EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Киевские новости, Общество
  2554  73
Все про:Киев (18110) парад (457) Богачук Олег (920)

 "Парад зомби" прошел в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Зомби, призраки, культовые персонажи из хорроров и другая нечисть прошли по центру столицы 26 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Парад стартовал от Золотых ворот и прошел через парк Тараса Шевченко, бульвар Тараса Шевченко, Бессарабскую площадь, Крещатик и Майдан Независимости до арки Дружбы народов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Эко-проект "Вместе за природу": в центре Киева установили трехметровую скульптуру рыси из льда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Парад зомби прошел в Киеве 01
Парад зомби прошел в Киеве 02
Парад зомби прошел в Киеве 03
Парад зомби прошел в Киеве 04
Парад зомби прошел в Киеве 05
Парад зомби прошел в Киеве 06

Также смотрите: Под офисом президента митинговали за введение "праволиберального рынка земли". ВИДЕО

Парад зомби прошел в Киеве 07
Парад зомби прошел в Киеве 08
Парад зомби прошел в Киеве 09
Парад зомби прошел в Киеве 10
Парад зомби прошел в Киеве 11
Парад зомби прошел в Киеве 12
Парад зомби прошел в Киеве 13
Парад зомби прошел в Киеве 14
Парад зомби прошел в Киеве 15
Парад зомби прошел в Киеве 16
Парад зомби прошел в Киеве 17
Парад зомби прошел в Киеве 18

Смотрите также: Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве. ВИДЕО

Парад зомби прошел в Киеве 19
Парад зомби прошел в Киеве 20
Парад зомби прошел в Киеве 21
Парад зомби прошел в Киеве 22
Парад зомби прошел в Киеве 23
Парад зомби прошел в Киеве 24
Парад зомби прошел в Киеве 25
Парад зомби прошел в Киеве 26
Парад зомби прошел в Киеве 27

Смотрите: Митинг против выдачи России убийц детей прошел под офисом президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Парад зомби прошел в Киеве 28
Парад зомби прошел в Киеве 29
Парад зомби прошел в Киеве 30
Парад зомби прошел в Киеве 31
Парад зомби прошел в Киеве 32
Парад зомби прошел в Киеве 33
Парад зомби прошел в Киеве 34

Также смотрите: "Імпічмент Коломойському", - под ОП состоялась акция с требованием лишить Коломойского украинского гражданства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Парад зомби прошел в Киеве 35
Парад зомби прошел в Киеве 36
Парад зомби прошел в Киеве 37
Парад зомби прошел в Киеве 38
Парад зомби прошел в Киеве 39
Парад зомби прошел в Киеве 40
Парад зомби прошел в Киеве 41
Парад зомби прошел в Киеве 42
Парад зомби прошел в Киеве 43
Парад зомби прошел в Киеве 44
Парад зомби прошел в Киеве 45
Парад зомби прошел в Киеве 46
Парад зомби прошел в Киеве 47
Парад зомби прошел в Киеве 48
Парад зомби прошел в Киеве 49
Парад зомби прошел в Киеве 50
Парад зомби прошел в Киеве 51
Парад зомби прошел в Киеве 52
Парад зомби прошел в Киеве 53
Парад зомби прошел в Киеве 54
Парад зомби прошел в Киеве 55
Парад зомби прошел в Киеве 56
Фото, видео: Олег Богачук

Смотрите также: Марш за права животных прошел одновременно в 24 городах Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3156143
 
   
 Топ комментарии
 
кому Україну захищати - а кому парадами зомбаків ходити. ппц. це точно - зє-лохторат.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Слушай, ты хоть и порохобот, но ведь вменяемый был!
Чего сейчас то ересь начал нести?
 показать весь комментарий
 
 
Вменяемый порохобот - это оксюморон
 показать весь комментарий
 
 
Був...
Але це все минулому...
Наразі живе з соєвою вавкою в голові
 показать весь комментарий
 
 
Это как раз у тебя вавка в голове - свихнулся совсем на Пете.
 показать весь комментарий
 
 
обострение у них, вовика военные обидели...... "Парад зомбі" відбувся в Києві - Цензор.НЕТ 165
 показать весь комментарий
 
 
Да я как раз нормально к Пете отношусь...
Он мне пофиг...
А вот ты реально на нём свихнулся - считаешь его богом и месией...
 показать весь комментарий
 
Зебіли і здоровий глузд - поняття несумісні . В країні, в якій продовжується війна, щодня здійснюються ворожі обстріли, гинуть молоді хлопці , тисячі скалічених людей і влаштовувати це лицедійство виглядає сьогодні принаймі так само, як відомий виступ хору на сцені 95 Урода...
 показать весь комментарий
 
 
По манері розмови, ти чомусь мені нагадуєш Петрика Льоксіїча...
Чи може це ви і є?
 показать весь комментарий
 
Ти навіть не здогадуєшся, але твої "манери" є відображенням ефекту Даннінга-Крюгера. Так що, вітаю 😃
 показать весь комментарий
 
 
В країні, в якій продовжується війна, щодня здійснюються ворожі обстріли, гинуть молоді хлопці , тисячі скалічених людей.

Именно в этой краине мерзотная Порохатая свынюка позволила свалить тайком на Мальдивы греть пятую точку. Чему вы, свиноботы и потворствовали.
А теперь имеете наглость и лицемерие морализаторствовать.
 показать весь комментарий
 
 
Расскажи ка, где Зебильчик скакал все 5 лет войны - не на парашке ли, врагов развлекал, играя на руку пропагандонам из-за который льется кровь в Украине?
Не в офшорах ли, Зебилушка ваш, прятал свои денюшки в это время и не сбегал ли от призыва, наш головнокомандувач?
А может он еще занимался бизнесом на дотации из рашистского бюджета (за какие такие заслуги?), ну того бизнеса, который сейчас переписан на кума евоного.... "Парад зомбі" відбувся в Києві - Цензор.НЕТ 3773
А в Крыму дачка, почему не изъята у Зебилушки, а у ВСЕХ украинцев там, имущество отобрано!
Аааааа, а может он не украинец?! "Парад зомбі" відбувся в Києві - Цензор.НЕТ 5658 Тады сори...))
 показать весь комментарий
 
 
Все то, что ты перечислил - легко можно применить и к твоему *******.

Где же осуждения в его адрес?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
чудо что и тут петя не засветился🤣🤣
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты главное не обгадься!
 показать весь комментарий
 
 
Та же как ЗЕбилы обгадились со снижением тарифов??
 показать весь комментарий
 
 
Не понимаю смысла подобных мероприятий
 показать весь комментарий
 
 
Это парад в Украине уже лет 30 идёт без остановок ...
 показать весь комментарий
 
 
они не с митинга про легализацию конопли??? ))))
 показать весь комментарий
 
 
Нет, эти с митинга за легализацию чего-то более серьезного
 показать весь комментарий
 
 
Похоже. Ну оту в белой шапке можно "позомбировать".
 показать весь комментарий
 
(у белой шапке.?..или у белом парике с "аргументами" наружу? ))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Та фиг поймешь. Может и парик. И наружу. "Парад зомби" прошел в Киеве - Цензор.НЕТ 9606
 показать весь комментарий
 
 
кому Україну захищати - а кому парадами зомбаків ходити. ппц. це точно - зє-лохторат.
 показать весь комментарий
 
 
Ага, прямиком из ольгинской ботофермы осуждает..)
 показать весь комментарий
 
 
цей парад тре було в Золотому сьогодні провести - одночасно з візитом президента - схожі по ментальності на його команду 95-квартал Голобородька
 показать весь комментарий
 
Хворі люди. І ще й діточок своїх навчають цієї гидоти. Це що наша національна культура, наші традиції ?
 показать весь комментарий
 
 
Любит народ всякую грязь, вот и эту притащили в Украину.
 показать весь комментарий
 
 
Нетрадиційні, конопляники і хелоуїністи. За ваші костюми і макіяж з антуражем можна купити декілька танків. Що б ви і далі так рєзвілісь. Під час війни.
 показать весь комментарий
 
За податки від легалізації коноплі можна буде купити декілька тисяч танків
 показать весь комментарий
 
Та да. Вони спиртову і тютюнову галузь хочуть роздержавити. Іксперди. Куди воно піде від ганжа?
 показать весь комментарий
 
Пропоную піти ще далі!
Всі люди повинні не їсти, не пити, а всі заощаджені кошти відправити на армію...
 показать весь комментарий
 
 
Не треба так радикально. Достатьно трьох Законів - "незаконне збагачення", "на розкіш" і "виведений капітал".
 показать весь комментарий
 
 
и эти больные среди нормальных людей како то позор вообще--шизобольные
 показать весь комментарий
 
 
На чому саме ви зробили такий висновок?
 показать весь комментарий
 
потом эта вся шняга многостродальная покончит с собой..грустят они...дыпрысняк.. какая дрянь
 показать весь комментарий
 
Веруны ватные с горящими жопами возмущены😂
 показать весь комментарий
 
 
Зомбики нормальные ребята-их уже не переЗЕмбируеш.
 показать весь комментарий
 
 
Наконец то депутаты показали свои истинные лица.
 показать весь комментарий
 
 
Оооо, як багато кандидатів на службу в армії по призиву, який, маю надію, все ж повернуть. Там їм жахів буде цілком достатньо, а дехто просто обсереться від жаху від одного повідомлення, що йому час в армію...
 показать весь комментарий
 
 
Я в этом ретрогад и консерватор. Не понимаю, зачем Хеллоуин, да ещё так показушно. Абсолютно чужой праздник. Годится как клубный, или для изучающих язык и традиции. То же и 14 февраля. Чистая, тупая комерция.
 показать весь комментарий
 
 
Во весело вроде,все здорово, но почему то хочется взять совковую лопату и как угадать наотмашь пару зомби, прям по точилу. А почему таки негативные эмоции, даже не хочу рефлексировать, но точно не без уважительной причины такие желания возникают.
 показать весь комментарий
 
 
ідіоти! ***** прийде - не допустить такого шабаша
 показать весь комментарий
 
Наконец-то и электорат Зеленского вышел на улицы, а то что-то не видно их было...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх