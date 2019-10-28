 В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент попал на записи регистратора едущего следом автомобиля. На видео, виден момент когда открывается задняя дверь скорой и пациент падает на асфальтное покрытие дороги. После инцидента пострадавший, вероятно, остался в сознании так, как двигал ногами и руками. Сначала к нему подходит водитель ехавшего за "скорой" автомобиля, потом водитель медавтомобиля и врач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скорая за 10 минут, доступность больницы интенсивного лечения - не более 60 мин, - Минздрав разработал новые критерии оказания помощи