 Организатор и исполнитель заказного убийства в Княжичах под Киевом задержаны, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В селе Княжичи неизвестные лица совершили выстрелы в водителя легковушки, после чего "стрелки" скрылись в неизвестном направлении на другом транспортном средстве. Перестрелке предшествовала ДТП, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение полиции.

Установлено, что злоумышленники, которые ждали свою жертву в засаде, осуществили около 9 прицельных выстрелов из пистолета "ТТ".

По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 15 (Покушение на преступление) и по п. 1.ч. 2. ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Неизвестные после ДТП в Княжичах открыли стрельбу по легковушке, раненый водитель госпитализирован, - полиция. ФОТО

По словам руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали организатора и двух участников нападения в порядке ст. 208 УПК Украины. Мужчины после совершения преступления по разработанному плану организатора разъехались по разным городам страны - Винница, Киев и Кривой Рог. Там они попытались спрятаться от правосудия.

Заказчиком и организатором заказного убийства оказался 38-летний житель Киева, частный предприниматель. Как выяснилось, мотивом преступления стали неприязненные личные отношения с потерпевшим.

Исполнитель - 41-летний иностранец, который за денежное вознаграждение должен был лишить жизни человека. Гражданин другого государства временно проживал на территории Вышгородского района. Где во время неотложного обыска правоохранители обнаружили и изъяли пистолет "ТТ" с магазином, 60 патронов различного калибра, глушитель и три запасных ствола. О его задержании сообщено посольство Российской Федерации и консульский отдел МИД.





Соучастник - 34-летний житель города Кривой Рог, который добровольно согласился принять участие в убийстве. Так, во время проведения следственных действий на месте преступления, работники полиции в тайнике нашли и изъяли патроны и обрез охотничьего ружья, из которого должен был стрелять "помощник" основного стрелка.





Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Харьковскую преступную элиту поджимает донецкая", - Аброськин обнародовал хронологию заказных убийств и покушений в Харькове. ИНФОГРАФИКА

Полицейские Киевщины также установили, что задержанные причастны к поджогу автомобиля потерпевшего, который произошел в столице. В дальнейшем уголовное производство по умышленному уничтожению имущества будет направлено в Следственное управление столичной области для объективного и всестороннего расследования всех преступлений, совершенных задержанными мужчинами.

Организатору преступления сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога.

Сейчас продолжается досудебное расследование, фигуранты сотрудничают со следствием и дают правдивые показания.

"Установлено, что 21 октября 2019 г. указанные подозреваемые, заранее распределили роли между собой, с целью убийства других лиц находились неподалеку автодороги вблизи с. Княжичи в Броварском районе, по которой на автомобиле двигались пострадавшие. Один из подозреваемых умышленно совершил столкновение с автомобилем пострадавших, чем вызвал вынужденную остановку транспортного средства. После этого, другой подозреваемый, находясь в кустах на обочине дороги с заранее заготовленным огнестрельным оружием, совершил не менее трех выстрелов в лобовое стекло автомобиля, в котором находились пострадавшие. В результате последние покинули салон автомобиля и побежали, а подозреваемый, продолжая свои умышленные противоправные действия направленные на причинение их смерти, совершил еще не менее двух выстрелов в их сторону. В результате две пули попали в одного из мужчин, причинив ему телесные повреждения. Однако он начал сопротивляться. Именно благодаря этому злоумышленникам не удалось завершить свой преступный умысел до конца. В настоящее время досудебное расследование продолжается", - сообщили в прокуратуре.