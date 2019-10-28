EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  205  8
Материалы по теме:
Все про:ВР (23885) Разумков Дмитрий (257) Слуга народа (405)

 Не думаю, что можно говорить о развале фракции "Слуги народа", - Разумков. ВИДЕО

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков уверен, что причин говорить развале фракции "Слуги народа" нет.

Об этом он заявил шла речь в интервью на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организм не может жить и не болеть, - нардеп Мотовиловец о возможном расколе в "Слуге народа"

"Я не думаю, что можно говорить о том, что фракция разваливается", - сказал он.

По его словам, внутри "Слуги народа" идут постоянные дискуссии.

"Фракция большая, такой фракции никогда не было в украинском парламенте. По состоянию на сегодня она - 252 человека. В такой большой фракции всегда будет дискуссия", - отметил глава ВРУ.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли, что в ближайшее время Давид Арахамия покинет пост главы фракции, спикер заверил, что причин для этого не видит.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы трахнем эти площадки до того, что кто-то сядет за решетку", - Арахамия о коррупционных схемах. ВИДЕО

"Я думаю, что это будет решать фракция, но каких-то предпосылок для того, чтобы менять Давида Георгиевича, я, если честно, не вижу", - сказал Разумков.

Что касается того, существует ли сегодня в Верховной Раде монобольшинство, Разумков заверил, что оно есть, но иногда "бывает немного меньше голосов", а связано это, по его словам, с командировками и больничными народных депутатов.

апомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН" проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

Также смотрите: Проверить нардепов на полиграфе уже предложили полиграфологи СБУ, Минобороны и НАБУ, - Арахамия. ВИДЕО

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

Источник: https://censor.net.ua/v3156217
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
штейны начали чтото подозревать и чувствовать спинным мозгом что их удут бить сильно и очень больно, за их мыролюбство.
 показать весь комментарий
 
 
Пожалуй тут я с тобой соглашусь. Зельцманы держат нос по ветру возможно чумоданы уже спакованы. Как минимум на всякий случай..вдруг чего..может конечно и нет, но на всякий пожарный не помешает.
 показать весь комментарий
 
 
Бити будуть, але не за миролюбство. Вони вже почали шукати корупцію серед своїх.
 показать весь комментарий
 
 
Скорее ты развалиться, чем Слуга народа. Только Зеленский, Разумков!!!
 показать весь комментарий
 
11 СН звинуватили у корупції, а потім говорять про те, що фракція залишилася? Голосування по тому скандальному законопроекту довело, що по суті керованість тієї фракції втрачена.
 показать весь комментарий
 
 
Ну нет дыма без огня..раз разговоры поползли то как минимум это говорит что не всё так гладко у приСлуг УРода...скорее всего дальше хуже...ведь они всего пару месяцев сидят,рано или поздно встанут принципиальные вопросы и всё это разношорстное отребье начнёт грызню по полной. Уж очень разный там контингент собрался...
 показать весь комментарий
 
 
Зря, что не думает. Нормальный политик обязан думать. А политик такого ранга обязан про это думать с момента избрания на должность
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх