 "Україна починається тепер з нашого містечка", - Офис президента опубликовал видео общения Зеленского с жителями Золотого. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Сообщается, что местные жители рассказали главе государства о своих проблемах и страхах, о том, что надеются на мир и хотят лучшего будущего для своих детей в свободной и независимой Украины.
В видео показаны основные запланированные встречи Зеленского, а основной акцент сделан на общение с жителями. В частности, размещение на ночевку в доме Анатолия.
"Тишины не хватает, - отвечает он на вопрос президента о том, чего не хватает в Золотом. - Надоела война эта. Всем надоела."
Учителя местной школы рассказали о своем отношении к происходящему.
"Когда сильный обстрел, мне хотелось на работу, мне хотелось стабильности, хотелось увидеть детские глаза и просто коллектив", - говорит одна из сотрудниц.
Другая убеждает, что люди по обе стороны линии разграничения остались "не потому, что против или за кого-то, они просто хотят выжить".
Есть в ролике и общение с участниками акции "Ні - капітуляції".
Напомним, президент Владимир Зеленский побывал в Золотом Луганской области, где запланировано разведение войск, и пообщался там с ветеранами.
После этого штаб Операции Объединенных сил заявил, что люди, с которыми общался глава государства, не имеют права находиться в Золотом с оружием.
Общавшиеся с Зеленским ветераны отказываются покидать Золотое. Помощник главы государства Андрей Ермак заявляет, что "они там не нужны".
В той же час сьогодні Президент Зеленський і ніхто не очікував, що ми матимемо дійсно нового Президента в його особі з реформаторськими поглядами.
Якщо Тимошенко піде в опозицію, то це буде її помилка.
Але в той же час дивлячись, які підстави будуть для опозиції.
Якщо земельне питання, то це буде помилка Тимошенко, адже нам треба йти по шляху обороту земель, це питання вже давно перезріло, як усі питання в нашій нещасній Україні.
Тим більше, що в уряд вона не запрошена.
Думаю, що уряд Гончарука довго не протримається, бо несуть вони відверту ахінею, просто жах. там де треба податки знизити - вони хочуть підвищити. З ними все вже ясно!
То ж прем'єром може стати пані Тимошенко. Це все викристалізується під осінь наступного року. Якщо не стане - то тоді у партії Слуга народу не лишиться навіть потенційних союзників, крім виборців України, якщо збережеться рейтинг.
Поки не зважаючи на оці всі акції рейтинг високий. Рейтинг зараз почне тягнути донизу уряд Гончарука, міністри якого роблять недолугі заяви, а потім починають виправдовуватися.
Персонаж - зебіл.
А сам ревниво щоразу наголошує - я - президент!
Весь світ живе своїм життям - про Україну згадують менше, ніж про африканські країни, бо там зараз починається економічний бум. Ми нікому не цікаві.
Бургамистр(президент): -Немного о себе. Общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности, постоянный бред, эротомания. Но при этом, бургомистр вольного города, избираюсь 17-й раз подряд, пожизненно.
―Да Вы любого спросите. Где любой? А, вот он. Не хотелось бы Вам Чтобы Ланселот уехал?
Случайный житель : ―А то как же! Да уж само собой, да!
Бургамистр :―Вот, все в один голос, все! А ВЫ?
Ланселот: ―А я не уеду.
Бургамистр: ―Не подчинитесь воле народа?
Ланселот:―Это не народ.
Бургамистр: ―Это не народ? Это хуже народа. Это лучшие люди города.Ничего не напоминает?
- Гордится, Белла! 41 - аксакал среди наркоманов.
(C)
@karakay67
🤔
=ви там чьо, рамси папуталі, чувакі ?=
А нормальною мовою: ви повинні стулити писки. Бажано назавжди. =усльішьтє данбас= уже було. Досить. Кров*ю ви, сволота, вмили всю Україну.
Це з якого переляку Україна маєте починатися від вас ? Нє, наркоші ви таке втюхати можете, але притомним людям - ні.