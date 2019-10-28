 Украина должна быть в первой десятке Doing business, это цель на ближайшие 3 года, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом в своем видеоблоге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
"В этом году Украина поднялась в этом рейтинге на семь позиций, на 64 место. Это очень низкое место как для Украины. Наше государство имеет огромный потенциал и может быть даже в первой десятке. Именно такую цель мы перед собой и ставим в течение ближайших 3 лет", - заявил премьер.
Рейтинг Doing Business - это ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности 190 стран мира, который составляется Всемирным банком. Отчет Doing Business составляется по итогам комплексного исследования состояния реформ в каждой стране по 10 ключевыми индикаторами, которые используются для анализа экономических результатов и выявление успешных реформ и оценки их эффективности. Индекс легкости ведения бизнеса Doing Business является важным маркером для инвесторов при принятии решения об инвестициях в ту или иную страну мира.
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Смотрите ..--
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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кстати через 3 дня в Украине уже везде европейские дороги как обещал Зеленский
Просто рассказывает сказки для тупого лохтората, которые тот с готовностью хавает.
Полностью перенят стиль Раши - там тоже радужные новости рассказываются в будущем времени - "будет построено", "планируется достигнуть".
Новости которые рассказывают о будущем - это не новости а пропаганда.
У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації побачили можливість зняти санкції Заходу, оскільки нібито під час поїздки на Донбас Володимир Зеленський сам показав на весь світ "винуватців" бойових дій у регіоні.
Сначала полная реформа правоохранительной системы в Украине! Полная!
Чтобы Киевская специциализированая таможня не была помехой на пути Ebay и Amazon, и чтобы PaPal заработал. И шоб каждый прокурор и судья жил на одну зарплату!
А с вашими темпами и избранными приоритетами вы сначала доживите до отведения сепаратистами их блок-поста под станицей Луганской...
я не понял..
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КТО КОМУ ЛОХ .....???.
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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Когда страна находится в первой десятке рейтинга уровня коррупции - об первой десятке в рейтинге инвестиционной привлекательности можно только мечтать.
всё превращается в навоз
а если за навоз берется
то просто тратит меньше сил