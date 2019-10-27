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 Политика Украины
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Все про:Портнов (466) Конча-Заспа (50) Чорновол Татьяна (511)

 Экс-нардеп Чорновол на лодке отправилась в "логово Портнова". ВИДЕО

Бывший депутат Верховной Рады Татьяна Чорновол провела прямой эфир в Facebook из поместья в районе Конча-Заспы, которое она называет "логовом Портнова".

Соответствующее видео выложено на странице экс-депутата, информирует Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как Татьяна Чорновол в лодке отправляется в место, которое она называет "логовом Портнова". Она утверждает, что это – остров, расположенный за еще одним островом, и с суши туда можно попасть только по мостам, которые сейчас охраняют.

Кому принадлежит поместье, Чорновол не знает. Обнаруженный у берега большой дом закрыт, вдали виднеются другие постройки.

Чорновол высадилась на берег, но через какое-то время была вынуждена вернуться в лодку, спасаясь от охранников с собаками.

Читайте также: ГБР заявило, что в заявлении Чорновол нет информации о возможных преступлениях Портнова и Богдана

Источник: https://censor.net.ua/v3156191
 
   
 Топ комментарии
 
а многим действительно интересно где эта портновская кацапская мразота прячется.
пора уже ему голову оторвать Экс-нардеп Чорновол на лодке отправилась в "логово Портнова" - Цензор.НЕТ 6518
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начинает под дурку косить Танюха-видать припекло,а так справка спасет
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Тетяна забула зробити одну річ...Декілька коктейлів там шандарахнути. Экс-нардеп Чорновол на лодке отправилась в "логово Портнова" - Цензор.НЕТ 9373
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Ти про ту танюшу що до усрачки захищала торгівлю с ордло ?
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Лахта, видео 25 минут 53 секунды... И когда ты успел его просмотреть?
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а многим действительно интересно где эта портновская кацапская мразота прячется.
пора уже ему голову оторвать Экс-нардеп Чорновол на лодке отправилась в "логово Портнова" - Цензор.НЕТ 6518
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себе оторви,все равно она лишняя у тебя..
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Перед тим джгут на шию накласти потрібно. Щоб навколишнє середовище не бруднити.
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Новость в стиле "будни палаты №6"
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бо були зедебілами.Тре було московитів грабувати-було б за що жити.
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Пока путинские "орлы" в Сирии бомбили больницы и школы спецназ США ликвидировал главаря ИГИЛ
Ексдепутатка Чорновол на човні вирушила в "лігво Портнова" - Цензор.НЕТ 3108
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Оце авторитет!! При слові "Портнов" вся соя жовчю сходить!! Та кидаються як скажені собаки на всих! Зачепив їх пахана Петруху-вора!! Соя, ату, ату... Зарах слюна піде з усих дірок!
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Мда, то шо ты рыговская подстилка, это понятно. Радует шо ты тупое
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почему не с аквалангом ...он рыбу ловит , а тут танюха рас из воды , у него инфаркт , пашинский отмщён
Экс-нардеп Чорновол на лодке отправилась в "логово Портнова" - Цензор.НЕТ 9414
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Рыгоанальная мокша , не пались так ))
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Татьяна спохватилась, когда лишилась депутатского мандата... Ей и в голову не приходило, что и до Порошенко и при Порошенко прибрали к рукам сотни тысяч га, которых нет НИГДЕ ни в каких реестрах собственности. И теперь бедолага Таня не понимает кому принадлежат поместья в самых привлекательных частях Киева и области. Поздно, Таня. Поезд ушел.
"Сумасшедший принтер" зеленой шмаркли напечатал миллионы никому не нужных строк "законов", но строк по наведению порядка в учете украинской земли мы там не найдем.
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она не только мандата (я правильно написал это слово?))) лишилась, ее подельника чупакабру плешивую - пашинского - посадили в СИЗО на 2 месяца...
поэтому, если бы не этот прискорбный для чупакабры эпизод, хрен бы танюха вспомнила боевую молодость... ей и так было комфортно...
(а муж у нее - Герой АТО (Царство ему Небесное)
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Не хіло українофоб Портнов влаштувався в Україні Цікаво, чи цей кацабський покидьок довго проживе при наступному майдані... Чи дадуть йому втекти?
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Сразу виден уровень третьего сорта депутатов. - Даже толком не знает чей дом,а поперлась. Причем лозунг конкретный - за портным. Даже шестерочный журналюга не всякий рискнет своей репутацией,выставляя фуфло. А она без проблем. Портной козел. Но она ничем не лучше. Просто работает на другого олигарха. А мне с этого какая польза ?
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Шиза б'є... Хочеться щось...., а мозок, як що є, курячий! З кожним днем цензор щось жовтіє, жовтіє... Невже на Україні більше немає журналістів типу Гонгадзе-аторитетних, розумних, безкомпромісних і головне чесних, справедливих...
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в портнова прямо "дом водяной крысы" а Тетяна як "Зверобой" підкралася. Спеціально на воді халупку поставило щоб податки за землю не платити? Ексдепутатка Чорновол на човні вирушила в "лігво Портнова" - Цензор.НЕТ 8091
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Больная тварь. Когда ее уже отправят в дурку?
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Как ты портнова защищаешь. РыгАнал?
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после того, как арестовали любого друга пашинского у танюхи обострение шизофрении, поламайте ей капытки
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верная соратница свыни
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Любая свинья может произнести - Зе мой хрюЗЕдент.
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к Пашинскому пускай едет, там тоже на гектары "элитное поместье", хотя...как всегда, на жену оформлено
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Осеннее обосрение, дайте ей селедки
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Ничего не понял но очень интересно. Прям как фильм. Чурновол как рыцарь отправилась в логово дракона чтобы его победить.
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