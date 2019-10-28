 "Доходы каналов падают, плюс санкции. Все к чертовой матери! Люди будут уволены", - гендиректор "Останкино" Шубин заявил о кризисе из-за долгов кремлевского "Первого канала". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу, об этом заявил гендиректор телецентра Михаил Шубин в специальном видеообращении.
"Долг Первого канала пять лет висит над нами дамокловым мечом. И этот меч уже буквально в миллиметре от нашего сердца. Долги канала и его подрядчиков в среднем составляют одну треть - одну четвертую нашего дохода. Три-четыре месяца в год мы не дышим. И мы больше не можем влиять на ситуацию. У нас стала лавинообразно нарастать аварийность. Мы во многих вещах не гарантируем эфир... При этом у нас прекрасная отчетность. Мы шикарно работаем с прибылью. А из-за того, что мы ничего не тратим, у нас увеличились отчисления и долги по налогам. Дурдом просто! Ни копейки живых денег. Я всегда говорил: "Все, что угодно, но людей не трогаем". Теперь больше такой возможности нет. Фактически мы оставим в телецентре только тех людей, которые обеспечивают эфир. Все, что не приносит прибыль, будет срезано, и люди будут уволены. Мы знаем, что доходы каналов падают, что реклама уходит в интернет, плюс санкции, все это нам известно", - рассказал Шубин.
😀😀😀
Файний конкурс
У конкурсі "Україна очима москалів" переміг пан Василь зі Львова, який виклав очима москалів триметрове слово "Україна".
Вже багато кроків зроблено для спасіння расєї з ізоляції..
какие же вы молодцы!
медный таз вам в жопу!!!
Украине просто нужно ждать.и укреплять армию
В России за год профицита бабла больше. чем четыре полных украинских годовых бюджета
http://www.aptecka.com.ua/?p=2704
так єто она у них на дровах и угле работает!