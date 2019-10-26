 РФ контролирует 7% территории Украины, там уже шестой год совершаются военные преступления и нарушаются права человека, - нардеп Василенко. ВИДЕО

Об этом пишет в Facebook депутат от "Голоса" Леся Василенко, передает Цензор.НЕТ.
Она обратилась к участникам из 179 стран мира на завершающей сессии Межпарламентского союза.
"В дискуссии о роли парламента в введении и соблюдении международного права, говорила следующее:
- Чтобы не было сомнений в целесообразности и эффективности норм международного права, все нации должны одинаково эти нормы применять и - главное - уважать.
- Украина последовательно демонстрирует преданность принципам международного права и ценностям международного сообщества.
- Например: в 1994 году Украина отказалась от одного из крупнейших в мире ядерных арсеналов в обмен на обязательства ряда государств гарантировать безопасность Украины, ее границ и национального суверенитета.
- Не прошло и 20 лет, как РФ - одна из стран-гарантов по Будапештскому меморандуму - нарушила целый ряд норм международного права.
- Осуществив акт агрессии и аннексии, РФ сегодня контролирует 7% всей территории Украины. Эта территория уже шестой год является площадкой, на которой совершаются военные преступления, преступления против человечества и человечности, а также серьезные нарушения прав человека.
- Генеральная Ассамблея ООН, ПАСЕ, Европейский парламент и национальные парламенты разных стран мира неоднократно принимали резолюции и акты, которые осуждают международные преступления, совершенные Российской Федерацией. Однако, что дает такое осуждение, когда агрессор - государство с одной из самых мощных в мире армий и с правом вето в Совбезе ООН?
- Международное право - это правила мирного и плодотворного сосуществования народов мира. Когда оно нарушается возникают войны. Если мы хотим прекратить войны, основная задача парламентариев мира - работать внутри своих национальных парламентов, чтобы продвигать важность соблюдения международного права", - пишет Василенко.
Она также отметила, что до сих пор не все страны мира понимают, что в Украине война "и тем более, что Россия - агрессор". "Но это еще одно свидетельство того, что подобные международные выступления и дискуссии критически важны для получения поддержки Украины", - резюмировала она.
Отметим, что Межпарламентский союз - глобальная организация национальных парламентов, в которую входят представители 179 стран.
Что нас ждет после продажи земли -
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Нет. Мы еще не победили. Более того - еще и войны-то по-настоящему не было. Я вообще боюсь, что то, что было, войдет в учебники истории одним абзацем, как «незначительные пограничные конфликты в период усиливающихся центробежных процессов».
Россия затаилась. Россия ждет.
Механизм агрессии заключается в том, что государство-агрессор раскалывает страну-жертву изнутри. Для этого всячески инспирируются, разжигаются имеющиеся внутренние противоречия, неважно какие - национальные, религиозные, социальные или территориальные. Затем эти противоречия трансформируются в открытое противостояние оппозиционных сил и правительства. Если правящий режим пытается сохранить власть, то следующим этапом становится гражданская война. Страна - жертва агрессии при руководстве и поддержке извне сама убивает себя. В ходе внутреннего вооружённого конфликта уничтожается людской потенциал государства, разрушается экономика, теряется политическая самостоятельность. У населения страны -жертвы агрессии происходит полная потеря ориентации в системе координат «свой - чужой». Вместо того чтобы объединиться перед лицом внешней агрессии, часть населения вступает в борьбу против другой части своего народа. Агрессор при этом выступает в роли «защитника» одной из сторон внутреннего конфликта, им же спровоцированного. Страны-жертвы, зачастую так и не осознав, кто агрессор, оказываются побеждёнными и отброшенными в своём развитии на 15-20 лет назад.
Это, напомню, из выступления начальника ГОУ ГШ ВС РФ генерал-полковника Владимира Зарудницкого на III Московской конференции по международной безопасности под эгидой МО России 23 мая 2014 года.
Если кто забыл.
Если вы думаете, что идеальным вариантом для России был бы договороспособный Президент, который начнет с ней переговоры, урегулирование и встречу где-то посередине - то это тоже не так. Это был бы хороший вариант - но не идеальный.
Идеальным вариантом будет президент, способный устроить хаос в стране. - Бабченко, март 2019
Так это очевидно.
Третий раз говорю что рашка еще со вчерашнего дня вертит перед осликом Зе морковку.
Что там они готовы к умиротворению повстанцев ...
Ослик настолько тупой что даже не понимает истинную цель или что более вероятно работает с кремлем в паре.
Отсюда и коефликт с добровольцами...
Наприклад російсько-грузинська війна, де відбувалось розведення, яке Росія запропонувала грузинам. Грузія відвела свої війська, натомість Росія підло і обманом зайшла та атакувала Сухумі і близько 600 тисяч грузинів стали біженцями у власній країні...
Ми хочемо не допустити повтору такого сценарію в нашій країні!
Кацапы показали свою порядочность зеленым коридором смерти. Сколько еще надо жертв чтобы наш шоумен понял, что пределов кацапской подлости не существует.