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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (3432) добровольцы (639) Золотое (58)

 Зеленский дал команду выбить добровольцев из Золотого, но мы никуда не уйдем, - участник акции "Ні - капітуляції" Янтар. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский отдал личный приказ выбросить из Золотого участников акции "Ні - капітуляції".

Соответствующее видео опубликовал участник акции "Ні - капітуляції" Денис Янтар, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Все хотят мира, готовы к разведению. Уверен, все получится и Украина снова будет единой, - Зеленский после посещения Золотого. ФОТОрепортаж

"Хотим напомнить, что мы - те ветераны, которые освободили Мариуполь, Марьинку и с десяток украинских городов. Мы потеряли собратьев, но не сдали врагу ни клочка украинской земли. Мы прикрывали ваши спины, пока вы сидели в тылу. Сейчас вы нас принуждаете к капитуляции, но мы на это не пойдем.

Мы назвали нашу акцию "Последний блокпост" и мы останемся здесь до последнего, чего бы нам это не стоило. Мы здесь на законных основаниях. Это наш конституционный долг - защищать Украину и ее граждан", - говорится в сообщении участников акции в Telegram.

Зеленский дал команду выбить добровольцев из Золотого, но мы никуда не уйдем, - участник акции Ні - капітуляції Янтар 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди в военной форме, с которыми общался Зеленский, нелегально находятся в Золотом с оружием, - пресс-центр ОС

Напомним, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в Золотое на Донбассе, где ожидается разведение войск, согласованное в Минске.

Источник: https://censor.net.ua/v3156141
 
   
 Топ комментарии
 
Слава Украине! Вот теперь враг не только в кремле.
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Генеральный секретарь Зеленого Клина Юрий Косьмич Глушко (ставший Глушко-Мовой) мытарился, вернулся в Киев, в 1941 пытался лизать жопу фошысским окупантам, по причине чего умре от голода в 1942.
А тот, что на картинке был метеорологом во Владике, издавал газету "Украінець Зеленого Клину". Умре в 1920 от переизбытка свинца в организме. Но это не точно. ПОДШАКАЛИТЬ КОЛОНИЮ НЕ ВЫШЛО. Зато есмь о чем писать в Вікіпедіі.
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Если Зеленский против наших Украинских воинов, то значит он перешел на сторону врага - это ДНР и РФ. Он больше не может быть президентом!
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Воины в блиндажах, а не в чьей то хате.
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ПЛЯ!!!! Та ты не пассажир поезда под названием Украина! Ты преЗЕдент страны, ты вожак стаи,ты должен это знать,понимать и самое главное чувствовать это ! Но нет,ты не лидер, ты обезьяна с гранатой которая пробралась до штурвала самолёта под названием Украина обманным путём и введя в заблуждение миллионы украинцев своим тупым сериалом!!!!!!! Ты **** ссученная готовая сдать территорию Украины ради похлопывания )(уйлом тебя по плечу! УЙДИ ПО ХОРОШЕМУ, НЕ МЕШАЙ УКРАИНЦАМ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ!!!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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Тебя скунса кацапского зачищаю на Цензоре
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Теперь читаем, что этот идиот писал перед выборами. Ох, и суют ему там сейчас. Дым коромыслом.

Зеленський дав команду вибити добровольців із Золотого, але ми нікуди не підемо, - учасник акції "Ні капітуляції" Янтар - Цензор.НЕТ 4651
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Хлопці, а чому ви його не послали, самі знаєте куди, хоч на словах?
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Народ может стать на защиту воинов! Можно на майдан выходить! Нельзя допустить сдачи всего Путину!
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Странно. Столько эмоций. Зачем? Вот Зачем??? Всё давно решено, не здесь. Любой шаг влево/вправо- конвой стреляет, без предупреждения. Кто-то не верит? Зря. Кто-то хочет сыграть "наперекор судьбе"(с). Ну... играйте. Удачи. Против безнадёги- шансов 0(ноль). А эта безнадёга уже давно сияет, ярче клятвы пионЭра.
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Вова, одно неосторожное движение и ты не отец. ты - праотец ! Зеленський дав команду вибити добровольців із Золотого, але ми нікуди не підемо, - учасник акції "Ні капітуляції" Янтар - Цензор.НЕТ 5218
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