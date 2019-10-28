 "Сєпари, вражі морди, нах#й пішли, бл#дь!" - драка на суде по переименованию проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве. ВИДЕО

Об этом со ссылкой на Insider сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в начале заседания представители общественных организаций выразили недоверие составу суда, и коллегия судей дала им время на выражение недоверия в письменном виде. Причиной для недоверия стали крики у суда сторонников отмены переименования, которые, якобы, "выражали уверенность, что решение будет в их пользу". Таким образом, по мнению представителей общественных организаций, это может быть давлением на судей, а потому они не могут быть уверены в их беспристрастности.

Далее в заседании объявлен перерыв, после чего присутствующих в помещении суда эвакуировали из-за якобы минирования, а уже 13:22 в помещении произошла драка между сторонниками и противниками переименования. Противников переименования в итоге выгнали из зала.

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Депутат Киевсовета Владимир Назаренко (ВО "Свобода") рассказал, что общался с мужчинами, которые представляли противников переименования улиц. Он называет их "охранниками Елены Бережной". Именно пророссийская активистка Бережная представляет интересы организации, которая добилась отмены переименований.

По словам Назаренко, мужчины начали толкать его, после чего возникла драка. "Одно дело, когда эти титушки просто ходят на заседания, другое - когда начинают распускать руки", - сказал Назаренко.

Пообщаться с другой стороной конфликта журналистам не удалось - они быстро покинули территорию суда.

В конце концов, коллегия судей приняла решение, что заявление об отводе будет рассматривать другой судья. Когда это будет, неизвестно.

Напомним, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Глава Института Национальной памяти Владимир Вятрович пообещал, что на это решение будет подана апелляция.