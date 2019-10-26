 РФ контролирует 7% территории Украины, там уже шестой год совершаются военные преступления и нарушаются права человека, - нардеп Василенко. ВИДЕО

Об этом пишет в Facebook депутат от "Голоса" Леся Василенко, передает Цензор.НЕТ.

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Она обратилась к участникам из 179 стран мира на завершающей сессии Межпарламентского союза.

"В дискуссии о роли парламента в введении и соблюдении международного права, говорила следующее:

- Чтобы не было сомнений в целесообразности и эффективности норм международного права, все нации должны одинаково эти нормы применять и - главное - уважать.

- Украина последовательно демонстрирует преданность принципам международного права и ценностям международного сообщества.

- Например: в 1994 году Украина отказалась от одного из крупнейших в мире ядерных арсеналов в обмен на обязательства ряда государств гарантировать безопасность Украины, ее границ и национального суверенитета.

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- Не прошло и 20 лет, как РФ - одна из стран-гарантов по Будапештскому меморандуму - нарушила целый ряд норм международного права.

- Осуществив акт агрессии и аннексии, РФ сегодня контролирует 7% всей территории Украины. Эта территория уже шестой год является площадкой, на которой совершаются военные преступления, преступления против человечества и человечности, а также серьезные нарушения прав человека.

- Генеральная Ассамблея ООН, ПАСЕ, Европейский парламент и национальные парламенты разных стран мира неоднократно принимали резолюции и акты, которые осуждают международные преступления, совершенные Российской Федерацией. Однако, что дает такое осуждение, когда агрессор - государство с одной из самых мощных в мире армий и с правом вето в Совбезе ООН?

- Международное право - это правила мирного и плодотворного сосуществования народов мира. Когда оно нарушается возникают войны. Если мы хотим прекратить войны, основная задача парламентариев мира - работать внутри своих национальных парламентов, чтобы продвигать важность соблюдения международного права", - пишет Василенко.

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Она также отметила, что до сих пор не все страны мира понимают, что в Украине война "и тем более, что Россия - агрессор". "Но это еще одно свидетельство того, что подобные международные выступления и дискуссии критически важны для получения поддержки Украины", - резюмировала она.

Отметим, что Межпарламентский союз - глобальная организация национальных парламентов, в которую входят представители 179 стран.