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 "Україна починається тепер з нашого містечка", - Офис президента опубликовал видео общения Зеленского с жителями Золотого. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел два дня в Золотом на Луганщине, который находится на самой линии разграничения.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента

Сообщается, что местные жители рассказали главе государства о своих проблемах и страхах, о том, что надеются на мир и хотят лучшего будущего для своих детей в свободной и независимой Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Любой вопрос, парни, чтоб мы его решали, давайте перестанем говорить эзоповым языком, - Зеленский с участниками акции "Ні - капітуляції" в Золотом. ПОЛНОЕ ВИДЕО

В видео показаны основные запланированные встречи Зеленского, а основной акцент сделан на общение с жителями. В частности, размещение на ночевку в доме Анатолия.

"Тишины не хватает, - отвечает он на вопрос президента о том, чего не хватает в Золотом. - Надоела война эта. Всем надоела."

Учителя местной школы рассказали о своем отношении к происходящему.

"Когда сильный обстрел, мне хотелось на работу, мне хотелось стабильности, хотелось увидеть детские глаза и просто коллектив", - говорит одна из сотрудниц.

Также смотрите: Билецкий - Зеленскому: Если вы попытаетесь выбросить ветеранов из Золотого, там будет тысяча человек, а если с тысячей не получится – десять тысяч. ВИДЕО

Другая убеждает, что люди по обе стороны линии разграничения остались "не потому, что против или за кого-то, они просто хотят выжить".

Есть в ролике и общение с участниками акции "Ні - капітуляції".

Напомним, президент Владимир Зеленский побывал в Золотом Луганской области, где запланировано разведение войск, и пообщался там с ветеранами.

После этого штаб Операции Объединенных сил заявил, что люди, с которыми общался глава государства, не имеют права находиться в Золотом с оружием.

Общавшиеся с Зеленским ветераны отказываются покидать Золотое. Помощник главы государства Андрей Ермак заявляет, что "они там не нужны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Стыд за президента и гордость за бойца", - Сенцов о разговоре Зеленского с "азовцем" Янтарем

Источник: https://censor.net.ua/v3156210
 
   
 Топ комментарии
 
Ишак зелёный, тебе никто не объяснил, что Украина начинается от государственной границы?!!!
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пля обосрался полностью зелёный "Україна починається тепер з нашого містечка", - Офис президента опубликовал видео общения Зеленского с жителями Золотого - Цензор.НЕТ 5882
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Зеленському - респект за терпіння та виваженість
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А границу Украины будет возвращать вываженный? Если да то как ?
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А с быдло-электоратом пети только так и надо.У этих ущербных мания величия.
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Как то у тебя уже энтузиазм, адвокатик, по уменьшился. Я знаю что ты за ЮВТ. А она уже намылилась в оппозицию. Враг моего врага мой друг. Привет от порохоботов, ждём! "Україна починається тепер з нашого містечка", - Офис президента опубликовал видео общения Зеленского с жителями Золотого - Цензор.НЕТ 7522 "Україна починається тепер з нашого містечка", - Офис президента опубликовал видео общения Зеленского с жителями Золотого - Цензор.НЕТ 4888
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дійсно - я вважаю, що Україна втратила багато шансів не обравши Тимошенко в 2010 та в 2019 роках.
В той же час сьогодні Президент Зеленський і ніхто не очікував, що ми матимемо дійсно нового Президента в його особі з реформаторськими поглядами.
Якщо Тимошенко піде в опозицію, то це буде її помилка.
Але в той же час дивлячись, які підстави будуть для опозиції.
Якщо земельне питання, то це буде помилка Тимошенко, адже нам треба йти по шляху обороту земель, це питання вже давно перезріло, як усі питання в нашій нещасній Україні.
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ЮВТ найдёт повод пойти в оппозицию. Она человек амбициозный и просто сидеть в зале ВР и голосовать со слугой не для неё. В этом случае про неё скоро забудут. Оппозиция это её политическая жизнь. Кстати я считаю что это одна из причин почему она вышла из коалиции в предыдущей раде.
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це все просто пояснюється - легше будувати політичну агітацію за себе, стоячи на опозиційній платформі. Чим радикальніша опозиція - тим простіше.
Тим більше, що в уряд вона не запрошена.
Думаю, що уряд Гончарука довго не протримається, бо несуть вони відверту ахінею, просто жах. там де треба податки знизити - вони хочуть підвищити. З ними все вже ясно!
То ж прем'єром може стати пані Тимошенко. Це все викристалізується під осінь наступного року. Якщо не стане - то тоді у партії Слуга народу не лишиться навіть потенційних союзників, крім виборців України, якщо збережеться рейтинг.
Поки не зважаючи на оці всі акції рейтинг високий. Рейтинг зараз почне тягнути донизу уряд Гончарука, міністри якого роблять недолугі заяви, а потім починають виправдовуватися.
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вот и заЮльки подбежали--если честно-Адвокатик. ты убогий урод..
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Со многим согласен. Но! Гончарука подпирает ЗЕ и 254 голоса в раде, а что у ЮВТ. Пшик! Тем более ЗЕкомандой она причислена к старым политикам и доверия к ней с их стороны нет.
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У Вас застаріла інформація.
Персонаж - зебіл.
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Ето типа Золотое уже новая граница Украины? "Україна починається тепер з нашого містечка", - Офис президента опубликовал видео общения Зеленского с жителями Золотого - Цензор.НЕТ 7887
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Значит оккупированные территории он уже списал. Моника Янелох предатель Украины. Об этом он сказал на камеру. У атамана ОПГ ГПУ Рябошапка есть шанс проверить - есть ли у Янелоха яйца(золотишко там точно есть). А конституционный суд в Украине есть? Или они сильно заняты - предателю жопу вылизывают.
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В 2014 году, оказывается, не наслушались прокацапленых домбасян. Они тогда выкричали себе теперешнюю жизнь. Давайте на 6-м году войны снова их мнение, как аргумент выдвигать.. "Україна починається тепер з нашого містечка", - Офис президента опубликовал видео общения Зеленского с жителями Золотого - Цензор.НЕТ 402
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думка зомбованих кацапами дуже цінна для нас.
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Він вже наплів, що кожний з нас президент.
А сам ревниво щоразу наголошує - я - президент!
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Актёр перед зеркалом в гримёрке - я король, я король...
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Суперечить, - краще. Але ні. Чоловіку не потрібно кричати, - що він чоловік. Щоби показати це, є інші способи. Так само, президенту немає сенсу декларувати свій статус.
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він і не декларував - пояснював свою позицію в контексті.
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эт да- в разнице лососнув тунца и лизнув уздечку-это сложные переговоры..ты же готов их провести? специалист.. "Україна починається тепер із нашого містечка", - Офіс президента опублікував відео спілкування Зеленського з жителями Золотого - Цензор.НЕТ 4660
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Президент пообщался с сепарами и те рассказали что хотят окончания войны. Почему же они не скажут ето своим родственникам и сыновьям которые стреляют по их городу? Почему от разейских войск и от боевиков даунбаса нет ниодного видео где они хотят прекратить войну? Все они как один требуют дальнейшего похода на Киев и Одессу и даже дальше. Все что сейчас делает Зештанмаер ето капитулирует и дискридитирует Украину. Позор Гниде!!!
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да он зеленый даже не понял что так не общаются он наоборот гордится этим снято даже на своей странице выложил он так и ничего не понял и не поймет
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Я вот что думаю... Если местные жители Донбасса действительно хотят мира и чтобы перестали стрелять то они должны выходить на акции с плакатами: "Путин, выведи войска!" Как это было в 2014 только наоборот. Если не выходят значит не сильно то и хотят мира.
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Якими вчителями, якої школи? Брешуть нахабно, безсоромно, вперто"Україна починається тепер з нашого містечка", - Офис президента опубликовал видео общения Зеленского с жителями Золотого - Цензор.НЕТ 4673
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Военные - подчинённые главнокомандующего... с каким хлебом-солью...
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Если бы только нацшлюхи с порохоботами весь день усирались. Весь мир усирается от нашего презика. А военные люди государственные и они обязаны встречать президента с хлебом с солью, но кто сказал что делали они это с удовольствием.
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от не треба цієї брехні.
Весь світ живе своїм життям - про Україну згадують менше, ніж про африканські країни, бо там зараз починається економічний бум. Ми нікому не цікаві.
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яка вже тут гордість - це наша трагедія. Так нас довели наші керівники за 25 років. Скоро станемо всесвітнім посміховиськом. Зараз маємо надію на Президента Зеленського.
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Худшее, что наш Пре, ***** слов нет он наш Пре! Так вот, худшее, что это чудо глубоко ущебно как человек. Какое может быть к нему уважение? Только рвотные позывы и желание зобличить его в своей жизни, чтоб никогда больше такое не встречать.
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Мозги не лечатся! Отравленные руськой пропагандой остатки мозгов тоже не лечатся, не очищаются, не облагораживаются! Прорашинские останутся такими пока не скопытятся...
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Эти "случайнопроходящиежители" в 14м наших ребят не пускали и сдавали рузким, а фильма сделана как положено , тут тебе крупный план и съемка несколькими камерами и глас народа. Вспоминается эпизод из фильма "Убить дракона":
Бургамистр(президент): -Немного о себе. Общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности, постоянный бред, эротомания. Но при этом, бургомистр вольного города, избираюсь 17-й раз подряд, пожизненно.
―Да Вы любого спросите. Где любой? А, вот он. Не хотелось бы Вам Чтобы Ланселот уехал?
Случайный житель : ―А то как же! Да уж само собой, да!
Бургамистр :―Вот, все в один голос, все! А ВЫ?
Ланселот: ―А я не уеду.
Бургамистр: ―Не подчинитесь воле народа?
Ланселот:―Это не народ.
Бургамистр: ―Это не народ? Это хуже народа. Это лучшие люди города.Ничего не напоминает?
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Это ж каким придурком нужно быть, чтобы выложить видео своего провала, позора. В отличие от любительского видео, на этом видео поведение Моники выглядит ещё уродливее.
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Я бы сказал, Черт с вами, с вашим даунбасом, с Золотым и крымом, делайте что хотите. Не хотите воевать за Украину, будете воевать за Расию. Там от войны не устают. Можете спросить крысчан и даунбаситов. Кто устал того за измену родины по всей строгости... Но я даже не сомневаюсь что будет дальше. Завтра будут ходить в Киеве и других городах *герои наваросии* прикладами тарабанить в дверь, или останавливать посреди дороги автомобили и тыкать калашом в лицо и требовать дать денег на развития *наваросии*. А Зештанмаер будет просить всех делать так как скажут, не поддаваться на правакации, садиться в поданые вагоны и ехать в Сибирь и Магадан. Поетому если так вопрос уже стал, капитулировать Украине или отказаться от дамбаса, а третьего выхода не дают, так лучше уже отрезать гнилой палец чем заразить весь организм.
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Даже если не смотреть видео то картину можно назвать *засланый казачек уговаривает военных сдаться*. И обещает яйки, млэко, и теплую камеру
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А если всё же видео посмотреть, то там военные ясно сказали, что выполнят любой приказ главнокомандующего. И не надо придумывать виртуальную реальность и то чего нет.
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отсечь гражданских, а то шапку украду....
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З якого мистечка? С Киева чы с Житомира? "Україна починається тепер із нашого містечка", - Офіс президента опублікував відео спілкування Зеленського з жителями Золотого - Цензор.НЕТ 1873
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Нит! Это пидствни бубульки, всэ знималося у Сэвастополи! Насправди житэли Золотого мриютб про велыку килькисть гармат, щоб зи своих хат цилодобово обстрилюваты кацапив!
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Ні, вони мріють щоб ************ зникли з України та в них був мир, як на іншій території України.
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Хотел показать себя крутым парнем, а грохнулся так что из под плинтуса не видать.
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И откуда янеЛох взяло, что заказная киношка удалась? Еще само это и выложило)))))
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Одні совкові пенсіонери,які ще Сраліна пам'ятають.
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Вспоминаю разговор на море с жителем дыры, говорю ему как так получилось с вами, а он мне дословно развели нас как лохов. Тоесть получается что на территории Украины развели "страшных бандеровцев" с пророссийким народом и потом на этой территории ***** организовало ордло. Короче сидит сейчас ***** и думает, вот лохи, поверили мне в 100 раз.
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- Роза, почему Зеленский нарочито указывает свой возраст?
- Гордится, Белла! 41 - аксакал среди наркоманов.
(C)
@karakay67
🤔
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тьфу! президент сепаров какой-то...
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Я спробую висловитися як ваш пре-зе-дент ...
=ви там чьо, рамси папуталі, чувакі ?=

А нормальною мовою: ви повинні стулити писки. Бажано назавжди. =усльішьтє данбас= уже було. Досить. Кров*ю ви, сволота, вмили всю Україну.
Це з якого переляку Україна маєте починатися від вас ? Нє, наркоші ви таке втюхати можете, але притомним людям - ні.
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отведя войска со своей земли Украина не получит мир, а потеряет еще больше земли и дав особый статус - независимый Донбассу, Украина их легализует и снимет еще санкции с России. Зеленский делает все, что выгодно России и ничего выгодного для Украины. Он ухудшает позиции на шахматной доске!
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"Україна починається тепер із нашого містечка", - Офіс президента опублікував відео спілкування Зеленського з жителями Золотого - Цензор.НЕТ 3605эти бабки русским флагом махали в 2014 году, а сейчас радуются, что Зеленский им пренесет русский мир!
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