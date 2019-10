 Украина должна быть в первой десятке Doing business, это цель на ближайшие 3 года, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом в своем видеоблоге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом году Украина поднялась в этом рейтинге на семь позиций, на 64 место. Это очень низкое место как для Украины. Наше государство имеет огромный потенциал и может быть даже в первой десятке. Именно такую цель мы перед собой и ставим в течение ближайших 3 лет", - заявил премьер.

Рейтинг Doing Business - это ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности 190 стран мира, который составляется Всемирным банком. Отчет Doing Business составляется по итогам комплексного исследования состояния реформ в каждой стране по 10 ключевыми индикаторами, которые используются для анализа экономических результатов и выявление успешных реформ и оценки их эффективности. Индекс легкости ведения бизнеса Doing Business является важным маркером для инвесторов при принятии решения об инвестициях в ту или иную страну мира.

