 "Україна починається тепер з нашого містечка", - Офис президента опубликовал видео общения Зеленского с жителями Золотого. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Сообщается, что местные жители рассказали главе государства о своих проблемах и страхах, о том, что надеются на мир и хотят лучшего будущего для своих детей в свободной и независимой Украины.

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В видео показаны основные запланированные встречи Зеленского, а основной акцент сделан на общение с жителями. В частности, размещение на ночевку в доме Анатолия.

"Тишины не хватает, - отвечает он на вопрос президента о том, чего не хватает в Золотом. - Надоела война эта. Всем надоела."

Учителя местной школы рассказали о своем отношении к происходящему.

"Когда сильный обстрел, мне хотелось на работу, мне хотелось стабильности, хотелось увидеть детские глаза и просто коллектив", - говорит одна из сотрудниц.

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Другая убеждает, что люди по обе стороны линии разграничения остались "не потому, что против или за кого-то, они просто хотят выжить".

Есть в ролике и общение с участниками акции "Ні - капітуляції".

Напомним, президент Владимир Зеленский побывал в Золотом Луганской области, где запланировано разведение войск, и пообщался там с ветеранами.

После этого штаб Операции Объединенных сил заявил, что люди, с которыми общался глава государства, не имеют права находиться в Золотом с оружием.

Общавшиеся с Зеленским ветераны отказываются покидать Золотое. Помощник главы государства Андрей Ермак заявляет, что "они там не нужны".

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