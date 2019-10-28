 Хочу, чтобы он на своей шкуре ощутил все прилеты, - Федына прокомментировала свои высказывания о "бессмертии" Зеленского. ВИДЕО

Об этом она заявила в видеообращении на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Нардеп отмечает, что ее слова были эмоциональными, однако главная цель была достигнута.

"Нас все-таки услышали. Услышали и начали реагировать. ... Обидно, что услышали только форму, но не содержание. ... А содержание в том, что никто, ни в этой стране, ни в другой не имеет права хамить и оскорблять воинов-защитников Украины. Тем более человек, который не служил, не воевал и четыре раза уклонился от повестки. Никто не имеет права сдавать нашу страну. И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты. Я хочу, чтобы он понял, как это "тишина", когда стреляют 82-ми и 120-ми. ... Хочу, чтобы он на своей шкуре ощутил, что "серая зона" и отступление - это не безопасность, а сдача украинских интересов", - заявила Федына.

Нардеп подчеркнула, что главным посылом стрима было то, что она не хочет, чтобы президент и его команда "руководствовались московским интересом".

"Я это все говорю не для того, чтобы оправдаться. Я это говорю потому, что мне это дико болит, что сегодня я, оказывается, основной враг в то время, когда Московия готовится к полномасштабному вторжению", - отметила Федына.

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Напомним, ранее депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказала Федына в прямом эфире.

Во фракции "Слуга народа" уже прокомментировали высказывания Федыны.

Заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко во время согласительного совета заявил, что такие заявления нардепа недопустимы и фракция будет обращаться в правоохранительные органы о предоставлении оценки этому.

Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что такие высказывания по отношению к любому человеку недопустимы.

"Я думаю, что это не добавляет ни Верховной Раде, ни отдельным политическим силам, ни личностям и это не приближает нас к единению в обществе, возвращению наших территорий и завершению войны", - отметил Разумков.

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