 "Языковой омбудсмен" должен заниматься не только защитой, но и популяризацией украинского, - Бородянский. ВИДЕО

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Я ищу человека, который будет заниматься не только... Должность называется "Уполномоченный по защите украинского языка". И прописано в законе, что он должен делать. И в законе это направлено на более чем действительно защиту. Я считаю, что надо эту функцию расширить. Это должны быть не только защита, но и адвокация, популяризация украинского языка", - сказал Бородянский.

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Он заявил, что общается с "большим кругом людей, которые могли бы этим заниматься".

Напомним, 16 июля 2019 года вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно нему, владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей должны: президент, председатель Верховной Рады и его заместители, премьер-министр, все члены правительства, руководители государственных учреждений, предприятий и ведомств, государственные служащие и должностные лица всех рангов, руководители и личный состав Нацполиции, судьи, адвокаты и нотариусы, руководители учебных заведений, педагоги и медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Дакже документ предусматривает создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка и введение должности уполномоченного по защите государственного языка. Так, уполномоченный будет рассматривать жалобы и сможет штрафовать субъекты хозяйствования за нарушение требований закона относительно применения государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

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Правительство назначает уполномоченного по защите государственного языка сроком на пять лет. По истечении этого срока полномочия уполномоченного прекращаются с момента принятия соответствующего решения КМУ. Лицо может быть назначено на должность уполномоченного повторно.