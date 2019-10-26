 Зеленский дал команду выбить добровольцев из Золотого, но мы никуда не уйдем, - участник акции "Ні - капітуляції" Янтар. ВИДЕО

Соответствующее видео опубликовал участник акции "Ні - капітуляції" Денис Янтар, передает Цензор.НЕТ.
"Хотим напомнить, что мы - те ветераны, которые освободили Мариуполь, Марьинку и с десяток украинских городов. Мы потеряли собратьев, но не сдали врагу ни клочка украинской земли. Мы прикрывали ваши спины, пока вы сидели в тылу. Сейчас вы нас принуждаете к капитуляции, но мы на это не пойдем.
Мы назвали нашу акцию "Последний блокпост" и мы останемся здесь до последнего, чего бы нам это не стоило. Мы здесь на законных основаниях. Это наш конституционный долг - защищать Украину и ее граждан", - говорится в сообщении участников акции в Telegram.
Напомним, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в Золотое на Донбассе, где ожидается разведение войск, согласованное в Минске.
А тот, что на картинке был метеорологом во Владике, издавал газету "Украінець Зеленого Клину". Умре в 1920 от переизбытка свинца в организме. Но это не точно. ПОДШАКАЛИТЬ КОЛОНИЮ НЕ ВЫШЛО. Зато есмь о чем писать в Вікіпедіі.
СЛАВА УКРАИНЕ!!!