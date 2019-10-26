 "Парад зомби" прошел в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Парад стартовал от Золотых ворот и прошел через парк Тараса Шевченко, бульвар Тараса Шевченко, Бессарабскую площадь, Крещатик и Майдан Независимости до арки Дружбы народов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Парад стартовал от Золотых ворот и прошел через парк Тараса Шевченко, бульвар Тараса Шевченко, Бессарабскую площадь, Крещатик и Майдан Независимости до арки Дружбы народов.
Чего сейчас то ересь начал нести?
Але це все минулому...
Наразі живе з соєвою вавкою в голові
Он мне пофиг...
А вот ты реально на нём свихнулся - считаешь его богом и месией...
Чи може це ви і є?
Именно в этой краине мерзотная Порохатая свынюка позволила свалить тайком на Мальдивы греть пятую точку. Чему вы, свиноботы и потворствовали.
А теперь имеете наглость и лицемерие морализаторствовать.
Не в офшорах ли, Зебилушка ваш, прятал свои денюшки в это время и не сбегал ли от призыва, наш головнокомандувач?
А может он еще занимался бизнесом на дотации из рашистского бюджета (за какие такие заслуги?), ну того бизнеса, который сейчас переписан на кума евоного....
А в Крыму дачка, почему не изъята у Зебилушки, а у ВСЕХ украинцев там, имущество отобрано!
Аааааа, а может он не украинец?! Тады сори...))
Где же осуждения в его адрес?
На любителя это всё...
Що заважає?
Всі люди повинні не їсти, не пити, а всі заощаджені кошти відправити на армію...