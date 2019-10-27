EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  1382  16
Материалы по теме:
Все про:Нидерланды (870) расследование (2592) фильмы (291) Боинг-777 Malaysia Airlines (1028)

 Российская журналистка Ерлашова и нидерландский блогер Верфф выпустили фильм о МН17, дискредитирующий результаты официального следствия. ВИДЕО

Проект "Global Rights for Peaceful People" в Нидерландах в начале октября организовывал показ "документального фильма" "МН17: поиск справедливости".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, ленту сняли бывшая корреспондентка российского телеканала Russia Today (RT) Яна Ерлашова и блогер из Нидерландов Максом ван дер Верфф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос ответственности Украины по делу МН17 не стоит, - посол в Нидерландах Ченцов

В Нидерландах большинство населения доверяет официальной версии следствия. JIT, расследовавшая причины катастрофы, возлагает ответственность за сбивание рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" в июле 2014 года на Россию.

Авторы же фильма ищут новые версии. Но на деле - пытаются поставить под сомнение факты официального расследования и повторяют старые разработки российской пропаганды, отмечают специалисты.

Продюсер фильма Яна Ерлашова утверждает, что она не ведет никакой информационной войны, и отрицает наличие манипуляций в своем фильме.

Нидерландский расследователь Роберт ван дер Норда, который посмотрел фильм и сначала решил написать статью, чтобы развенчать фейки, использованные в новом фильме, рассказывает: авторы фильма проигнорировали большинство обнародованных следствием фактов.

Также читайте: "Эта дискуссия исчерпана", - посол Ченцов об отношениях с Нидерландами после обмена Цемаха

"Технический отчет Совета безопасности Нидерландов - это впечатляющая работа! Я не заметил в них ни одного фейкового показания. Если это все сфабриковано - это означает, что есть заговор тайной власти из стран, представители которых ведут расследование. Что, они что-то состряпали? Это теория заговора о тайной власти. Это просто невозможно", - убеждает Роберт ван дер Норда.

Событие в Гааге собрало лишь несколько сторонников теорий заговоров, рассказывает ван дер Норда, просматривая кадры с пресс-конференции. В итоге журналист решил ничего не писать о событии: "Я подумал, почему я должен тратить на это время, это глупо!". Вместе с тем расследователь соглашается: гибридная активность России может быть опасной.

Приглашение на пресс-конференцию рассылала организация "Глобальные права мирных людей". В отчете украинской аналитической группы "Да Винчи" говорится, что организация зарегистрирована именно под проект по дискредитации расследования.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Читайте также: В деле МН17 могут появиться новые подозреваемые, - посол Ченцов

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, попавшие в "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно упавшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Читайте: Для рассмотрения дела MH17 в Нидерландах на год зарезервировали судебный комплекс "Схипхол"

Источник: https://censor.net.ua/v3156213
 
 
 Топ комментарии
 
Россия так делает во всем. Пытается заговорить тему, типа, не было.
 показать весь комментарий
 
Раша слабо кампанула на счёт фальсификации, нужно было сразу снять фильм что никакого Боинга вообще не было.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так официальных выводов и тем более конца расследование нет.

Что в заголовке за муть написана?
 показать весь комментарий
 
 
Россия так делает во всем. Пытается заговорить тему, типа, не было.
 показать весь комментарий
 
 
Раша слабо кампанула на счёт фальсификации, нужно было сразу снять фильм что никакого Боинга вообще не было.
 показать весь комментарий
 
 
в стране где потакают "Северным потокам", появление такой мути само собой разумеющееся
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Путин всем заплатил. Купил всех! Вообще всех!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
неподкупными оказались Пэдро и Ко. Ну и еще кураторы-затейники из тогдашнего госдепа.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну да...то расследование было предопределено Обамой и клинтоноидами с маккейном. Тепер время узнать правду.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Посмотрел ролик.

Если отбросить политическую шелуху, то в Европе реально начали думать о том, зчем они давали деньги режиму Порошенко.
 показать весь комментарий
 
Этот режим твою жопу защитил от кацапов пока ты бухал и уставал от войны.
 показать весь комментарий
 
 
И шо? Это первое кино с Россеи, что тому уделяется внимание?
 показать весь комментарий
 
Ноздрёвщина. Гоголь ничего не выдумал.
 показать весь комментарий
 
Ну, а Украина, сделала им роскошный подарок. Отдала русским одного из ключевых свидетелей. Которого, уже скоро, совсем не найдут. Ни живым, ни мертвым....
 показать весь комментарий
 
 
Якщо кацапня викидає якийсь гучний фейк значить скоро буде оприлюднена ще якісь докази проти паРаші.
 показать весь комментарий
 
 
В таких вещах лучше всего руководствоваться обычной логикой или принципом Бритвы Оккамы. Где самое простое объяснение будет самым верным. Боевики Донбасса совместно с российскими военными за день до этого сбивают украинский военный грузовой самолёт Ан, из такого же БУКа.
На следующий день перепутали Боинг с грузовым самолётом и сбили его. Показали в новостях что сбит ещё один Ан. А когда оказалось что то был Боинг, новости начали удалять.
Украина в принципе не могла сбить Боинг потому что у боевиков не было авиации. Поэтому ВСУ не по кому там было стрелять. Стрелять в дроны из БУКов точно бы не стали, причём они так высоко не летают.
 показать весь комментарий
 
Безмозглой " ваты" везде хватает ,в любой стране мира . И Нидерланды не исключение . Вся эта галиматья рассчитана как раз на вату , на здравомыслящих же людей , которых ( хвала Господу ) пока больше чем ватников , это не действует . Российская журналистка Ерлашова и нидерландский блогер Верфф выпустили фильм о МН17, дискредитирующий результаты официального следствия - Цензор.НЕТ 1432 .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх