такими западными акулами как германия, которая уже польшу полностью скупила с патрохами.Да оно понятия не имеет как играть и из чего нужно ходить.И делает часто все наоборот, неся еще большие проблемы, чем просто ничего не делать.
А вот при Президенте Порошенко были вот такие вот события...
В декабре 2014 года Верховная рада Украины приняла внесённый президентом Петром Порошенко законопроект, которым внеблоковый статус Украины отменялся[1], а в июне 2017 года внесла изменения в законодательство: членство в НАТО было провозглашено одним из внешнеполитических приоритетов Украины[2]. В 2019 году вступили в силу конституционные поправки, закрепившие стратегический курс на получение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО на уровне конституционной нормы[3][4].
В смысле, ну очень высоко подпрыгивать?
за 5 !!! лет патронного завода не сделал...
Ум человеческий имеет пределы, но глупость - беспредельна!
Посольство України в Азербайджанській Республіці
25 жовтня о 16:54 ·
24-25 жовтня 2019 року делегація на чолі із Заступником міністра закордонних справ України Sergíy Kyslytsya здійснила робочий візит в Азербайджанську Республіку з метою участі у Міністерському засіданні та XVIII Саміті Руху неприєднання (Yevhenia Filipenko, Myroslava Scherbatiuk).
Изыди уже , позорище. Будешь сидеть , иначе и Зеленский пойдёт вслед за тобой
Ведь весь этот исскуственный хаос содается его кублом.