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Все про:Днепр_город (2859) пожар (3741) ГСЧС (2316)

 В результате мощного взрыва на маслозаводе в Днепре разрушено складское здание на площади 4200 кв. м, жертв нет, - ГСЧС. ВИДЕО

В Днепре на маслоэктрационном заводе произошел мощный взрыв с последующим горением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"28 октября в 21:53 в г. Днепр по ул. Байкальская 9, на территории маслоэкстракционного завода ООО "Потоки" в складском здании произошел взрыв с последующим горением", - сказано в сообщении.

Видео: Днепр.Оперативный/Facebook

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в 23:16 на площади 200 кв. м.

По данным ГСЧС жертв и пострадавших нет.

В результате взрыва разрушено складское здание на площади около 4 200 кв. м.

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К тушению пожара привлекались 37 человек личного состава и семь единиц техники ГСЧС.

Как пишет "Днепр.Оперативный", в связи со взрывом на заводе "Потоки" (Байкальская, 9) жителям прилегающих районов на Левобережье Днепра рекомендуют не открывать окна.

Приборы мониторинга фиксируют повышенное содержание в воздухе пыли различных фракций.

В результате мощного взрыва на маслозаводе в Днепре разрушено складское здание на площади 4200 кв. м, жертв нет, - ГСЧС 01

Источник: https://censor.net.ua/v3156448
 
 
 Топ комментарии
 
Обычно так скрывают хищения, недостачи.
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Что то при Зеленском начало всё взрываться и гореть.. прим как на росии
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Превысили допустимый предел пальмового масла. Сама природа вмешалась в бодяжный процесс и поставила в этом деле жирную точку.
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Вот *** остались мы без прекрасного днепровского масла.
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точно
Но в Днепре не один маслоэкстракционный завод
не останетесь
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Что то при Зеленском начало всё взрываться и гореть.. прим как на росии
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Да, все военные склады при нём взорвались ...
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это была диверсия зелёных диверсантов
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Конечно, потому что войска не отводили, и козломордые устраивали диверсии. А теперь они успокоились - вовочка все сделает за них.
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Обычно так скрывают хищения, недостачи.
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Это нарушение ТБ, Техническое/технологическое быдлячество и пофигизм.
Две книги в этом мире написаны кровью - инструкция по ТБ и устав армии. Признаки наличия быдла и его количества в Украине - это Моника Янелох в качестве перезидента капитулянта.
Естественный процесс деградации общество. Как там в анекдоте - "***** , сэр".
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Тут є фото з місця події.. Вибухнула пило-повітряна суміш в складі підлогового зберігання шроту..Шрот сипався з транспортерів зверху, десь проскочила іскра..
https://gorod.dp.ua/news/165968
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А на елеваторах і мукомольнях пил з муки, якщо він висить в повітрі, вибухає не гірше.
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Превысили допустимый предел пальмового масла. Сама природа вмешалась в бодяжный процесс и поставила в этом деле жирную точку.
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Ты бы если в школе доучился - не писал бы такую муйню. Пальмовое масло твердое, его в подсолнечное можно добавить только кусками.
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Так не доучился. Кусками говоришь? Значит будет густое. Как сгущенка. Поедят.
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Взрываются пары бензина Б-70. Значить технология не отработана
полностью, или эл.оборудование не взрывозащищенное.
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