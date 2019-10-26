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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Россия (74126) Василенко Леся (1) Межпарламентский союз (1)

 РФ контролирует 7% территории Украины, там уже шестой год совершаются военные преступления и нарушаются права человека, - нардеп Василенко. ВИДЕО

До сих пор не все страны мира знают, что в Украине идет война, в которой Россия выступает агрессором.

Об этом пишет в Facebook депутат от "Голоса" Леся Василенко, передает Цензор.НЕТ.

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Она обратилась к участникам из 179 стран мира на завершающей сессии Межпарламентского союза.

"В дискуссии о роли парламента в введении и соблюдении международного права, говорила следующее:

- Чтобы не было сомнений в целесообразности и эффективности норм международного права, все нации должны одинаково эти нормы применять и - главное - уважать.

- Украина последовательно демонстрирует преданность принципам международного права и ценностям международного сообщества.

- Например: в 1994 году Украина отказалась от одного из крупнейших в мире ядерных арсеналов в обмен на обязательства ряда государств гарантировать безопасность Украины, ее границ и национального суверенитета.

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- Не прошло и 20 лет, как РФ - одна из стран-гарантов по Будапештскому меморандуму - нарушила целый ряд норм международного права.

- Осуществив акт агрессии и аннексии, РФ сегодня контролирует 7% всей территории Украины. Эта территория уже шестой год является площадкой, на которой совершаются военные преступления, преступления против человечества и человечности, а также серьезные нарушения прав человека.

- Генеральная Ассамблея ООН, ПАСЕ, Европейский парламент и национальные парламенты разных стран мира неоднократно принимали резолюции и акты, которые осуждают международные преступления, совершенные Российской Федерацией. Однако, что дает такое осуждение, когда агрессор - государство с одной из самых мощных в мире армий и с правом вето в Совбезе ООН?

- Международное право - это правила мирного и плодотворного сосуществования народов мира. Когда оно нарушается возникают войны. Если мы хотим прекратить войны, основная задача парламентариев мира - работать внутри своих национальных парламентов, чтобы продвигать важность соблюдения международного права", - пишет Василенко.

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Она также отметила, что до сих пор не все страны мира понимают, что в Украине война "и тем более, что Россия - агрессор". "Но это еще одно свидетельство того, что подобные международные выступления и дискуссии критически важны для получения поддержки Украины", - резюмировала она.

Отметим, что Межпарламентский союз - глобальная организация национальных парламентов, в которую входят представители 179 стран.

Источник: https://censor.net.ua/v3156148
 
 
 Топ комментарии
 
«В мене є маленький кумедний мопс. Коли він бачить велику собаку, починає лаяти зі страху. Потім лякається свого голосу - підперджує і гадить.


Я побачив сьогодні Вовку на відео і зрозумів, що таке буває не тільки в собак.»


РФ контролирует 7% территории Украины, там уже шестой год совершаются военные преступления и нарушаются права человека, - нардеп Василенко - Цензор.НЕТ 3610

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В политике всегда надо быть на виду, а она чётко обрисовала многие моменты.
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Зешмарклі не можна на на хвилину давати спуску. Нехай боїться, виправдовується,хамить, бикує. Весь світ побачить його справжнє обличчя. Воно має знати,що ми поруч і слідкуємо за ним, що кожний його крок ми будемо обговорювати та давити на нього.
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По сути этот разговор в Золотом-4 можно считать ответом на ультиматум от Билецкого. Тоесть это показывает, что Зеленский плевать хотел на акции "Нет капитуляции" и на добровольцев и народ Украины. Он идёт к цели и решает задачи поставленные из Кремля.
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а кто с зебали кто то,куда то возьмет,кроме таёжного союза?
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У Пети и его депутатов было 5 лет объявить войну, что весь мир знал.
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Моника , это ты ? Ты ещё тупые Януковича
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Ядерной державе, которая играет в отпускников, наемников и ихтамнет? Не очень мудрое решение. В прокси-войнах классические решения XX века неприменимы.
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Если я не объявил Машу женой, то никто к ней не будет относится, как к моей жене, мудро это, или нет.
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Если отсутствие войны не мешает отправлять домой в мешках их приехавших на деплоймент спецов и офицеров - почему бы и нет
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Василенко. Леся. Лесечка. Фефочка. Ты можешь себе представить Леся, что рашка- реальный агрессор. Можешь? Тогда, дитя Трускавца, поведай мне, мариупольскому пацану: почему я, просыпаюсь от звонков в 04.00- 05.00, моих родственников, с МКР "Восточный", которые меня спрашивают: "Андрюша, щас тяжелым лупят, как вы считаете, это как всегда, или началось?!" И я, всегда, успокаиваю: "Это- как всегда"(с). И старые люди, которым 84 и 86- спокойно засыпают. Они, мне- верят. Теперь иное: почему, в Херсонской области, на линии разграничения- всё тихо??? Вот- ПОЧЕМУ?! Там шо, Вермахт реинкарнировался? Тот , который Крым оккупировал. Хера!Там- те же самые войска рашки. Рашки- агрессора. Но! Там- ни единого выстрела. Там- тихо. Млять! Там- реально тихо. Возникает вопрос: а почему? У нас- лупят отчетливо. Там- хера. Вы что, сможете объяснить любому европейцу- в чем, млять, пердимонокль?!
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Андрюха, тормози. Лесечка дитя океана эльзовского）
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Та знаю я! Но, это не освобождает её от оков Трускавца. Они там все странные. Кроме херни... ничего. Просто: Ни-че-го хорошего. А там, мне- неинтересно, наверное- лучше бы они были детками Бухенвальда, например. Хоть базар бы фильтровали, что ли...
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А в нього мозок соєю набитий. Воно ще й досі не зрозуміло, що це все завдяки порошку гинуть українські захісники. В мене питання до цього дебіла - чому за 5 років рошенивського грабування України - кацапія досі не визнана країною агресором на міжнародному рівні. Кацапію навіть не визнали спонсором терроризму, а на сайті ООН на сторінці де вказані всі гарячі точки на землі - війна в Україні значиться як внутрішній конфлікт! Це все, на що спромігся мародер-петушенко.
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Леночка, фефочка. Я дочитал твой тупой высер вот до этого: "." До первой точки. После чего, с чистой совестью своей- посылаю тебя, срань-провокатора- *****. Вали, срань. Жду традиционный БАН. Но! Мне он- *****. Главное: я в рот **** тебя, а также тебе подобных. Всем вашим скопом. Врубилось, ********* *****? Ну, вот и *******, *****.
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7%? Израиль тоже когда то начинал с маленького кусочка земли, но потом Палестина приняла закон о продаже земли и - где сейчас Палестина?
Что нас ждет после продажи земли -
http://sendvid.com/fx5a2f15
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Хороошо Порохоботы. Скажитемне почему Порошенко не удалось вернуть за 5 лет своей каденции Донбасс и Крым???? Вы же его восхваляете
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Потому что это война на истощение. Которая по определению быстрой не бывает. Или умрет РФ, или Украина. Третьего не дано.
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Більш тупого створіння ще треба пошукати! Ти хоч на хвилику можеш уявити які ресурси у кацапії і в України? Яка армія? Які ЗВР? Україна - то моська проти слона.
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Украина, по-моему, так и не поняла, НАСКОЛЬКО кардинально изменилась ситуация, даже по сравнению с две тысячи четырнадцатым. Вы думаете, что Россия сунулась, получила по рогам - и на этом всё? Мы победили, давайте теперь грызться друг с другом?
Нет. Мы еще не победили. Более того - еще и войны-то по-настоящему не было. Я вообще боюсь, что то, что было, войдет в учебники истории одним абзацем, как «незначительные пограничные конфликты в период усиливающихся центробежных процессов».
Россия затаилась. Россия ждет.
Механизм агрессии заключается в том, что государство-агрессор раскалывает страну-жертву изнутри. Для этого всячески инспирируются, разжигаются имеющиеся внутренние противоречия, неважно какие - национальные, религиозные, социальные или территориальные. Затем эти противоречия трансформируются в открытое противостояние оппозиционных сил и правительства. Если правящий режим пытается сохранить власть, то следующим этапом становится гражданская война. Страна - жертва агрессии при руководстве и поддержке извне сама убивает себя. В ходе внутреннего вооружённого конфликта уничтожается людской потенциал государства, разрушается экономика, теряется политическая самостоятельность. У населения страны -жертвы агрессии происходит полная потеря ориентации в системе координат «свой - чужой». Вместо того чтобы объединиться перед лицом внешней агрессии, часть населения вступает в борьбу против другой части своего народа. Агрессор при этом выступает в роли «защитника» одной из сторон внутреннего конфликта, им же спровоцированного. Страны-жертвы, зачастую так и не осознав, кто агрессор, оказываются побеждёнными и отброшенными в своём развитии на 15-20 лет назад.
Это, напомню, из выступления начальника ГОУ ГШ ВС РФ генерал-полковника Владимира Зарудницкого на III Московской конференции по международной безопасности под эгидой МО России 23 мая 2014 года.
Если кто забыл.
Если вы думаете, что идеальным вариантом для России был бы договороспособный Президент, который начнет с ней переговоры, урегулирование и встречу где-то посередине - то это тоже не так. Это был бы хороший вариант - но не идеальный.
Идеальным вариантом будет президент, способный устроить хаос в стране. - Бабченко, март 2019
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Для этого всячески инспирируются, разжигаются имеющиеся внутренние противоречия, неважно какие - национальные, религиозные, социальные или территориальные. Затем эти противоречия трансформируются в открытое противостояние оппозиционных сил и правительства.

Так это очевидно.
Третий раз говорю что рашка еще со вчерашнего дня вертит перед осликом Зе морковку.
Что там они готовы к умиротворению повстанцев ...
Ослик настолько тупой что даже не понимает истинную цель или что более вероятно работает с кремлем в паре.
Отсюда и коефликт с добровольцами...
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Добровольці нагадали гаранту, історію різних країн, в яких також проводилось розведення військ і в деяких з них по плану Штайнмайера.
Наприклад російсько-грузинська війна, де відбувалось розведення, яке Росія запропонувала грузинам. Грузія відвела свої війська, натомість Росія підло і обманом зайшла та атакувала Сухумі і близько 600 тисяч грузинів стали біженцями у власній країні...
Ми хочемо не допустити повтору такого сценарію в нашій країні!

Кацапы показали свою порядочность зеленым коридором смерти. Сколько еще надо жертв чтобы наш шоумен понял, что пределов кацапской подлости не существует.
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Хехе прикол ребята. На рекламе 1+1 слово "сопля" говорят по-русски, не "шмаркля". Почему же?
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Хеее.. А назву рашистського серіалу "Свати" чомусь навпаки там на Г+Г вперто не бажають називати українською мовою "З вати" 😃
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Журналисты на встрече (виртуально) с зеленскиам-1.. вы знаете что Россия в Беларуси строит опаснейшую Атомную станцию , которая может стать второй Фукусимой ( уже только на стройке погибло 5 человек)... А власть (Герус) протянул с этой Атомной контракт на поставку электроэнергии - ЗНАЧИТ ДЕШЕВЛЕ, НАРОД ХОЧЕТ! ЕС осуждает это строительство и не идет на договора ..ответ- . ВЫ МЕНЯ ЗА ЛОХА СЧИТАЕТЕ? 2.Вы знаете что Украина заключила с ЕС договор о переходе на единую энергосистему , уводящую Украину от зависимости от России . А Герус как глава комитета незаконными методами протянул в ВР договор со снабжением из России электроэнергии по дешевой цене, и направил ее исключительно всю на заводы КОЛЛОМОЙСКОГО! Ответ- алэ вэ ривно презедент Я ... 3. Вопрос- вы знаете что это энергиию поставляет компания ближайшего соратника Путина Сечина- и он, и его компания под санкциями , так какого хера другим европейцам сохранять санкции против России ? Да какая разница лишь бы дешевле и лишь бы моему Бене - алэ Я президент! А вы знаете что европейские партнер предупредили министра экономики Миловнаова об опастнсотси таких нарушений в договроенностях с ЕС , таких нарушений санкционнх договоренностей ... Ответ- Милованов дэбил , прав Беня и тем более он сам с эти согласился . Алэ я нэ ЛОХ я президент.
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РФ контролирует 7% территории Украины,....а кремлёвский Фюрер говорит ,что только там наблюдает..кому верить ? Может прямо нужно сказать что Россия оккупировала(открыто в Новоазовск танками зашла),чего стесняться вед у нас уже есть своя Украинская армия и национальная гвардия.Называйте всё своими именами,тогда весь Мир будет к нам относиться не как к стране с внутренним гражданским конфликтом
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