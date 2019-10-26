 Иностранец во время конфликта с одесситами зарезал двух человек, - полиция. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел ночью на Греческой площади.

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Иностранцы начали конфликт с тремя одесситами, которые после вечеринки возвращались домой.

"Словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из правонарушителей достал из кармана нож и начал наносить им удары. Размахивая ножом, он даже не заметил, как нанес ранения не только одесситам, но и своему земляку", - говорится в сообщении.

В ходе столкновения ранения получили три человека. От полученных ранений двое из них умерли: 28-летний житель города - на месте происшествия, 21-летний иностранец - в больнице. Еще один пострадавший - 30-летний одессит - госпитализирован и он находится в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции задержали 24-, 26- и 28-летнего правонарушителей. Их действия квалифицированы по статьям об "умышленном убийстве", "покушении на убийство" и "хулиганство".

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Все трое фигуранта объявлены подозреваемыми, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, которое им грозит - пожизненное лишение свободы.