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 Происшествия, Общество
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Все про:Днепропетровщина (1422) медицина (1877) скорая (225)

 В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент. ВИДЕО

В Новомосковске Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент попал на записи регистратора едущего следом автомобиля. На видео, виден момент когда открывается задняя дверь скорой и пациент падает на асфальтное покрытие дороги. После инцидента пострадавший, вероятно, остался в сознании так, как двигал ногами и руками. Сначала к нему подходит водитель ехавшего за "скорой" автомобиля, потом водитель медавтомобиля и врач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скорая за 10 минут, доступность больницы интенсивного лечения - не более 60 мин, - Минздрав разработал новые критерии оказания помощи

Источник: https://censor.net.ua/v3156293
 
 
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С кем не бывает...Вот только выпал или выбросили вот в чем вопрос
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Больные уже на ходу из карет скорой помощи выпрыгивают, чтоб только не попасть в рехвормированные больницы.
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"быстрее, мы его теряем!" - "а, #$^! мы его потеряли!"
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Бывает! Хрен его знает-смеятся или плакать?Мабуть можно и то.и другое.
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Собирались лечить. Даже сумму огласили... Но, пациент сбежал.
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Бачите до чого приводить ігнорування пасків безпеки ?
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Це Україна, малятка. І ви дивуетесь, що тут є Зебіл?
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Подозреваю, что выбросили. Бомж, наверное. В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент - Цензор.НЕТ 9329
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То ось звідки бере початок той анекдот, що закінчується совами: ...буде жити... В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент - Цензор.НЕТ 1656
(Пацієнтові-невдасі -- одужання, звісно.)
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