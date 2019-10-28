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Все про:церковь (1053) Донбасс (19758) волонтеры (1933) Ухман Михаил (46)

 "Это будет духовное пристанище для воинов", - волонтеры-стоматологи строят церковь в прифронтовой Карловке на Донбассе и просят украинцев о помощи. ВИДЕО

В Донцкой области волонтеры строят церковь-социальный приют для украинских воинов.

Об этом рассказал военный журналист Михаил Ухман, передает Цензор.НЕТ.

"В поселке Карловка, который расположен в двадцати километрах от линии фронта, находятся волонтеры-стоматологи. Которые в течение 5 лет предоставляют бесплатную стоматологическую помощь нашим воинам. На этот раз они пошли еще дальше. По инициативе Мирона Угрина, руководителя Национального союза стоматологов Украины, ими решено построить церковь святой Анны. Социальный приют для воинов, находящихся в зоне боевых действий. Там они смогут помолиться, почитать книги, просто пообщаться. Церковь строится в украинском аутентичном стиле. Для этого, в Донецкую область прибыли мастера из Верховины, настоящие гуцулы", - сообщил Ухман.

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"Чтобы завершить строительство, нужны немалые средства. Поэтому волонтеры-стоматологи, обращаются ко всем украинцам и не только, за помощью. Кто желает помочь строительству может пересылать средства", - призвал журналист.

Реквизиты счета для сбора средств на церковь Святой Анны:

Картковий рахунок 5168742726022019

АТКБ Приватбанк МФО 305299

ЄДРПОУ 14360570

Рах 29244825509100 Угрин Мирон Миронович

Источник: https://censor.net.ua/v3156251
 
   
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Ну звичайно - в прифронтовій зоні церкву потрібно будувати обов'язково з дерева і будувати її мають обов'язково гуцули............ "Це буде духовний прихисток для воїнів", - волонтери-стоматологи будують церкву в прифронтовій Карлівці на Донбасі і просять українців про допомогу - Цензор.НЕТ 6838
А не простіше б було щоб місцеві будівельники збудували її із піноблоків?!
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Хм... Звичайна новина, але пачка ісконних віписалась)))
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краще б використали гроші на щось корисне.
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"Это будет духовное пристанище для воинов"- сказал бравый солдат Швейк! ...
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