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 Киевляне почтили память убитых в урочище Сандармох. ВИДЕО

Киевляне почтили жертв советского режима, уничтоженных в урочище Сандармох в Карелии в 1937 году, среди которых Лесь Курбас, Николай Кулиш, Николай Зеров, Марко Вороной, Валерьян Пидмогильный и другие.

"5 канал" сообщает, что киевляне собрались у памятного креста всем украинцам, репрессированным во времена коммунизма. Затем они двинулись к монументу режиссеру Лесю Курбасу, которого казнили в Сандармохе, передает Цензор.НЕТ.

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Как уточняет Радіо Свобода, 27 октября в 1937 году был первый день расстрелов в урочище Сандармох. 5 августа 1937 года вступило в силу постановление Политбюро ЦК ВКП (б) "Об антисоветских элементах". В период 27 октября - 4 ноября в урочище Сандармох расстреляли более тысячи человек, среди них - несколько сотен украинцев. В эти дни в урочище погибли, в частности, режиссер Лесь Курбас, писатели Николай Кулиш, Валерьян Пидмогильный и Марко Вороной.

Источник: https://censor.net.ua/v3156206
 
   
 Топ комментарии
 
Интеллектуальную элиту уничтожили комуняки и нами уже почти тридцать лет правят потомки красных бонз, приспособленцев, стукачей и прочий разношёрстный сброд..(
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Відповідальним за виконання вироків і одним з безпосередніх виконавців масових убивств протягом 27 жовтня і 1-4 листопада 1937 р. був капітан держбезпеки Михайло Матвєєв, заступник начальника АГУ УНКВС Ленінградської області. Йому асистував помічник коменданта УНКВС Георгій Алафер, або конвой.
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Тут навіть історія вчить, що у України й Росії різні шляхи. Лише продажні клоуни можуть мріяти про руські скрєпи.
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Интеллектуальную элиту уничтожили комуняки и нами уже почти тридцать лет правят потомки красных бонз, приспособленцев, стукачей и прочий разношёрстный сброд..(
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Прибить быс 50 тушек красножёппого скота бы еще. б*же, за мной бы ""не заржавело... красножепіх у нас - ой как много..... и это бы нужно исправить то
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Відповідальним за виконання вироків і одним з безпосередніх виконавців масових убивств протягом 27 жовтня і 1-4 листопада 1937 р. був капітан держбезпеки Михайло Матвєєв, заступник начальника АГУ УНКВС Ленінградської області. Йому асистував помічник коменданта УНКВС Георгій Алафер, або конвой.
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Я насчитал 5 киевлян, один из них снимает. Да уж.
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Тут навіть історія вчить, що у України й Росії різні шляхи. Лише продажні клоуни можуть мріяти про руські скрєпи.
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Честно говоря, у большинства перечисленных совсем другие места смерти.
Для годится назвали тех, о ком вспомнили
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Ну, кто мешал Украине в конце 20 защитить свою Независимость?? Результат не заставил себя слишком долго ждать. Миллионы украинцев заплатили жизнью, за то что в трудный момент у власти не оказалось своего украинского Маннергейма. К сожале5ию, мы через 100 лет повторяем ошибки наших дедов и прадедов...
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Несколько лет назад журнал"Тиждень" или "Країна" рассматривал эту ситуацию..Польша, Украина и Финляндия (в последней не совсем уверен)..короче шансов нас было мало..(
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Я думаю, шансов у нас уже нет. Но как говорил, один авторитетный в одном из сериалов Чудны дела, твои Господи. Так, что, последней умирает Надежда. Перой Любовь, а потом Вера.....
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мда, до национального подъёма вам ещё в переди долгая дорого, тут где расстреляли украинцев, тут вспомнили но тихо а в Бабьем Яре где в основном расстреляли евреев - огромная огласка и президент там хоть инкогнито поедит - разве это справедливо!?
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це наслідки капітуляції 1919-2023 років.... а взагалі, я знову ж, в 3041-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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