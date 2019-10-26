 Зеленский - бойцам: "Я - нормальный абсолютно пассажир, и мы едем в одном поезде под названием "Украина"". ВИДЕО

Цензор.НЕТ публикует фрагмент диалога.

Зеленский: Диалог не получается. Знаешь, почему? Объясню тебе. В нашем общении я не строю из себя президента, потому что я считаю себя просто нормальным чуваком. В нашем с тобой общении ты строишь из себя человека, который все знает.

Доброволец: Нет. Я у вас спрашиваю. Я не знаю, я у вас интересуюсь просто.

Зеленский: Нет. Ты не просто меня спрашиваешь. И мы с тобой не просто у костра говорим. ... Я тебе просто советую: чуть научись уважать людей и видеть, кто перед тобой.

Доброволец: Я вас уважаю.

Зеленский: Я - нормальный абсолютно пассажир, и мы едем в одном поезде под названием "Украина". И я считаю, что мы едем в правильном направлении. Дофига проблем. Дофига людей, по которым требуют, чтобы они сели в тюрьму. Но когда ты хочешь защищать Родину... Смотри, это мое просто мнение. В армию пойди и защищай.

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