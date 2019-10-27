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 Политика Украины, Общество
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Все про:ветераны (606) Зеленский (3452) добровольцы (648) Золотое (66)

 Любой вопрос, парни, чтоб мы его решали, давайте перестанем говорить эзоповым языком, - Зеленский с участниками акции "Ні - капітуляції" в Золотом. ПОЛНОЕ ВИДЕО

Сначала президент Украины Владимир Зеленский и участники акции "Ні - капітуляції" общались о ситуации на Донбассе, а в конце глава государства возмутился переводом темы на политику.

На youtube-канале издания "НикВести" появилось полное видео общения президента Владимира Зеленского с участниками акции "Ні - капітуляції" в Золотом, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Билецкий - Зеленскому: Если вы попытаетесь выбросить ветеранов из Золотого, там будет тысяча человек, а если с тысячей не получится – десять тысяч. ВИДЕО

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский побывал в Золотом Луганской области, где запланировано разведение войск, и пообщался там с ветеранами.

После этого штаб Операции Объединенных сил заявил, что люди, с которыми общался глава государства, не имеют права находиться в Золотом с оружием.

Общавшиеся с Зеленским ветераны отказываются покидать Золотое. Помощник главы государства Андрей Ермак заявляет, что "они там не нужны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я был на фронте с 2014-го по 2017-й, советы идти в армию президенту стоит давать не мне, а уклоняющимся, - участник акции "Ні - капітуляції" Ганза

Источник: https://censor.net.ua/v3156207
 
   
 Топ комментарии
 
Любой вопрос, парни, чтоб мы его решали, давайте перестанем говорить эзоповым языком, - Зеленский участникам акции "Ні - капітуляції" в Золотом - Цензор.НЕТ 5998Планочка щодня нижче і нижче, помічаєте? Тренують больовий поріг суспільства. Телевізійне оскотинювання «Сватами», «Екстрасенсами», ледь не цілодобовим «95 кварталом» та іншим мотлохом переходить на рівень державних структур, які не десакралізують, а обнуляють у турборежимі.
Прямо в залі Верховної Ради жруть, курять, ремигають вчорашнім бодуном. Ківа ще, не проти ночі таке нагадати. Ледь не голосують за закон, який міг, серед іншого, скасувати Акт проголошення Незалежності Верховною Радою УРСР. А це принизливе шоу з апаратами, схожими на поліграф, що не мають нічого спільного з поліграфом?
З уряду зробили шапіто на самокаті, яке не має серйозних результатів, крім управлінського хаосу і феєричних дурниць - як, наприклад, від міністра закордонних справ про третину пенсій на оборону, а кодло на митниці тупо рже з усіх потуг щось там зробити, бо друзі президента вже сидять на звичних їм з часів Кучми-Януковича потоках.
Президент підставляє всю країну на дипломатичній арені, прямо здає українські інтереси під час перших же візитів в Париж і Берлін - липневий лист Богдана Кучмі про формулу Штайнмаєра тільки лінивий не читав. Там же під обіцянки сприяння миру зливає і ситуацію в ПАРЄ - нарешті я точно знаю, як воно було. Історію з Трампом намалювали всі світові карикатуристи. А дві поспіль образи Нідерландів обернулися проти України в питанні розслідування МН17. Тепер Зеленський взявся паплюжити звання головнокомандувача. В стилі пацанчика з райончика нахамив бійцю на передовій, а пікантності ситуації надає факт, що боєць в соцмережах висловлювався на користь Зеленського перед виборами.
Тому, коли я читаю чи чую, що він у своїх намірах щирий, то у мене логічно виникає два варіанти. Перший - якщо щирий, то щирий невіглас, нездара. Такий може завдати шкоди більше за ворога. Другий варіант - він дуже вміло переконує в своїй щирості. Янукович, за численними свідченнями його співрозмовників, теж вмів бути очаровашкою. Тоді це надзвичайно небезпечна людина, кінцеві наміри якої нічого доброго точно не принесуть.
Звідси, узагальнення: Перше - або ми присутні при написанні нової історії Глупова щирими керівниками, які за кілька місяців наробили глупств на дві каденції. Друге - це свідомий і методичний процес знецінення України. Обидва невтішні. Але зниження планки разом з оскотиненням, радше лягає в узагальнення номер 2. І тоді це стає питанням виживання держави.
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Канал кучминого зятя Пинчука транслировал эту дешевую постановку в духе ГазпромТВ. До сих пор, кроме рекламы Кучмы, ICTV был более-менее объективным телеканалом. В топку продажных шлюх.
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Зельман и Эзопов язык! Оно хоть поняло, шо сбазарило, мля?! Дайте этому нарко-дыбилу хоть букварь дочитать.
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Боты Зеленского весь негатив скидуют на непонятных порохоботов.
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Если подкацапские петя-боты визжат значит все правильно Зе делает!
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Кстати полное видео состоит из "нарезок"...... это печально.
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Посмотрел 20-й минутный ролик поездки президента в Золотое, ну такое... Какое-то кино. Местные тётеньки и бабульки явно лицемерят. Интересно ещё что в населенном пункте практически нет мужского населения. Где они все? Если воюют то на чьей стороне?
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Я не люблю "Свати" не за того, що там з акторів щось там сказав за Крим щи ще шось, я не люблю цей серіал бо це низькопробна дічь, ось і все.
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поросята, активнее хрюкайте. денег не дадут.
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не истери не лох зебильный будь как вовка обосцысь на всё Золотое с вохрой в количестве 2х рот Будь-яке питання, хлопці, щоб ми його вирішували, давайте перестанемо розмовляти езоповою мовою, - Зеленський учасникам акції "Ні - капітуляції" в Золотому - Цензор.НЕТ 6366
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не, ну шимус знатный немытый свиносос.
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как там вовка обсрался в Золотом и в окопах гудят - главком туп глуп и понятно не может говорить видать- все мозги просушил коксом Будь-яке питання, хлопці, щоб ми його вирішували, давайте перестанемо розмовляти езоповою мовою, - Зеленський учасникам акції "Ні - капітуляції" в Золотому - Цензор.НЕТ 4843
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"И вот после очередного «Ба», воздух как-то одновременно качнулся, а за ним прозвучало «Бах!». Серая пыль закрыла полнеба, но военные даже не пригнулись. Толстый это обнаружил, когда поднимался с земли и отряхивался. Камуфлированного нигде не было видно и толстый, стараясь не выбрать своего ужаса, уточнил у военных что случилось, на что услышал от человека, раздающего купюры улыбающимся коллегам, раздраженное:
-Ничего не случилось. Здесь - он кивнул головой в сторону холма - сепары поставили минное поле."
https://defence-line.org/2019/10/otsech-lishnee-chast-2/
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я скажу что в Украине проблем больше чем в Золотом .но Золоте это Украина ....здавать позиции это западло однозначно ...лезть на штурм Донецка нецелесообразно проще поддерживать санкции от ЕС ,начинать рыть ров и договориться с правительствами Австралии ,Африки и Бразилии о покупке 1000 кракадилов и аллигаторов
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Ключевое в этом спектакле : - Вы хотите разведения? - Даа! - А то они мне в Киеве акции устраивают. Они очень зассали акций. Срочно спектакль сняли, спасают Зе. Будь-яке питання, хлопці, щоб ми його вирішували, давайте перестанемо розмовляти езоповою мовою, - Зеленський учасникам акції "Ні - капітуляції" в Золотому - Цензор.НЕТ 5467
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Татаромордва, ерничать и ерзать будешь на чеченбутылке !
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"Эзоповым языком" не будем, будем быковать, хамить и тыкать
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хвилина-дві, подивився.... ну, сподобався базар президента, правда я такий чудак шо мені показати ролик і я буду - ой, а він добрий бо говорить добре....
так шо - ніколи не стверджую нічого. чи за Зелю, чи за "Пороха".
"Будь-яка війна.... - тут през правий, шо не нам мона її завершити то
"
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чудак, на 6-ом оду войны уже не мешало б иметь собственное мнение...
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Видно, что Зеленский искренне хочет мира Украине, пытается что-то сделать.
Но такая попытка вовсе не значит, что в итоге получится как задумывалось, потому, что россия далеко не та страна, которой можно верить.
Выступление Билецкого более убедительно, чем разговоры Зеленского о попытках что-то сделать, так как нужно не просто что-то делать для мира, а сделать так, чтобы получилось то, что задумывалось. У Зеленского такой уверенности нет и этот план может обернуться очередной катастрофой.

Пусть Зеленский возьмет статистику по аналогичным разводам за прошлые годы по Украине, Грузии и тогда станет ясно, стоит ли угроза потери в результате разводов большой украинской территории из-за очередного авантюрного плана.
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порохнявые, вы все придурки. Ок, что вас ничтожно мало）
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Заместитель главы Нацполиции Вадим Троян заявляет, что ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4, сообщает пресс-служба МВД
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Изменяешь пете - петяботик
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Эти шавки - никто. Там как их хозяин скажет (пуйло) - так и будет.
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...Оружие, которое находилось у добровольцев в Золотом, 27 октября было вывезено. Об этом говорится в видеосюжете о поездке президента в Золотое.«По информации МВД Украины, 27 октября незаконное оружие, которые было в распоряжении участников акции против разведения войск, было вывезено из Золотого», - говорится в субтитрах к видео.
Как сообщил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян, по результатам встречи с Владимиром Зеленским и беседой с полицией, ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием вывезли его.
По его словам, сейчас в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС, в частности Золотое-4 и Екатериновка, находится лишь группа волонтеров без оружия.
«В Золотом-4 и Катериновке работает 6 патрулей Нацполиции, а также пункт НПУ для приема граждан. Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности», - отметил Вадим Троян.
Он добавил, что полиция и гвардия будут выполнять свои задачи по назначению, в частности, будут проводить антидиверсионную работу против НВФ в зоне разведения войск.
Напомним, ранее добровольцы опубликовали видео, где президент Украины общается с ветераном АТО на повышенных тонах. Президент призвал ветеранов сдать оружие - те отказались.
После публикации видео Штаб ООС заявил, что президент общался в Золотом не с военными, а с нарушителями закона.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/337376-dobrovoljtsy_iz_zolotogo_vyvezli_oruhie_v_soprovohdenii_politsii
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Порохоботи, чого ото ви галасуєте на всю горлянку?
НЄЛОХ же просто представився! В нього й паспорт є, єслі шо...

КАКІЄ вам ще треба ДАКАЗАТІЛЬСТВА, ***? Будь-яке питання, хлопці, щоб ми його вирішували, давайте перестанемо розмовляти езоповою мовою, - Зеленський учасникам акції "Ні - капітуляції" в Золотому - Цензор.НЕТ 5243Будь-яке питання, хлопці, щоб ми його вирішували, давайте перестанемо розмовляти езоповою мовою, - Зеленський учасникам акції "Ні - капітуляції" в Золотому - Цензор.НЕТ 4151
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мне интерестно как и всем- сколько стоит один кракадил или аллигатор ?
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«За результатами зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським та бесідою із поліцією, ветерани-добровольці, які перебувають у Золотому-4 із легальною власною зброєю вивезли її», - заявив заступник Голови Національної поліції України Вадим Троян

Молодці законопослушні
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Так это шо Донецк не будут освобождать? А зачем тогда 12000 героев на вече собирались?
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вот оно как, Зеленский спорит с янтарем, ночует в доме в Золотом, пытается решить проблему переговорами, а сыньоносое на мальдивы, потом добробаты на нары и все дела.
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как сказал классик, "если 38млн. человек проголосовали за идиота, от этого он не перестает быть идиотом".
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Годик-два-пять назад я говорил, как ненормально, что в кацапии мужчины вместо женщин любят и боготворят пукина-хйла. Оказывается такие есть и у нас. В некоторых вышеприведённых комментариях настолько слепое любовное восприятие действий зелёного попугая по орошению глаз нарида, что аж блевотный рефлекс начинает проявляться. Раболепие и слепое идолопоклонство - довольно мерзкие явления.
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Выбирали гаранта конституции, а выбрали генератор мемасов. Молодцы, чо. Будь-яке питання, хлопці, щоб ми його вирішували, давайте перестанемо розмовляти езоповою мовою, - Зеленський учасникам акції "Ні - капітуляції" в Золотому - Цензор.НЕТ 3612
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Панимаешь теперь петя-ботик какой ты раб ? Твоего пети уже нет а ты до сих пор строчишь )))
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Почему зе феню называет ,,эзоповым,, языком? Кто то из его страстных поклонников в состоянии внятно это обьяснить?
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Да!Ликвидация ДНРы и восстановление контроля границы Украины - это и есть Капитуляция !Капитуляция ДНРы и России ! Каждый путе-бот против такой капитуляции !
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Моника Янелох, склоняет добровольцев к предательству... Ну, то что быдло(73%) окунуло Украину в говно, это свершившийся факт. Спасибо. Вопрос к командиру ВСУ отдавшему приказ на отвод войск - вы считаете себя украинским офицером или предателем? Наверное вам пообещали награду?... А вы своим детям будете рассказывать - за что?... Как вы геройски сдавали Украину... Янелохи есть даже в ВСУ...
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Трудно было смотреть этот разговор целиком. Приходилось постоянно морщиться, как если бы съел какую-нибудь гадость.

Постоянные натяжки, перекручивания, манипуляции и ложь со стороны президента. Псевдодоверительный тон, снисходительность, от которой тошнит. Как будто он нам одолжение делает. Спустился, видите ли, до нас, грешных.
Что особо взбесило: он почти ни одной фразы не дал договорить бойцам. Постоянное забалтывание, постоянный "вброс дерьма на вентилятор". ДНРовские нанятые кудахчущие старушки, которые были бы смешны, если бы не были так надоедливы.

В конце сам не выдержал и стал наезжать, в общем, стало ясно, что эту битву Зеленский проиграл.
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Посмотрел от и до. За президента НЕ стыдно.
Был худшего мнения - признаю свою ошибку.
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выражаясь "Эзоповым языком" - рейтинг преЗедента растет
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"Любой вопрос, парни, чтоб мы его решали, давайте перестанем говорить эзоповым языком, - Зеленский с участниками акции "Ні - капітуляції" в Золотом."
Езопова мова- це, саме та мова завдяки якій пан Зеленський став президентом!
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