 Власти РФ готовы передать Украине захваченные корабли, но они пока не на плаву, - Полозов. ВИДЕО

По информации адвоката освобожденных украинских военных моряков Николая Полозова, российские власти готовы их передать, однако этому мешает техническое состояние катеров, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"До сих пор Россия не выполнила приказ Международного трибунала в части возврата кораблей. Но, по моей информации, в этом деле есть подвижки, корабли российские власти готовы передать. Единственная проблема - это техническое состояние самих кораблей. Поэтому сейчас, по моей информации, их приводят в такое состояние, чтобы они могли быть на плаву и мы ожидаем, что до конца года их точно передадут", - сообщил Полозов.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
Моніка!
Шмаркля!
Блазень!
Зе!
Далі ще буде, я так думаю.
Придорожна курява!
Солодкий!
Мальдійский!
Свин!
Погугль стоимость крейсера.
Да хер с ним, ты до скольки считать не умеешь.
Более того, ты понятия не имеешь что такое крейсер.
Хер с тобой, лопух,дам подсказку попроще:
Корвет (это военный кораблик на порядок меньше крейсера, но на порядок больше катера) - стоит 150 - 250 миллионов долларов.
Катер стоит 6 миллионов.
6 и 150. А теперь о чене крейсера я молчу. Это миллиард может быть.
Переведу для тебя, голубчик, 6 и 1000.
Средняя стоимость одного МБАК - 171,685 млн. грн. (6,238 млн. долл.)
цена одного МБАК - 6,2млн.дол
для твоего ведома российский крейсер "Петр Великий" обошолся российским налогоплательщикам в 462млрд.руб т.е. более 10млрд.дол
это на твои умозаключения о стоимости МБАК и крейсера
или ты просто врунишка?
Тому, свине, не розмірковуй про матерії, які твоєму свинячому розумові не збагнути.
Ніякого "чЯстічЬноВо_ісполнЄнія_рєшенія_суда" не було. Був обмін "військовополоненими".
За рішенням суду твоя ґебня з кацапії мала б видати без жодних умов і людей, і судна. І термін виконання цього рішення спливав за кілька днів перед тим, як блаЗЄнський пішов на "обмін", а, фактично, підіграв кацапні.
Поїдь в кацапію і там розповідай свої "что_за_чуШ"-и.
Уже писала - это Гаага.
Что тут сложного для понимания?
Хотя, кому я объясняю? Неравнодушные давно все сами выяснили
Они были захвачены НЕ в Керченском проливе.
Так что про матчасть - бегом к зеркалу)
а пока я тебе помогу с определением стоимости катеров . варианты :
стоят как авианосцы
стоят как линкоры
стоят как фрегаты
стоят как римские триремы
стоят как корейские кобуксоны
стоят как речные бронекатера
выбери правильный вариант
так понимаю ты не хочешь меня рассмешить ? где мне смеяться не покажешь ?
ладно тогда укажи где там у тебя аллегория
а со стоимостью катеров разобрался или гуглишь незнакомые морские термины ?
"Все смешалось в доме Облонских"(с)
Крейсер - корабль, который может "гулять сам по себе". В первую мировую войну крейсеры-рейдеры Германии нападали на торговые суда Атланты; они могут также оборонять конвои, поддерживать сухопутные войска и устанавливать минные заграждения. Универсальный корабль. Понятие появилось в конце 19 столетия.
Это ж надо так спалиться)))))))))))))))))))))))))))))))))
Дура - не дура, а про флот побольше тебя знаю) и пишу грамотнее
А за высеры с ошибками тоже деньги платят?
так само було б з моряками...
Трибунал яким чином Зеленський 'похерив'?)))
Ви дурники російськомовні настільки смішні в своєму вєлічії, що не розумієте того, що самі пишете...
Увага питання: рішення трибуналу набрало законної сили, його не відмінили, кораблі в параші... Де санкції???
и почему стали не "на плаву"??
Или «соберут» в корабли что нибудь пакостное........
Корабль был не просто разгромлен, он был ОСКВЕРНЁН...
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ниче, тусть отдают так- говно по определению не тонет...)))