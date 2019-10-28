 Зеленский предал НАБУ: первый коррупционный скандал ЗЕ!Команды. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака на канале Цензор.НЕТ.
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Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"
Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН" проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.
Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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не расшатывайте лодку
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Жити "в Україні", розмовляти "укриїнською мовою". Зато правільно "На росії", "говорить на русском языке". На відміну від росіянців ми маємо "Язика, щоб говорити українською мовою"
Журналисты заявили, что некоторые народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" получили зарплаты "в конвертах" общей суммой в 1,6 млн долларов, которые проходят без уплаты налогов.
https://www.obozrevatel.com/economics/fea/slug-naroda-obvinili-v-zarplatah-v-konvertah-novosti-ukraina.htm
Сховайся у жито, виродок ганебний, менше патякай і моли свого бога, щоб про тебе взагалі забули.
Здається у вас, євреїв, здатність так безпардонно брехати називається хуцпа. Я не помилився?
Видео блохи от педобота)