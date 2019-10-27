 Экс-нардеп Чорновол на лодке отправилась в "логово Портнова". ВИДЕО

Соответствующее видео выложено на странице экс-депутата, информирует Цензор.НЕТ.
На этих кадрах видно, как Татьяна Чорновол в лодке отправляется в место, которое она называет "логовом Портнова". Она утверждает, что это – остров, расположенный за еще одним островом, и с суши туда можно попасть только по мостам, которые сейчас охраняют.
Кому принадлежит поместье, Чорновол не знает. Обнаруженный у берега большой дом закрыт, вдали виднеются другие постройки.
Чорновол высадилась на берег, но через какое-то время была вынуждена вернуться в лодку, спасаясь от охранников с собаками.
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пора уже ему голову оторвать
"Сумасшедший принтер" зеленой шмаркли напечатал миллионы никому не нужных строк "законов", но строк по наведению порядка в учете украинской земли мы там не найдем.
поэтому, если бы не этот прискорбный для чупакабры эпизод, хрен бы танюха вспомнила боевую молодость... ей и так было комфортно...
(а муж у нее - Герой АТО (Царство ему Небесное)