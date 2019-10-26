 "Парад зомби" прошел в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Парад стартовал от Золотых ворот и прошел через парк Тараса Шевченко, бульвар Тараса Шевченко, Бессарабскую площадь, Крещатик и Майдан Независимости до арки Дружбы народов.

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Фото, видео: Олег Богачук

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