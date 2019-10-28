 В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент попал на записи регистратора едущего следом автомобиля. На видео, виден момент когда открывается задняя дверь скорой и пациент падает на асфальтное покрытие дороги. После инцидента пострадавший, вероятно, остался в сознании так, как двигал ногами и руками. Сначала к нему подходит водитель ехавшего за "скорой" автомобиля, потом водитель медавтомобиля и врач.
2205 12
На Волыни в ДТП с автомобилем скорой помощи погиб пациент, 3 человека госпитализированы - Нацполиция. ФОТО
Вызов скорой помощи должен заканчиваться госпитализацией пациента, иначе это непрофильный вызов, - Супрун
В Минздраве презентовали автомобили скорой помощи, которые закупят для Киева и 5 областей
Штормовое предупреждение объявлено в Днепропетровской области
Женщина впала в кому, выпав на ходу из переполненной маршрутки на Одесчине. ВИДЕО
(Пацієнтові-невдасі -- одужання, звісно.)