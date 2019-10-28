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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2925) Зеленский (3452) коррупция (7543) Яценко (89) полиграф (64) Братущак (41) Слуга народа (407)

 Зеленский предал НАБУ: первый коррупционный скандал ЗЕ!Команды. ВИДЕО

Президентскую фракцию встряхнуло первым скандалом с коррупционным привкусом. 11 депутатов от "Слуги народа" заподозрили в получении взятки в 30 000 долларов, и Офис президента потребовал от избранников пройти полиграф. Почему вместо конструктива и заявлений в НАБУ мы увидели очередное шоу.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака на канале Цензор.НЕТ.

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Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН" проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

Также смотрите: Проверить нардепов на полиграфе уже предложили полиграфологи СБУ, Минобороны и НАБУ, - Арахамия. ВИДЕО

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

Источник: https://censor.net.ua/v3156262
 
 
 Топ комментарии
 
Це ви зробили разом - хавайте не обляпайтесь.
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ТРУДО пояснить ЗЕ-дебилам -что они Дебилы ЗЕ.... Зеленский предал НАБУ: первый коррупционный скандал ЗЕ!Команды - Цензор.НЕТ 4826
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Це ви зробили разом - хавайте не обляпайтесь.
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Скучаешь по вечно синему мародеру в брюках мешочком?
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ТРУДО пояснить ЗЕ-дебилам -что они Дебилы ЗЕ.... Зеленский предал НАБУ: первый коррупционный скандал ЗЕ!Команды - Цензор.НЕТ 4826
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Полиграф-шоу - это прикольно. НАБУ-шмабу - не прикольно.
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ты так нажраешься, что то шо тебе плохо не удивительно)))
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я вижу ты еще не отошла после вчерашнего. ну отдохни
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это пусть твои жена, дети, сестра или мама, которых ты мучаешь, от твоих пьянок отдыхают... А мне, лично, совсем пох))) прикинь?
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Тля ....*Детектор * для депів ..! Зеленский предал НАБУ: первый коррупционный скандал ЗЕ!Команды - Цензор.НЕТ 3597
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..Зеленский предал НАБУ: первый коррупционный скандал ЗЕ!Команды - Цензор.НЕТ 5011...
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Тобі і тобі подібним виродкам для початку його потрібно, щоб більше такої херні не творили. Хоча, Дмитрику, твій паяльник тебе чекає
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Братущак с каналу чэсных свыно новын? Зеленский предал НАБУ: первый коррупционный скандал ЗЕ!Команды - Цензор.НЕТ 7194
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может так лучше поймешь : пнх, Зебил!
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Тю,дурак. Он же только общеизвестные факты констатирует. Совсем вы там поехавшие,зелебаны.
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Просто странно, что человек стисняецца места своей службы. От когда, напрыклад, Бутусова где-нибудь показывают, то всегда указывается издание. Чего ж стыдатыся то?
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Якби ти був не зЕбіл, то в титрах відео б побачив Олексій Братущак. Цензор.нет. А оскільки ти зЕбіл, ну то ж зробиш, то в тебе невиліковно.
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Правильно - українською мовою чи на кацапській Зеленський зрадив НАБУ: перший корупційний скандал ЗЕ!Команди - Цензор.НЕТ 8213
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Не можна ні розмовляти, ні писати, ні жити "На Україні", "на українській мові"
Жити "в Україні", розмовляти "укриїнською мовою". Зато правільно "На росії", "говорить на русском языке". На відміну від росіянців ми маємо "Язика, щоб говорити українською мовою"
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Не качайте крышку рояля, Полиграф Полиграфович не будет врать...
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Зарплаты "в конвертах" на миллион: "Слугу народа" обвинили в масштабной финансовой схеме.



Журналисты заявили, что некоторые народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" получили зарплаты "в конвертах" общей суммой в 1,6 млн долларов, которые проходят без уплаты налогов.



https://www.obozrevatel.com/economics/fea/slug-naroda-obvinili-v-zarplatah-v-konvertah-novosti-ukraina.htm

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Вопрос другой: кто им эти зарплаты-взятки дает конкретно?
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цензор голдвин майерс по заказу пэтя свыня пикчерз ПРЕДСТАВЛЯЕТ !
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НАБУ і САП весь час саботує і займається імітацією.Прідатєлєм Зеленський стане,якщо не змінить ситника та холодницького,бо оті сроки які він їм дає,до лампочки.
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так Моника и Авакова оставила..об чем речь то? что Моника одумается? не для этого Монику преЗедентом ставили-ее дело обслуживать хозяев и видосики к зебилам записывать
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Какие заголовки броские.,, Патриоты" на ядовитую слину сходят.На себя оборотитесь,неучи.
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Садитесь поудобней, берите попкорн и пиво, пришло время ШОУ и ************* историй ))@
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Ненажерлива свиня паша розенко має давати інтервью у СІЗО СБУ, а не робити якісь публічні заяви.
Сховайся у жито, виродок ганебний, менше патякай і моли свого бога, щоб про тебе взагалі забули.
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Зеленській. Слуга Народу. та його народ!
Зеленський зрадив НАБУ: перший корупційний скандал ЗЕ!Команди - Цензор.НЕТ 5079

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"Ну внесем мы сегодня законопроект, референдум, о статусе русского языка, как второго официального, второго национального, наберет он 30%, и что это удовлетворит людей? Я уверяю вас, что это будет такой результат. А может нужно по другому действовать, может нужно защитить права русскоговорящего народа? Может нужно понять, что им нужно и тогда уже заниматься этим?" (парашенко, 2014)
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Как вы думаете, нужно ли защищать права русскоговорящего населения Брайтон Бич в Нью-Йорке?
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Я срав на кацапів і на їхні права та інтереси із дніпровської кручі.
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Тут брехня у кожному слові, гомерично нахабна брехня!
Здається у вас, євреїв, здатність так безпардонно брехати називається хуцпа. Я не помилився?
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Билецкий и пораженцы со свинарчуками не способны созидать.
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Зато Зерро - великий лох-просиратель.
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Зрадник і мародер парашенко ще має відповісти за Іловайськ, Дебальцеве, Іл із десантниками і багато інших епізодів, що підпадають під статтю "державна зрада".
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А чого лиш поліграф? Треба було і екстрасенсів, ясновидящих, Кашпіровських, Чумаків (а, пардон, то в нас прокурор) пригласити.
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...колдунов, шаманов, попов,раввинов, фэн-шуев, аюр-ведов, etc. "show must go on"(c)
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Журналист разжевал)) депутаты молодой партии также продаются,но только намного дешевле,так как они еще учатся))
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