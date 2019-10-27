 Власти РФ готовы передать Украине захваченные корабли, но они пока не на плаву, - Полозов. ВИДЕО

По информации адвоката освобожденных украинских военных моряков Николая Полозова, российские власти готовы их передать, однако этому мешает техническое состояние катеров, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"До сих пор Россия не выполнила приказ Международного трибунала в части возврата кораблей. Но, по моей информации, в этом деле есть подвижки, корабли российские власти готовы передать. Единственная проблема - это техническое состояние самих кораблей. Поэтому сейчас, по моей информации, их приводят в такое состояние, чтобы они могли быть на плаву и мы ожидаем, что до конца года их точно передадут", - сообщил Полозов.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

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