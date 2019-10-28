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Все про:Зеленский (3452) Золотое (71) Федына София (1)

 Хочу, чтобы он на своей шкуре ощутил все прилеты, - Федына прокомментировала свои высказывания о "бессмертии" Зеленского. ВИДЕО

Нардеп от фракции "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала свои высказывания о "бессмертии" Зеленского.

Об этом она заявила в видеообращении на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Нардеп отмечает, что ее слова были эмоциональными, однако главная цель была достигнута.

"Нас все-таки услышали. Услышали и начали реагировать. ... Обидно, что услышали только форму, но не содержание. ... А содержание в том, что никто, ни в этой стране, ни в другой не имеет права хамить и оскорблять воинов-защитников Украины. Тем более человек, который не служил, не воевал и четыре раза уклонился от повестки. Никто не имеет права сдавать нашу страну. И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты. Я хочу, чтобы он понял, как это "тишина", когда стреляют 82-ми и 120-ми. ... Хочу, чтобы он на своей шкуре ощутил, что "серая зона" и отступление - это не безопасность, а сдача украинских интересов", - заявила Федына.

Нардеп подчеркнула, что главным посылом стрима было то, что она не хочет, чтобы президент и его команда "руководствовались московским интересом".

"Я это все говорю не для того, чтобы оправдаться. Я это говорю потому, что мне это дико болит, что сегодня я, оказывается, основной враг в то время, когда Московия готовится к полномасштабному вторжению", - отметила Федына. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Любая война заканчивается дипломатией, и у нас так будет, - Зеленский

Напомним, ранее депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказала Федына в прямом эфире.

Во фракции "Слуга народа" уже прокомментировали высказывания Федыны.

Заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко во время согласительного совета заявил, что такие заявления нардепа недопустимы и фракция будет обращаться в правоохранительные органы о предоставлении оценки этому.

Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что такие высказывания по отношению к любому человеку недопустимы. 

"Я думаю, что это не добавляет ни Верховной Раде, ни отдельным политическим силам, ни личностям и это не приближает нас к единению в обществе, возвращению наших территорий и завершению войны", - отметил Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если смотреть полное видео, то можно совершенно с другой стороны взглянуть на этот разговор, - Разумков о диалоге Зеленского с ветераном в Золотом

Источник: https://censor.net.ua/v3156302
 
   
 Топ комментарии
 
Та, ну.
Она сказала вслух то, что думают украинцы про себя.
Конечно, самый лучший выход для Украины, что бы приЗедент ушел в отставку сам.
Требовать инричмента клоуна!
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Молодец!полностью поддерживаю!
зеЛя подонок и предатель!
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А про будинок Гонтарєвої можна було. Нє? Разумков? Корнієнко, полай запит про Квартал і хор Вєровки, нехай правоохоронні органи оцінку дадуть. Кили ви, зебіли зрозумієте, що коли сієте вітер, то пожати можна лише бурю.
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О боже ты козломордый с под проксика или реально с Беларусии. В любом случае хоть с Парашки хоть с Беларусии ты бы вообще постеснялся бы про шкур и депутатов вякать У вас вообще нет никаких выборов, вы рабы по факту принимаете кого скажут. А он тут запел про шкур..у вас там все шкуры включая вашего колхозника кремлёвского..
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брысь под нары шерсть, тупая быдлятина как ты не будет меня чему-то учить.
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У петра залишилася для підтримки купка недоумкуватих курок.
Всі інші потихеньку дистанціювались подалі як від прокаженного,а ці чорнороті бестії коли почули,шо таня чорновол мітить в президенти, теж взяли низький старт.В палаті номер :6 намічаются яскраві баталії в передвиборчій гонці
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У Петра залишилось для пыдтримкм намного больше чем вы думаете.
А зюзики теряют пидтримку с каждым днем.
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Твой клоун вообще актёров и масовку нанимает шоб симитировать несуществующую школу и несуществующих учителей, но ты ж про это не вякаешь, даже не заходил в эту темку которая чуть ниже.
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Портвейн 777,я тобі сто перший раз повторюю.проходь мимо завжди, брехні ботоферми мені не цікаві
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Вся правда только у прокремлёвских покацапленных ЗЕбилов аля Garsia UA отводящих войска со своей земли на пользу сепаров, я правильно понял. Слушать только вас??
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"...я, когда Московия готовится к полномасштабному вторжению", - отметила Федына. Вот в этом последнем высказывании зарыта вся "собака". Конечно же лучше "тыша" и мир. Если такое вторжение(широкомасштабное) произойдёт ,когда в день с той и другой стороны будет по несколько тысяч убитых и раненых и, даже тотальная мобилизация ничего не поможет(враг мощней в разы),когда запад с США будут только сочувственно кивать головами--российские ядерные силы заставят их так делать(своя рубашка ближе к телу),когда внутренние симпатики восточного соседа присоединятся к нему--...нужно спокойствие, гиперхитрость(дипломатическое маневрирование) и терпение....воля к победе--разными способами и,-- сплочение нации.
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Пожалейте нардепа, теперь у нее пятно на всю жизнь, член партии шоколадника .
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Марусі - респект! Макнула в лайно Бубочку.
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София Федына сама себе противоречит!! Софии з Марусею не место в украинском парламенте, - законодатель и народный депутат - это политик, отвечающий за судьбу государства и общества со всеми вытекающими, а не актер Театра Драмы и Комедии.
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Да, у нас в украинском парламенте место только клоунам из Квартала
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Брехня. С первого и до последнего слова.
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А ми як цього бажаємо... Та тільки на знімальні майданчики Зелі, нічого не прилетить. Вбити його москалям зараз, це як коту самого себе каструвати.
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Жирна потвора почала виправдовуватись) Хочу, щоб він на власній шкурі відчув усі прильоти, - Федина прокоментувала свої висловлювання про "безсмертя" Зеленського - Цензор.НЕТ 5125
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Как говорят многие умные люди хватит Зеленскому прогибаться перед меньшинством, которое почему-то возомнило, что оно и есть народ. Нужно дать понять, что это восьмипроцентное меньшинство есть обычное дебильное г-но, которому не дано распускать не только руки, но и матерные пропитые языки. Тут можно вполне завести криминальное дело за угрозы жизни президента и, если надо для пользы дела, в два счета снять с вы-ков депутатскую неприкосновенность. Пусть в каталажке строят из себя героев.
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Опа, чукотський пєтух з навоза заговорив. А я думав, що ти розтанув.
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Это наверно тот самый петушок с говна)))) Его кстати тоже вроде чукча какой то лепил...Совпадение??
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Лето у них холодное. Только вонять больше стал.
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Плоды Майдана в том, что мы Хочу, щоб він на власній шкурі відчув усі прильоти, - Федина прокоментувала свої висловлювання про "безсмертя" Зеленського - Цензор.НЕТ 3139 ушли от вас далеко и навсегда
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Молодець! Все сказано вірно. Респект і підтримка 100%
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Добре ти все сказала, Софійко, не треба нічого пояснювати. Розумний і так все розуміє, ну, а зебіли - на то вони і зебіли.
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Эти две барышни плюнули и оскорбили 73 % избирателей,
должны быть наказаны!
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Прилуки согласны Хочу, щоб він на власній шкурі відчув усі прильоти, - Федина прокоментувала свої висловлювання про "безсмертя" Зеленського - Цензор.НЕТ 5631
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Не зовсім так. В моєму оточенні, таких 9 з 10 зебілоїди упороті. При чому десятий то саме Я. А я тих людей колись поважав, рівнявся на них, за одним столом сиділи...Гидотно тепер якось.
Географічно - Миколаїв.
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73 % избирателей оскорбляют своим недолугим выбором Украину, позорят перед всем миром и довели страну до раздрая на радость путену
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А чому ж партия солидарність за 5 років не припинила війну ?
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Спроси у своего ***** сепарша. Давай винторогая не стисняйся расскажи как Порошенко и Хунта развязали гражданскую вайну против таксистов и шахтёров Даунбасека..начинай...
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А чего ты хамишь порохобот хренов, порох за две недели должен был прекратить войну.
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А мы уже освободили свои территории, чтобы войну останавливать?
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Бо її може припинити тільки партнер вашого Зе із кремля.
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Диви як! Іще нічого путнього не встигли зробити, але найперше ботоферму організували! Ті працюють "в потє ліца", накидаючись на усіх, хто не бажає бикуватого лєгітімного 42 роки не лоха! Надіються на силу соцмереж, не на силу люду українського! Але соцмережі - паперовий дракон!
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Мля. Ну сколько можно разговоры говорить.
Такой продарок судьбы!!!

Оно само у ним приехало...
Завалили бы к херам этого ватного криворожского сученка и сейчас уже никаких СН в ВР не было бы, а азбирателей Моники Зеленски под пытками найти невозможно было бы.
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Поддерживаю. Передателй только валить. Игра в толерастию доведёт страну до уничтожения, нужны радикальные действия что б спасти Украину.
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А чому ж партия солидарність за 5 років не припинила війну ?
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Щоб щось припиняти, це щось потрібно спочатку почати.....
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Федына, мне в начале очень нравилась, но чем больше ее слушаю, крепнет уверенность в ее неадекватности То что она с блогершай наговорила, тянет на статью об экстремизме И дело не в фамилии, а в институции как должность-Президент страны. Сегодня уже росс СМИ с восторгом этих дур показывали ...стыд и позор за такую депутатшу.
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И давно у нас президент святым стал?

5 лет ватные ублюдки поливали говном Порошенко по поводу и без. А тут уклониста, труса и капитулянта Зелупочку в говно мордой мокнуть низзя вдруг стало.
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Поддерживая..всё верно про ЗЕсепаров кремлёвских говорит. А то что вся ЗЕбильная массовка говорит в открытую высерами с кремлёвской методички лишь подтверждает что ЗЕсепар команда клоуна ведёт откровенно прокацапскую политику. Всё ватное отребье вылезло именно с этим клоуном.
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Неврастенічка. Буде все на користь України, а не на користь Порошенко
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Я понял тебя ЗЕбила..отводить войска со своей земли это только на пользу Украине...ясно понятно сепарок винторогий...
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У них веерное отключение здравого смысла. Я так понимаю это часть команды Пети, партии ПЁС ....
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Хе-хе. Наколотый, нажравшийся, намазанный с немытыми волосами 8%-й бамонд.
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ДА МЛЯ! 40 лет назад Саша пожидился 2 коп на презерватив, надеялся что успеет вынуть, теперь расхлебываем всей сРаной...
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я бажаю щоб це вазелінове бидло тихенько склало усі повноваження в туалеті внюхавши 2 зайві доріжки зі зливного бачка. Щоб коли охоронець почав стукати перевіряючи чи воно живе воно ще притомне відповіло йому "пашол *****!" нівелюючи свій шанс на невідкладну допомогу. Хочу, щоб він на власній шкурі відчув усі прильоти, - Федина прокоментувала свої висловлювання про "безсмертя" Зеленського - Цензор.НЕТ 1610
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" Горіла хата палала, Федина для "нелоха" співала"
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В любой стране за угрозы убийства президенту давно бы мордой в пол скрутили и отправили в СИЗО.

Только у нас все проходит безнаказанно под одобряющие вопли порохатого быдла, нашедшего себе новую национальную героиню.
Це Европа? Хрен там.
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****, козломорді руками своїх зелених агентів при владі, розпалюють громадянську війну, щоб потім , як це було вже не один раз виправдати вторгнення, помащу братскаму народу в барьбе с "націонал-фашистами" і запровадження на всій території України рюсскаго міра в усій його красі.
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Я думаю, що якщо підняти висловлювання нашого призидента, віндносно всіх посадових осіб держави, держави Украни в недалекому минулому на сцені 96 кварталу, то там мона накопати на 10 статей кримінального кодексу. І це йому постійно треба нагадувати а то забуде.
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Петькина банда уже в ужасе от скорого конца, эта баба (иначе нельзя её назвать) уже публично провоцирует нападение на Президента Украины. И они еще называют себя патриотами.
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Твій президент зганьбився не тільки на всю Україну, а на весь світ. Він колись навчиться розмовляти, не чк урка, а як державний службовець?
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Не президент, а не лох какой то ..и ему кстати 42 года, так шо тише будь вкурил??
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А когда Зюзя ответит за свои слова про Украину?
Зюзя ничто, Украина все
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Зеля при реальных прилётах повторит "подвиг" Сралина, который при звуках канонады вблизи линии фронта обосрался прямо на обочине дороги. Хочу, щоб він на власній шкурі відчув усі прильоти, - Федина прокоментувала свої висловлювання про "безсмертя" Зеленського - Цензор.НЕТ 7826
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Постоянно смещают акценты,он не воин,воин подчиняется приказам,а это партизаны,которые собрались воевать по собственному усмотрению.
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А чего эти дуры не возмущались ,когда Свинарчуки говорили ,что хотели немножко заработать?
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ЗЕсвинарчуки? так они и щас зарабатывают по полной.
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Погоджуюся з Разумковим на 1000%. Такі висловлювання, такий тон, який дозволив собі Зеленський стосовно Героїв, неприпустимі. Наприпустимі не тільки щодо Героїв. Це ганьба не тільки самого президента, а ганьба всієї країни. Бридкіше за Проффесора.
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"Я думаю, что это... не приближает нас к единению в обществе, возвращению наших территорий и завершению войны", - отметил Д. Разумков.

По вопросу территорий есть другая точка зрения у А. Илларионова: "Цель проводимой политики Зеленского - чтобы Украина вернула территории, своих граждан (т.е. объединение Украины с ОРДЛО). Механизм возвращения - закон об особом статусе. Способ работы - будем работать вместе (с ОРДЛО, Макроном, Меркель, Путиным)."
Проще: Впихнуть бандитскую ОРДЛО в Украину.
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Софія,завдячуючи таким як Ви,в нас ще є наша Україна.Не здавайтесь,щоб москалі Вас не залякали,сили Вам!
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Мережу обурив гучний сміх творця "Сватів" Зеленського у День пам'яті жертв Голодомору
Телеканалу "Інтер" і популярному коміку Володимиру Зеленському пригадали сміх у День пам'яті жертв Голодомору в 2012 році.
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Если бы ЗЕ занялся по полной ДЕофшоризацией и борьбой с монополиями олигархов - ему бы цены не было бы!
А он полез устанавливать МИР где ему ничего не светит ибо все ресурсы решения этой проблему не в Украине, а в РФ.
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Это всё Свинарчуковое кодло.до сих пор успокоится не могут,что народ дал Свинарчукам под зад
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