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Все про:взрыв (4381) Донецк (6052) мобильная связь (321) пытки (457)

 "С целью привлечь внимание к бесчеловечным пыткам на подвалах МГБ", - в оккупированном Донецке взорвали вышку мобильной связи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 27 октября в оккупированном Донецке была взорвана базовая станция нелегального мобильного оператора "Феникс". На видео с места событий неизвестный демонстрирует лист бумаги с требованием выйти на акцию протеста против пыток.

О взрыве сообщили подконтрольные террористам СМИ, информирует Цензор.НЕТ. В так называемом министерстве связи незаконного вооруженного формирования "ДНР" случившееся назвали "диверсией".

Отмечается, что в Пролетарском районе Донецка "возможна деградация сервисов мобильной связи". На месте происшествия работают спасатели и так называемые "сотрудники МВД".

Видео взрыва опубликовано в YouTube. На нем видно, как оборудование взлетает на воздух. После этого в кадре появляется лист бумаги, который держит рука в черной перчатке.

"Это сделано с целью привлечь внимание к бесчеловечным пыткам на подвалах МГБ. Жестокое обращение и привязывание к конечностям проводов с током в "народных" республиках стали нормой. Народ Донбасса должен выйти на акцию протеста против пыток или фашистская республика останется без связи", - написано на листе.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Украина должна капитулировать", - главарь донецких террористов Пушилин об ожиданиях от политики Зеленского. ВИДЕО

"Феникс" - нелегальный мобильный оператор. Он работает на территории, которую контролирует незаконное вооруженное формирование "ДНР". "Феникс", как и его луганский аналог "Лугаком", использует оборудование украинских операторов мобильной связи, оставшееся на неподконтрольной территории.

С целью привлечь внимание к бесчеловечным пыткам на подвалах МГБ, - в оккупированном Донецке взорвали вышку мобильной связи 01
С целью привлечь внимание к бесчеловечным пыткам на подвалах МГБ, - в оккупированном Донецке взорвали вышку мобильной связи 02

Источник: https://censor.net.ua/v3156193
 
   
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Опа.
Сейчас Ванятко напишет что это злые порохоботы мешают Зе договариваться с миролюбными республиками а самих пыток нет это выдумка...
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Спасибо за работу, Леон!.. Дуже дякую, как сейчас говорят..
"С целью привлечь внимание к бесчеловечным пыткам на подвалах МГБ", - в оккупированном Донецке взорвали вышку мобильной связи - Цензор.НЕТ 3201
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Прекрасно. А зеля утверждал,что он не лох. Развели мальчика.😄
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Нет конечно, это практика его шефа путлера возить с собой актеров
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А следовало бы "гражданских отсечь", да, свинарчук?
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Кацапів треба відсікати! ПНХ, гриль!
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А нельзя ли взорвать всю территорию с орками (воинские части, склады, технику) и их пособниками?
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Нелегальна мережа зв'язку використовує міжнародний код України +3
а не Орди.
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Вяленько. Это надо было давно делать. Взрыв слышали сегодня.Сильный. Мне по телефону рассказали.Думали опять снаряды на складе рванули.
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Кстати Украина делает все,чтобы донецкие не получали инфу о событиях от родственников.К примеру феникс стоит 50 руб в месяц.А МТС - 200 руб.Еще и нагревают на дополнительных взносах. Может дойти и до 400 р. Кому это выгодно ? Кстати украинский сайт " Синоптик" пишет киевское время и донецкое местное- Это шо це таке ? Мы не вы Украине уже ?
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С целью привлечь внимание к бесчеловечным пыткам на подвалах МГБ - в оккупированном Донецке построили вышку мобильной связи
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Молодці, рвіть рогате бидло!!! смерть маскавітам клятим!!!!
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