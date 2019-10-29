 В результате мощного взрыва на маслозаводе в Днепре разрушено складское здание на площади 4200 кв. м, жертв нет, - ГСЧС. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"28 октября в 21:53 в г. Днепр по ул. Байкальская 9, на территории маслоэкстракционного завода ООО "Потоки" в складском здании произошел взрыв с последующим горением", - сказано в сообщении.

Видео: Днепр.Оперативный/Facebook

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в 23:16 на площади 200 кв. м.

По данным ГСЧС жертв и пострадавших нет.

В результате взрыва разрушено складское здание на площади около 4 200 кв. м.

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К тушению пожара привлекались 37 человек личного состава и семь единиц техники ГСЧС.

Как пишет "Днепр.Оперативный", в связи со взрывом на заводе "Потоки" (Байкальская, 9) жителям прилегающих районов на Левобережье Днепра рекомендуют не открывать окна.

Приборы мониторинга фиксируют повышенное содержание в воздухе пыли различных фракций.





