 Коломыя простилась с бойцом 28 бригады Виталием Носкевичем, убитым вражеским снайпером на Донетчине. ВИДЕО

Об этом говорится на фейсбук-странице издания "UA: Карпаты", сообщает Цензор.НЕТ.

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24 октября жители Коломыи на коленях встретили тело военнослужащего, сообщает местное издание НТК.

Виталий Носкевич родился в Коломые 10.08.1984. Долгое время работал на заработках за границей, а два года назад подписал с ВСУ контракт, став военнослужащим 28-й отдельной механизированной бригады. Погиб 22 октября в районе города Красногоровка Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.