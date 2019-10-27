 Российская журналистка Ерлашова и нидерландский блогер Верфф выпустили фильм о МН17, дискредитирующий результаты официального следствия. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, ленту сняли бывшая корреспондентка российского телеканала Russia Today (RT) Яна Ерлашова и блогер из Нидерландов Максом ван дер Верфф.

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В Нидерландах большинство населения доверяет официальной версии следствия. JIT, расследовавшая причины катастрофы, возлагает ответственность за сбивание рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" в июле 2014 года на Россию.

Авторы же фильма ищут новые версии. Но на деле - пытаются поставить под сомнение факты официального расследования и повторяют старые разработки российской пропаганды, отмечают специалисты.

Продюсер фильма Яна Ерлашова утверждает, что она не ведет никакой информационной войны, и отрицает наличие манипуляций в своем фильме.

Нидерландский расследователь Роберт ван дер Норда, который посмотрел фильм и сначала решил написать статью, чтобы развенчать фейки, использованные в новом фильме, рассказывает: авторы фильма проигнорировали большинство обнародованных следствием фактов.

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"Технический отчет Совета безопасности Нидерландов - это впечатляющая работа! Я не заметил в них ни одного фейкового показания. Если это все сфабриковано - это означает, что есть заговор тайной власти из стран, представители которых ведут расследование. Что, они что-то состряпали? Это теория заговора о тайной власти. Это просто невозможно", - убеждает Роберт ван дер Норда.

Событие в Гааге собрало лишь несколько сторонников теорий заговоров, рассказывает ван дер Норда, просматривая кадры с пресс-конференции. В итоге журналист решил ничего не писать о событии: "Я подумал, почему я должен тратить на это время, это глупо!". Вместе с тем расследователь соглашается: гибридная активность России может быть опасной.

Приглашение на пресс-конференцию рассылала организация "Глобальные права мирных людей". В отчете украинской аналитической группы "Да Винчи" говорится, что организация зарегистрирована именно под проект по дискредитации расследования.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, попавшие в "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно упавшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

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