 Киевляне почтили память убитых в урочище Сандармох. ВИДЕО

"5 канал" сообщает, что киевляне собрались у памятного креста всем украинцам, репрессированным во времена коммунизма. Затем они двинулись к монументу режиссеру Лесю Курбасу, которого казнили в Сандармохе, передает Цензор.НЕТ.

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Как уточняет Радіо Свобода, 27 октября в 1937 году был первый день расстрелов в урочище Сандармох. 5 августа 1937 года вступило в силу постановление Политбюро ЦК ВКП (б) "Об антисоветских элементах". В период 27 октября - 4 ноября в урочище Сандармох расстреляли более тысячи человек, среди них - несколько сотен украинцев. В эти дни в урочище погибли, в частности, режиссер Лесь Курбас, писатели Николай Кулиш, Валерьян Пидмогильный и Марко Вороной.