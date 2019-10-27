 Любой вопрос, парни, чтоб мы его решали, давайте перестанем говорить эзоповым языком, - Зеленский с участниками акции "Ні - капітуляції" в Золотом. ПОЛНОЕ ВИДЕО

На youtube-канале издания "НикВести" появилось полное видео общения президента Владимира Зеленского с участниками акции "Ні - капітуляції" в Золотом, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский побывал в Золотом Луганской области, где запланировано разведение войск, и пообщался там с ветеранами.
После этого штаб Операции Объединенных сил заявил, что люди, с которыми общался глава государства, не имеют права находиться в Золотом с оружием.
Общавшиеся с Зеленским ветераны отказываются покидать Золотое. Помощник главы государства Андрей Ермак заявляет, что "они там не нужны".
-Ничего не случилось. Здесь - он кивнул головой в сторону холма - сепары поставили минное поле."
https://defence-line.org/2019/10/otsech-lishnee-chast-2/
так шо - ніколи не стверджую нічого. чи за Зелю, чи за "Пороха".
"Будь-яка війна.... - тут през правий, шо не нам мона її завершити то
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Но такая попытка вовсе не значит, что в итоге получится как задумывалось, потому, что россия далеко не та страна, которой можно верить.
Выступление Билецкого более убедительно, чем разговоры Зеленского о попытках что-то сделать, так как нужно не просто что-то делать для мира, а сделать так, чтобы получилось то, что задумывалось. У Зеленского такой уверенности нет и этот план может обернуться очередной катастрофой.
Пусть Зеленский возьмет статистику по аналогичным разводам за прошлые годы по Украине, Грузии и тогда станет ясно, стоит ли угроза потери в результате разводов большой украинской территории из-за очередного авантюрного плана.
ibigdan
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Как сообщил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян, по результатам встречи с Владимиром Зеленским и беседой с полицией, ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием вывезли его.
По его словам, сейчас в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС, в частности Золотое-4 и Екатериновка, находится лишь группа волонтеров без оружия.
«В Золотом-4 и Катериновке работает 6 патрулей Нацполиции, а также пункт НПУ для приема граждан. Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности», - отметил Вадим Троян.
Он добавил, что полиция и гвардия будут выполнять свои задачи по назначению, в частности, будут проводить антидиверсионную работу против НВФ в зоне разведения войск.
Напомним, ранее добровольцы опубликовали видео, где президент Украины общается с ветераном АТО на повышенных тонах. Президент призвал ветеранов сдать оружие - те отказались.
После публикации видео Штаб ООС заявил, что президент общался в Золотом не с военными, а с нарушителями закона.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/337376-dobrovoljtsy_iz_zolotogo_vyvezli_oruhie_v_soprovohdenii_politsii
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НЄЛОХ же просто представився! В нього й паспорт є, єслі шо...
КАКІЄ вам ще треба ДАКАЗАТІЛЬСТВА, ***?
Молодці законопослушні
Постоянные натяжки, перекручивания, манипуляции и ложь со стороны президента. Псевдодоверительный тон, снисходительность, от которой тошнит. Как будто он нам одолжение делает. Спустился, видите ли, до нас, грешных.
Что особо взбесило: он почти ни одной фразы не дал договорить бойцам. Постоянное забалтывание, постоянный "вброс дерьма на вентилятор". ДНРовские нанятые кудахчущие старушки, которые были бы смешны, если бы не были так надоедливы.
В конце сам не выдержал и стал наезжать, в общем, стало ясно, что эту битву Зеленский проиграл.
Был худшего мнения - признаю свою ошибку.
Езопова мова- це, саме та мова завдяки якій пан Зеленський став президентом!