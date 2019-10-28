 "Это будет духовное пристанище для воинов", - волонтеры-стоматологи строят церковь в прифронтовой Карловке на Донбассе и просят украинцев о помощи. ВИДЕО

Об этом рассказал военный журналист Михаил Ухман, передает Цензор.НЕТ.

"В поселке Карловка, который расположен в двадцати километрах от линии фронта, находятся волонтеры-стоматологи. Которые в течение 5 лет предоставляют бесплатную стоматологическую помощь нашим воинам. На этот раз они пошли еще дальше. По инициативе Мирона Угрина, руководителя Национального союза стоматологов Украины, ими решено построить церковь святой Анны. Социальный приют для воинов, находящихся в зоне боевых действий. Там они смогут помолиться, почитать книги, просто пообщаться. Церковь строится в украинском аутентичном стиле. Для этого, в Донецкую область прибыли мастера из Верховины, настоящие гуцулы", - сообщил Ухман.

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"Чтобы завершить строительство, нужны немалые средства. Поэтому волонтеры-стоматологи, обращаются ко всем украинцам и не только, за помощью. Кто желает помочь строительству может пересылать средства", - призвал журналист.

Реквизиты счета для сбора средств на церковь Святой Анны:

Картковий рахунок 5168742726022019

АТКБ Приватбанк МФО 305299

ЄДРПОУ 14360570

Рах 29244825509100 Угрин Мирон Миронович