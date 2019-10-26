 Люди хотят отвода войск, - Зеленский - добровольцам в Золотом. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео, опубликованное в группе "Останній блокпост. Ні Капітуляції".

"Люди хотят отвода", - сказал Зеленский, добавив, что понимает опасения добровольцев. Вместе с тем, он заявил, что нужно делать все для окончания войны. "Тут наши военные и они тут главные, при всем уважении к вам", - сказал президент.

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Зеленский также сказал, что в вопросе возврата украинских территорий ему все равно с кем договариваться.