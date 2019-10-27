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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (1314) корабль (1238) Россия (74129) Полозов (399)

 Власти РФ готовы передать Украине захваченные корабли, но они пока не на плаву, - Полозов. ВИДЕО

Украинская сторона ожидает передачи захваченных Россией у Керченского пролива в ноябре 2018 года кораблей.

По информации адвоката освобожденных украинских военных моряков Николая Полозова, российские власти готовы их передать, однако этому мешает техническое состояние катеров, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ может объявить в розыск освобожденных украинских моряков, - Полозов

"До сих пор Россия не выполнила приказ Международного трибунала в части возврата кораблей. Но, по моей информации, в этом деле есть подвижки, корабли российские власти готовы передать. Единственная проблема - это техническое состояние самих кораблей. Поэтому сейчас, по моей информации, их приводят в такое состояние, чтобы они могли быть на плаву и мы ожидаем, что до конца года их точно передадут", - сообщил Полозов.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ контролирует 7% территории Украины, там уже шестой год совершаются военные преступления и нарушаются права человека, - нардеп Василенко. ВИДЕО

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Также читайте: Свободное судоходство в Азовском море должны обеспечить международные морские силы - экс-командующий НАТО в Европе Бридлав

Источник: https://censor.net.ua/v3156200
 
   
 Топ комментарии
 
Когда зеленый дегенерат спешил спасти пидорашку от санкций за невыполнение решения трибунала, чем эта тварь думала?! Теперь пускай нелох за свои деньги ремонтирует корабли раз спасение репутации мордора ему было важней.
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Цікаво,це чому ж вони не на плаву? Начебто їх своїм ходом в керчА загнали
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Нелох!
Моніка!
Шмаркля!
Блазень!
Зе!
Далі ще буде, я так думаю.
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От ми й побачили результати дипломатичної допомоги Єрмака під час спілкування ЗЕ з бійцямі - так то була гібридна дипломатична підказка від Єрмака, як Вові вести бесіду з вояками? За яку ЗЕ потім й вибачався...
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Робимо висновки- у владі не тільки немає професіоналів для виконання своїх обіцянок , у владі не просто занижена здібність оцінити спроможність банд 95-го, підказакми якої вона тільки й користується , влада ще й робить значні семимильні кроки для сумнівів - а на кого вона працює...
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Нелох!
Моніка!
Шмаркля!
Блазень!
Зе!
Далі ще буде, я так думаю.
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Мородер!
Придорожна курява!
Солодкий!
Мальдійский!
Свин!
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я правильно понимаю - они хотят их немного подремонтировать перед передачей?...
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Даже модернизируют - это ж раша дурачки !
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А как можно передавать катера с пробитыми рубками? Это реальная Гаага
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Ну да. Нужно же как то оправдать стоимость катеров по цене крейсера
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Ты так, лишь бы в лужу пукнуть?
Погугль стоимость крейсера.
Да хер с ним, ты до скольки считать не умеешь.
Более того, ты понятия не имеешь что такое крейсер.
Хер с тобой, лопух,дам подсказку попроще:
Корвет (это военный кораблик на порядок меньше крейсера, но на порядок больше катера) - стоит 150 - 250 миллионов долларов.
Катер стоит 6 миллионов.
6 и 150. А теперь о чене крейсера я молчу. Это миллиард может быть.
Переведу для тебя, голубчик, 6 и 1000.
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Стоимость катеров типа военной тайны. Так, что я не могу их знать, да и ты тоже. Вот только для того, чтобы определить их стоимость нужна экспертиза, поэтому и послали эти катера на убой с пр ксзом огонь не открывать. А коммент это лишь алегор ческое сравнение. Мы не знаем цены катеров, но можем с высокой долей вероятности предпологать, что она сильно завышена
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Ты хоть читай, что выставляешь. Украдено полтора миллиона долларов. А по какой цене они переданы ВМФ Украины?????
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похоже ты не читаешь, что написано
цена одного МБАК - 6,2млн.дол
для твоего ведома российский крейсер "Петр Великий" обошолся российским налогоплательщикам в 462млрд.руб т.е. более 10млрд.дол
это на твои умозаключения о стоимости МБАК и крейсера
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Ты как то ну полный дебил. Русские могут и за 100 млрд построить. Газпром арена в Петербурге это доказала.... И я что писал, про какой то крейсер кацапов?
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так ты ВСЕ цены знаешь???
или ты просто врунишка?
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Я не знаю и знать не могу. Как и ты. Но как минимум присутствует глубокий конфликт интересов.
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пробойны от снарядов пластилином замазывают таки да...
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Ога, они в Крыму в 2014 году "модернизировали" наши корабли так, шо даже проводку выдрали.
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Ага... хотят вставить в зад 2 мотора... один yamaha и один johnson...и "ветерок" между ними... ждут поставку с али экспресса...
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А как же мантра соево-бобовых идиотов, что если РФ не выдаст корабли, то заблокируются все порты для рос. судоходства? Точнее уже должны быть заблокированы. Где это?
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Дурнувате "ЗЄ"-бостууга, всі рішення міжнародного трибуналу було обнулено в момент, коли блаЗЄнський погодився на обмін моряків. блаЗЕнь сам відмовився від рішень трибуналу, тото допоміг кацапії.

Тому, свине, не розмірковуй про матерії, які твоєму свинячому розумові не збагнути.
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Браво! Я в вас ідіотах ні на мить не сумнівався!
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Что за чушь? Каким образом частичное исполение решения суда "обнуляет" обязанность его полного исполения?
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Ви удаєте з себе дурня чи є дурнем?
Ніякого "чЯстічЬноВо_ісполнЄнія_рєшенія_суда" не було. Був обмін "військовополоненими".
За рішенням суду твоя ґебня з кацапії мала б видати без жодних умов і людей, і судна. І термін виконання цього рішення спливав за кілька днів перед тим, як блаЗЄнський пішов на "обмін", а, фактично, підіграв кацапні.

Поїдь в кацапію і там розповідай свої "что_за_чуШ"-и.
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Цікаво,це чому ж вони не на плаву? Начебто їх своїм ходом в керчА загнали
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ВЫроятно , думали что навсегда захватили, логично что медный кабель потырили, приборы всякие содержащие ценные металлы, а тут такой ход-вернуть все взад, а то трибунал , оказывается,
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Ну вернут русские эти корыта. А смысл в чем, что новые катера за год превратились в металлолом? Наверное поэтому их и послали в Керченский пролив, чтобы спрятать концы в воду. Иначе нужно отвечать почему катер стоил как эсминец
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Де вас ,таких недолугих,набирають! Для "кінці у воду" потрібно було посилати всі катери! Про вартість єсмінця ,як і катера класу аналогічного "Гюрзі", будь який школяр може "погуглити"! Але ти не можеш-ти ідіот!
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Их и послали. Новые катера, которые сделала поросячая кузня...
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врать не надо... твой тупой пропагандонский треп никому не интересен
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Ну так почему новые катера не могут вернуть из за технического состояния????
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Потому что в рубке пробоина
Уже писала - это Гаага.
Что тут сложного для понимания?
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Ну насколько я понимаю рубка находится гораздо выше ватерлинии, и как то не мешает его буксировать. А Гаги не будет в принципе. Суда задержаны за нарушение российской границы, в понимании кацапов.
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Да, блин, пробоина в рубке - свидетельство СИЛОВОГО захвата с применением тяжелого вооружения - в международных водах
Хотя, кому я объясняю? Неравнодушные давно все сами выяснили
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А Керченский пролив не о носится к международным водам. Вы уж как то матчасть изучите....
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Решение трибунала - ноль по модулю?
Они были захвачены НЕ в Керченском проливе.
Так что про матчасть - бегом к зеркалу)
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Решеник трибунала как то нет. Есть промежуточное решение, ко орое не признает РФ. И трибунал, насколько я понимаю с ним молчаливо согласился. По простой причине. Русские положили на решение, трибунал промолчал....
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Теперь Украина может заявить, что их катера были из титана, изнутри покрыты золотом и серебром. А Россия их подменила на ржавое железо. Поэтому пусть Россия пусть выплатить компенсацию в 100 млрд$.
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о уже как эсминец . а чуть выше в твоем сообщении стоил как крейсер . шо то у тебя благородный дон катера от сообщения к сообщению стремительно дешевеют . а это я еще до конца страницы не дочитал
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Ну у особо одаренных плохо с чувством юмора.... ББывает.....
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наверное у меня действительно плохо с чувством юмора потому что прочитав еще раз твое сообщение я не увидел там ничего смешного . ты уж будь так добр укажи то место . прочитав которое я должен упасть и качаться по полу от смеха Влада РФ готова передати Україні захоплені кораблі, але вони поки не на плаву, - Полозов - Цензор.НЕТ 7450
а пока я тебе помогу с определением стоимости катеров . варианты :

стоят как авианосцы

стоят как линкоры

стоят как фрегаты

стоят как римские триремы

стоят как корейские кобуксоны

стоят как речные бронекатера

выбери правильный вариант Влада РФ готова передати Україні захоплені кораблі, але вони поки не на плаву, - Полозов - Цензор.НЕТ 7657
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Идиоту, которому заплачено за мнение, трудно понять, что такое аллегория
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о новое слово выучил . аллегория . а чего не поинтересовался что оно означает ?

так понимаю ты не хочешь меня рассмешить ? где мне смеяться не покажешь ? Влада РФ готова передати Україні захоплені кораблі, але вони поки не на плаву, - Полозов - Цензор.НЕТ 6441
ладно тогда укажи где там у тебя аллегория

а со стоимостью катеров разобрался или гуглишь незнакомые морские термины ? Влада РФ готова передати Україні захоплені кораблі, але вони поки не на плаву, - Полозов - Цензор.НЕТ 4027
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Ух ты, а 2 минуты назад у вас это был целый крейсер.
"Все смешалось в доме Облонских"(с)
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Еще одна соевая с одной извилиной нарисовалась. А чем эсменец от крейсера отличается.???
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Эсминец -современный многоцелевой корабль, предназначенный для действий в составе эскадры (название расшифровывается как "эскадренный миноносец"). Традиционно меньше крейсеров.
Крейсер - корабль, который может "гулять сам по себе". В первую мировую войну крейсеры-рейдеры Германии нападали на торговые суда Атланты; они могут также оборонять конвои, поддерживать сухопутные войска и устанавливать минные заграждения. Универсальный корабль. Понятие появилось в конце 19 столетия.
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Видишь, начиталась интернета. А для меня имеет значение лишь размер. Так, что соевая иди лесом, тебе трудно понять то, что я написал.
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Размер ? Ну ты и .... Влада РФ готова передати Україні захоплені кораблі, але вони поки не на плаву, - Полозов - Цензор.НЕТ 4336
Это ж надо так спалиться)))))))))))))))))))))))))))))))))
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Не нервничай, дружок. А то заикание началось и грамматические ошибки
Дура - не дура, а про флот побольше тебя знаю) и пишу грамотнее
А за высеры с ошибками тоже деньги платят? Влада РФ готова передати Україні захоплені кораблі, але вони поки не на плаву, - Полозов - Цензор.НЕТ 3201
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все расейские лоханки меркнут на фоне совершенствам конструкции незалэжных катеров, сейчас расейские конструктора совместно с китайскими срочно передирают конструкцию этих чудо-кораблей, шобы не упустить передовые технологии мирового катеростроения
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Иди,присядь на бутылочку,плесень кацапская. Ты перевозбудилась.
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Ок. Куди доведеться відводити ВСУ за кораблі?
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Мабуть, на середину Дніпра, як планував наш маленький Наполеончик у передвиборчий кампанії.
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...в нього є куди відводити. Аби лиш до вілли в Італії кацапня не долізла.
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Какой это все таки абсурд. Захватывают,таранят,обстреливают,берут в плен и т.д. И в конечном итоге...ничего. Ноль. Украина еще и ремонтировать свои корбли будет.
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Мы еще и дамбас будем "ремонтировать" за свой счет. Если нахер их не пошлем.
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Це все що потрібно знати про рішення міжнародного арбітражу з морського права... і про заборону кораблям параші входити в міжнародні порти...
так само було б з моряками...
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Опять зебилы лепят ерунду из методичек. Решение трибунала - выдать моряков с кораблями, в случае невыполнения - санкции. Зебил так спешил сделать селфи, что похерил трибунал. Теперь корабли нам придется выпрашивать, а моряков меняли как уголовников. Вы сделали это разом. Зебилы.
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Мало того, грозят моряков обьявить в розыск, и предьявы Украине выставить, чего это она в позы стает, если все подписала и гарантировала. Потом морякам будет суд, пока же стадия процесса-ознакомления с обвинением, а они, цуко , не являются. СБУ их половит и выдаст
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То рішення трибуналу законної сили набрало чи ні?))
Трибунал яким чином Зеленський 'похерив'?)))
Ви дурники російськомовні настільки смішні в своєму вєлічії, що не розумієте того, що самі пишете...

Увага питання: рішення трибуналу набрало законної сили, його не відмінили, кораблі в параші... Де санкції???
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а как они дошли до керчи, тогда.?
и почему стали не "на плаву"??
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Стояли долго наверное
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Когда зеленый дегенерат спешил спасти ********* от санкций за невыполнение решения трибунала, чем эта тварь думала?! Теперь пускай нелох за свои деньги ремонтирует корабли раз спасение репутации мордора ему было важней.
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Руссорукожопы разобрали катера для изучения, а собрать не могут.
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Дааа... Изучение их конструкции отбросит кораблестроение РФ на долгие годы назад... В чём и заключается секретный план руководства Украины. Влада РФ готова передати Україні захоплені кораблі, але вони поки не на плаву, - Полозов - Цензор.НЕТ 3145
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Передовые руссокорабли не только не смогли маневрами остановить украинские, а и расхерачили друг друга. Это новая веха российского еораблестроения. Кузя ее успешно поддержал, расхерачив уникальный док.
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Чухонец. Без Украины вы не в состоянии уже 40 лет авианосец построить. И единственный ваш атомный крейсер Петя Вяликий из совка родом. Нашел чем хвастаться
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Антип,
Или «соберут» в корабли что нибудь пакостное........
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Разворовали ? Ну чтоб это в духе "великих".
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Здається, Полозов казав, що рашисти познімали з суден все навігаційне обладнання. Та це тільки те, що йому відомо, а що невідомо?
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даже не сомневаюсь Руцькие мародеры это уже классика

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"их приводят в такое состояние, чтобы они могли быть на плаву" - это уже будут не корабли а плавучие пантоны в лучшем случае.
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Не потрібні вони нам. Тут питання не в мільйонах, а в великій політиці. Хтось вірить, що кацапи нам їх ******* без подлянки? Це як випадок, коли гопник вихопив у вас купюру і манить нею, пропонуючи повернути назад. Бо у вас є цілий кейс грошей. Ви тягнетесь за тим нікчемним папірцем, ЯК ЛОХ, розкриваєтесь і отримуєте під дих, або пером. Пощастить - заберуть просто все, не пощастить - заберуть все з трупа Влада РФ готова передати Україні захоплені кораблі, але вони поки не на плаву, - Полозов - Цензор.НЕТ 4571
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Предлагаешь подарить русне наши катера?
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Оставьте их себе. А нам выплатите их стоимость, пеню, штрафы и неустойку
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Кацапня там все вирвала, відламала що можна і пропила. Залишились лише корпуси. Залиште їх собі, благодєтєлі.
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А може це Пєтя вже такі продав ЗСУ, тому і прийшлось їх здати на трофеї, бо в справі добровільної здачі окупантам 3-х бойових кораблів, так і залишилось дуже багато питань.
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слуга, пора открывать второй пакет.
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Вспомнилось из фантастической книги:

Корабль был не просто разгромлен, он был ОСКВЕРНЁН...
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к кацапам что в руки не попадет все в гавно превращается.....у них даже боинги летать перестают....
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Росіяньски свині їх забетонують як у 2014 році, та такими повернуть.
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Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина..
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парашенковские тазики через год даже плавать не в состоянии...)))
ниче, тусть отдают так- говно по определению не тонет...)))
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потому что их твои друзья кацапы рахерачили а теперь боятся всему миру показать своё геройство.
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Ті що проголосували за клоуна немогли збагнути своїми довбаними головами,що людина, яка все своє життя діє, говорить по написаному сценарію--НЕ МОЖЕ ДУМАТИ апріорі. Воно все робить тільки по писаному. Вибрали лоха з якого весь світ сміється. А виборці--це ті ж,що і вибирали дважди зека. Дебільна біомаса--немає мізгів,то краще не голосуйте.
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пусть кацапстан за свои деньги в счет репараций построит такие же...
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