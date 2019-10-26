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 Иностранец во время конфликта с одесситами зарезал двух человек, - полиция. ВИДЕО

Полиция задержала трех иностранцев, участвовавших в конфликте с местными жителями в центре Одессы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел ночью на Греческой площади.

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Иностранцы начали конфликт с тремя одесситами, которые после вечеринки возвращались домой.

"Словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из правонарушителей достал из кармана нож и начал наносить им удары. Размахивая ножом, он даже не заметил, как нанес ранения не только одесситам, но и своему земляку", - говорится в сообщении.

В ходе столкновения ранения получили три человека. От полученных ранений двое из них умерли: 28-летний житель города - на месте происшествия, 21-летний иностранец - в больнице. Еще один пострадавший - 30-летний одессит - госпитализирован и он находится в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции задержали 24-, 26- и 28-летнего правонарушителей. Их действия квалифицированы по статьям об "умышленном убийстве", "покушении на убийство" и "хулиганство".

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Все трое фигуранта объявлены подозреваемыми, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, которое им грозит - пожизненное лишение свободы.

Источник: https://censor.net.ua/v3156151
 
 
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шо за "інасранци"? чому уникають конкретизації???
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как обычно армян или грузин это точно но может и айзер
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От это пописал ,зарезал мастерски, ничего не скажешь ...
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Ломать не строить.
Зарезать, так любой пі**рас сможет.
А вот ОЖИВИТЬ....
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Ты думаешь так легко зарезать человека насмерть ? Нет ,это подрезать легко ,да и то далеко не каждого ..
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Останавливайся. Ты тут сейчас себе на статью накомментируешь.
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Та какая там статья , я против того, чтобы резали людей и преступник должен быть наказан ,но имея богатый жизненный опыт я понимаю ,что одному зарезать троих это не просто так ,это надо иметь очень большой опыт в этом деле.
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я в свои 13 лет когда свинью зарезал чуть с ума не сошёл....так то свинья.
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Іноземець часом не член "реформаторської команди" Саакашвілі?
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Не выдумывай, эти мрази от Саакашвили убегали из Грузии только так.
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на вигляд маленьке пухнасте звірятко в мить перетворюється в кровожерливого звіря.....азербайджанці, до гадалки не ходи
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Ну да достойная новость А то, что импичмент Трампа федеральный суд США признал законным, видимо как то к политике не относится. А ведь нужно помнить, что Президента США отстраняют от должности только из за разговора. Я представляю, что было бы с Трампом после каких нибудь устных соглашений об которых он обьявил на весь мир и под какими нет подписи официального представителя США..... А у нас святой Минск уж 6 год и никто как то не замечает, что подписи Украины под ними как тг и нет.....
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та сколько же этих африканцев с кавказа в Украину понаехало?
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Одесситы теперь пусть отсосут у ********,пока лизали жопу идиоту к ним просочились мастера работы с ножиками.
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Иностранец

==
Вы не проснулись там еще или шо я не пойму, ало!
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американці? німці?
ги
ставлю 100 на кацапський Кауказ
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Власть тут на мирной территории не может порядок навести, по улицам свободно разгуливают бандиты с ножами, пистолетами, гранатами. А ещё лезут на Донбасс со своим "миром" и особым статутом для боевиков...
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Час вже візовий режим запроваджувати для деякіх іноземців. Бо щось кожен дуже часто іноземці ці фігурують у криміналі.
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