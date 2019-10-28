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 Политика Украины, Экономика
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 Украина должна быть в первой десятке Doing business, это цель на ближайшие 3 года, - Гончарук. ВИДЕО

Украина должна войти в первую десятку в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business в следующие три года.

Об этом в своем видеоблоге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом году Украина поднялась в этом рейтинге на семь позиций, на 64 место. Это очень низкое место как для Украины. Наше государство имеет огромный потенциал и может быть даже в первой десятке. Именно такую цель мы перед собой и ставим в течение ближайших 3 лет", - заявил премьер.

Рейтинг Doing Business - это ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности 190 стран мира, который составляется Всемирным банком. Отчет Doing Business составляется по итогам комплексного исследования состояния реформ в каждой стране по 10 ключевыми индикаторами, которые используются для анализа экономических результатов и выявление успешных реформ и оценки их эффективности. Индекс легкости ведения бизнеса Doing Business является важным маркером для инвесторов при принятии решения об инвестициях в ту или иную страну мира.

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Источник: https://censor.net.ua/v3156244
 
 
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можно смело обещать, у нас премьеры столько не "живут".
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на исегодняшний день по лёгкости ведения бизнеса раша опережает нэню на 40 пунктов. есть к чему стремиться Україна має бути в першій десятці Doing business, це мета на найближчі 3 роки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3417
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Гончарук начинает напоминать Мародёра-обещалкина с буйной фантазией Омеляна
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Шото у вас много неадекватных целей!
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Вперед!! и помнить закон танка-не бздеть
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для этого сначала надо всю страну посадитьна самокаты
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Це якщо відбувається головна реформа по витяганню грошей у людей з під подушок...
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Да да, где то мы уже это слышали..
кстати через 3 дня в Украине уже везде европейские дороги как обещал Зеленский Украина должна быть в первой десятке Doing business, это цель на ближайшие 3 года, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4523


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Есть еще три дня...может он дороги будет с такой же скоростью делать, как законы принимать в ВР... Украина должна быть в первой десятке Doing business, это цель на ближайшие 3 года, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4657
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Відразу після 4000$ вчителям і ВВП на 40%, Бєнєю клєнусь))
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бобіки можуть вивести тільки в першу десятку fucking business Украина должна быть в первой десятке Doing business, это цель на ближайшие 3 года, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7785
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Не совсем здоровый человек - прослеживаются определенные проблемы с оценкой окружающей реальности. В связи с этим возникает периодически воспаление головного мозга (чего воспаление?), выражаемое им в всплеске и выбросе в эфир неконтролируемого популизма.
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к сожалению, нет. Вполне здоровый и все понимает.
Просто рассказывает сказки для тупого лохтората, которые тот с готовностью хавает.
Полностью перенят стиль Раши - там тоже радужные новости рассказываются в будущем времени - "будет построено", "планируется достигнуть".
Новости которые рассказывают о будущем - это не новости а пропаганда.
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Очень надеюсь будет, но только не при клоунской власти,при бени молитесть чтоб на десятке в конце не очутилась
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"Зняти санкції": в МЗС РФ заявили, що Зеленський сам визнав провину української сторони у війні на Донбасі





У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації побачили можливість зняти санкції Заходу, оскільки нібито під час поїздки на Донбас Володимир Зеленський сам показав на весь світ "винуватців" бойових дій у регіоні.

Украина должна быть в первой десятке Doing business, это цель на ближайшие 3 года, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3378
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Помните бабку Яресько? Вот та обещала совсем недовеча также эту жизнь через 4года как в Швейцарии.
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таке враження складається,що це якийсь електрик,чи сантехнік,просто був в той час в кабміні,щось робив і зайняв кабінет прем"єра Украина должна быть в первой десятке Doing business, это цель на ближайшие 3 года, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6546
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электрик или сантехник справились бы лучше
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Детский сад им. Сороса!
Сначала полная реформа правоохранительной системы в Украине! Полная!
Чтобы Киевская специциализированая таможня не была помехой на пути Ebay и Amazon, и чтобы PaPal заработал. И шоб каждый прокурор и судья жил на одну зарплату!
А с вашими темпами и избранными приоритетами вы сначала доживите до отведения сепаратистами их блок-поста под станицей Луганской...
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Украіна за три роки не повина перетворитись у федеральний округ кацапськоі ********* , це задача намба уан !
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Только после того, как долги по коммуналке заплатишь!
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Мда с 64 места в первую десятку за 3 года, ну ладно бы еще в тридцатку можно было поверить.
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"Украина должна быть в первой десятке Doing business, это цель на ближайшие 3 года"
Когда страна находится в первой десятке рейтинга уровня коррупции - об первой десятке в рейтинге инвестиционной привлекательности можно только мечтать.
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к чему бы Зе не прикасался
всё превращается в навоз
а если за навоз берется
то просто тратит меньше сил
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Напрягают нереальные сроки: до 1 декабря побороть контрабанду на границе, 40% рост ВВП, войти в первую десятку в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business в следующие три года, построить европейские дороги до 1 ноября.
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еслиб ОНо еще знало что будет завтра
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Вот прям вижу рыло пуйла с его ,,войтивпятерку,, уже третье десятилетие каждый год.И лохторат ждет. Полное копирование нароссийского стиля управления быдлом
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