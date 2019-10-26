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 Политика Украины, Общество
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 Люди хотят отвода войск, - Зеленский - добровольцам в Золотом. ВИДЕО

В субботу, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с добровольцами в Золотом заявил, что гражданское население хочет отвода войск, предусмотренного договоренностями в Минске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео, опубликованное в группе "Останній блокпост. Ні Капітуляції".

"Люди хотят отвода", - сказал Зеленский, добавив, что понимает опасения добровольцев. Вместе с тем, он заявил, что нужно делать все для окончания войны. "Тут наши военные и они тут главные, при всем уважении к вам", - сказал президент.

Смотрите также: Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите. ВИДЕО

Зеленский также сказал, что в вопросе возврата украинских территорий ему все равно с кем договариваться.

Источник: https://censor.net.ua/v3156123
 
 
 Топ комментарии
 
Сцыкло, четырежды откосившее от Криворожского военкомата, припёрся в Золотое-4 и требует у добровольцев, прошедших самые тяжёлые участки фронта, собрать оружие и уходить с крайнего блокпоста... Патамушта мирные жители за развод сил...
Ещё раз: взрослый человек 42 лет, быкует на пацанов, которые прошли Широкино, Промку и другие горячие участки, мол он тут президент?..
Отважный поц.
Глупый, но отважный.
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Гражданское население хочет что бы ппезидент вернул Крым и ордло под контроль Украины а не отводил воиска.
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...В Золотом стали известны подробности поездки семи активистов, выступающих за отвод войск в прифронтовую Станицу Луганскую.Об этом журналисту Informator.media рассказали местные жители.Как выяснилось, почти каждый из активистов, отобранный для поездки лично и.о. главы ВЦА Золотого Инной Демиденко, тем или иным образом косвенно связан с деятельностью террористической группировки «ЛНР».10 октября в кабинете и.о. главы ВГА Золотого и Катериновки Инны Демиденко в присутствии двух представителей областной ВГА проходил отбор местных жителей для поездки в Станицу Луганскую, рассказывает источник.
«Вот свозили Данилкину в Станицу и толку, она все равно не поменяла своего мнения!», - сказала Демиденко. И предложила свои «идеологически правильные» кандидатуры, в которых была уверена, а представители ЛОВГА просто соглашались.
Как стало известно, каждый из семи «туристов» в Станицу Луганскую, по возвращении рассказывавший жителям Золотого о преимуществах разведения войск, тем или иным образом связан с «ЛНР».
Например, у Мазур сын воевал на стороне боевиков «ЛНР», Харченко являлась организатором и участником незаконного «референдума» в 2014 году, Божко приходится свахой бывшему «министру угольной промышленности «ЛНР» Баранову, а у Шатиловой брат был депутатом золотовского горсовета с 2010 по 2015 год.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/336796-svjazany_s_lnr_stali_izvestny_podrobnosti_poezdki_iz_zolotogo_v_stanitsu_luganskuju_aktivistov_vystupajushchih_za_otvod_
...
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Гражданское население хочет что бы ппезидент вернул Крым и ордло под контроль Украины а не отводил воиска.
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готов штурмовать крым????
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Люді на блатном жаргонє- фєнє це вори в законі, а в Україні громадяни України! Так от ті хто хочуть відведення військ це не українці, це кримінально-проросійське бидло і що воно хоче нікого не цікавить! Це бидло скоро поїде товарняком на береги Баренцева моря!
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Нужно біло мелкому влупить прикладом по голове, раз он запрещает стрелять Люди хочуть відведення військ, - Зеленський - добровольцям у Золотому - Цензор.НЕТ 2167
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а мона якесь посилання на такі соціологічні досліди..? дякую..
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ні, це "*****", на відмінну від "*****" (у цього каблуки вищі, тому з великої) .
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гарант сделал шо мог....остальное доделают ополченцы
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Сцыкло, четырежды откосившее от Криворожского военкомата, припёрся в Золотое-4 и требует у добровольцев, прошедших самые тяжёлые участки фронта, собрать оружие и уходить с крайнего блокпоста... Патамушта мирные жители за развод сил...
Ещё раз: взрослый человек 42 лет, быкует на пацанов, которые прошли Широкино, Промку и другие горячие участки, мол он тут президент?..
Отважный поц.
Глупый, но отважный.
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Зебил засцал с пацанами даже чаю попить, думает, что его отравя. да кому этот чмошник нужен? Люди хочуть відведення військ, - Зеленський - добровольцям у Золотому - Цензор.НЕТ 3169
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Сорок два года - это для политика младенчество, а детей нельзя делать президентами.
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...В Золотом стали известны подробности поездки семи активистов, выступающих за отвод войск в прифронтовую Станицу Луганскую.Об этом журналисту Informator.media рассказали местные жители.Как выяснилось, почти каждый из активистов, отобранный для поездки лично и.о. главы ВЦА Золотого Инной Демиденко, тем или иным образом косвенно связан с деятельностью террористической группировки «ЛНР».10 октября в кабинете и.о. главы ВГА Золотого и Катериновки Инны Демиденко в присутствии двух представителей областной ВГА проходил отбор местных жителей для поездки в Станицу Луганскую, рассказывает источник.
«Вот свозили Данилкину в Станицу и толку, она все равно не поменяла своего мнения!», - сказала Демиденко. И предложила свои «идеологически правильные» кандидатуры, в которых была уверена, а представители ЛОВГА просто соглашались.
Как стало известно, каждый из семи «туристов» в Станицу Луганскую, по возвращении рассказывавший жителям Золотого о преимуществах разведения войск, тем или иным образом связан с «ЛНР».
Например, у Мазур сын воевал на стороне боевиков «ЛНР», Харченко являлась организатором и участником незаконного «референдума» в 2014 году, Божко приходится свахой бывшему «министру угольной промышленности «ЛНР» Баранову, а у Шатиловой брат был депутатом золотовского горсовета с 2010 по 2015 год.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/336796-svjazany_s_lnr_stali_izvestny_podrobnosti_poezdki_iz_zolotogo_v_stanitsu_luganskuju_aktivistov_vystupajushchih_za_otvod_
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кто эти люди? Знаю таких людей из "за сміття" и кацапских тролей.
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Отвода хотят только сепары и коллаборанты, а это те, что вначале войны ложились под наши танки и мешали войскам Украины защищать нашу территорию.
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люди хотят побед а не поражений и замалчивания наших потерь на войне, но зе и зебилам это не понять
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А добровольці хіба не люди ?
Що оте дурне ЗЕ там белькотить ?
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Зеленский - предатель, сепаратист и враг Украины!
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Він малорос.
За НАТО мовчить, бо це занадто дратує рашку.
Готує нам нейтральний статус.
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То він у нас і був, до 2013 року. І дуже "допоміг" нам зупинити анексію криму та напад на доМбас
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Да ну тебя нах зелька,разберись сначала с потроховскими ворами и коррупционерами,а потом уже суй носа в военные дела.
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Какие люди? "повстанцы" зеленского хотят отвода, кремль?
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Люди не хочуть відведення любою ціною.
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вова ты президент ДНА(((((((((( это какой то позор
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Там гражданское население и в росею не откажется войти мало ли кому что хочется , я хочу чтобы мне государство просто так платило миллион баксов в день ,а оно почему-то не платит ...
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ты ба - ты уже наверное знаешь как потратить такие деньги - да - дурень......... - дальше ты заешь))
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Это те люди, которые выходили на дорогу и останавливали нашу технику?
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Япрезидент этай страны! *******, векнизабуду! Аружие убрали! Ипать мой пуй, падреж калбаски! Чо нипанята?!
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Дегенерат из квартала 95 решил войну закончить...
******* сранное..
Что бы ты сдох, сепар сранный....
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зе-маньяк никак не уймется - пособирал себе подобных коллаборантов и "хахлов", и пытается втюхать бойцам "мнение гражданских". этот т.н. през из офиса богдана добивается большой войны.
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Цей непотріб вважає себе й своїх власників людьми Люди хотят отвода войск, - Зеленский - добровольцам в Золотом - Цензор.НЕТ 8106 Ми вже проходили,цю х-рню з овочем-ростовськими Люди хотят отвода войск, - Зеленский - добровольцам в Золотом - Цензор.НЕТ 3299
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Это те люди которые в 14 в наших десантников останавливали с воплями россция приди ?
Не тех людей слышит президент.
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пистить так, аж харкнути у пику хочеться!!!!
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Война заканчивается либо победой либо капитуляцией, иначе её невозможно закончить.
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Кацапсина в спам!!!
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А ты пример приведи, где с отводом войск на своей территории побеждали?
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Войну еще можно закончить сепаратными соглашениями. Так войну с СССР во второй мировой, закончили Финляндия, Болгария, Румыния...
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Нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные на то
соответствующими их правительствами, заявляют о следующем:
Российское, английское и французское правительства взаимно
обязуются не заключать сепаратного мира в течение настоящей
войны.
Три правительства соглашаются в том, что, когда настанет
время для обсуждения условий мира, ни один из союзников не будет
ставить мирных условий без предварительного соглашения с каждым
из других союзников.
Во свидетельство чего нижеподписавшиеся подписали эту
декларацию и приложили к ней свои печати.
Подписано в Лондоне в трех экземплярах 5 сентября 1914 г.
ПОДПИСАЛИ:
БЕНКЕНДОРФ
Э.ГРЕЙ
ПОЛЬ КАМБОН
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цн, это - не Украина.
цн, это - рупор ПЕСа.
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Цензор патріотичне видання.
І про зраду мовчати не буде.
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Цензор помагало цьому Зебобіку стати президентом.
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И не подеретесь, и не подеретесь！）
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якщо так мислити, то можна сказати, що і Петя теж цьому сприяв.
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Так вали отсюда, тебя тут никто не держит!
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Бомбаские типа люди хотят отвода войск .
Они этого с самого начала хотели .
И тут пришёл Вовка ...
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Отвода украинской армии с украинской земли хотят только кацапы

Вот уже Малорос хренов
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"Ні в зуб ногою, ні в сраку пальцем"©
А добровольцы не люди?
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А чому тільки "отвода"? Багато "медведчуків" і хохлів які за них голосували хочуть "руского мира" - то що погань "зелена" здамо йому всю Україну раз "хохли" так хочуть???
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Зе, у нас уже выгонял один ополченцев с майдана, ты где в это время был, на гастролях и не помнишь?
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Чмо погрожує добровольцям армійськими чиновниками, тобто громадянам держструктурами Люди хотят отвода войск, - Зеленский - добровольцам в Золотом - Цензор.НЕТ 5868 Це,вже,неприкриті погрози Громадянському суспільству Люди хотят отвода войск, - Зеленский - добровольцам в Золотом - Цензор.НЕТ 5868 Воно,вже,самодержець, великий юдейський деспот в рабовласницькій,окупованій лержаві...
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пока что я понял только одно - зеля хочет столкнуть лбами ВСУ и добровольцев.... какой развод наши солдаты каждый день гибнут! и какие люди хотят развода? сепары? а зачем? может все же стена и ров с крокодилами?
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Верно он говорит. проклемлядская сволота хочет войны. Такими темпами он )(уйло в могилу вгонит
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прокремлядська сволота хоче миру на своїх умовах.
і ЗЕ збирається їм підіграти.
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ну то есть проклемлядская сволота хочет войны?
БРАВО!!!!!! Люди хочуть відведення військ, - Зеленський - добровольцям у Золотому - Цензор.НЕТ 4133
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Оксана Забужко: Зеленский создает дымовую завесу, нам показывают шоу и морочат голову

Виктор Шуляр 26.10.2019, 14:55Суспільство  0

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ТвітВ интервью украинскому изданию «ФАКТЫ» писательница Оксана Забужко объяснила - почему отведение войск на Донбассе -«это предательство, акт одновременно аморальный и антигосударственный», а «мир на кремлевских условиях -самоубийство».

«Сейчас всех интересует, на сколько Зеленский переиграл Фиделя Кастро во время пресс-марафона. Тогда как на самом деле весь этот марафон не имеет абсолютно никакого значения. Задание Зеленского - создание дымовой завесы. Он ее и создает. Нам показывают шоу и морочат голову» - говорит Забужко, - «…происходящее сегодня -во многом результат стремительного падения уровня образования. Мы вырастили совершенно безграмотного избирателя, который не имеет ни малейшего представления о том, как функционирует государство и откуда в нем что берется. Вот с чего и начинается популизм: из расчета на массовое невежество. Кстати, это отнюдь не только украинская проблема. Кризис демократии, когда судьбы целых стран решают люди, по-детски не сознающие последствий своего выбора и становящиеся объектами весьма хитроумных манипуляций, это вполне себе глобальная проблема.
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Задача актёра - понравиться публике, похоже это единственное, что у Зе хорошо получается...
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Когда военный с ним говорит, понятна позиция человека, аргуменация, - а в ответ от президента якась гопническая промова, да и в той понять только можно "шо я лох шо ли?!"" да мне по фигу с кем подписывать " позор какой то очередной
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Хох...деловод деловодства наделает вам делов😂 Война и позор.
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Люди хотят отвода войск

Это какие люди? Те, которые вышли на Марш протеста, да еще и плакат с собой принесли "Нет капитуляции"?. Это чтобы двойственного трактования не было. Или те, о которых выше упоминает Yurii Sliusarchuk ? Так каких людей вы представляете, г-н Президент?
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Эти так называемые "добровольцы" - играют на руку )(уйлу. Вся Европа увидела, как Украина "хочет" мира. Зе можно обьвинить лишь в том, что эту шушеру не разогнал и не посадил.
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Я повністю згоден з мордвою, Люди хочуть відведення військ, - Зеленський - добровольцям у Золотому - Цензор.НЕТ 2566
лише додам:
треба було і у Сталінграді відвести війська.
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Раджу переглянути фільм "Капітан" 2017 року. Яскравий приклад того, що може витворяти нікчемна людина, коли отримує владу.
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Это выполнение путинских хотелок. Где это в МС про отвод войск или разведение? Наши войска, на своей земле, должны куда-то отводиться? Кацапы должны отвестись за поребрик - этого будет достаточно.
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ЗеСвати влаштували чергове грьобане шоу
піпл хаває
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Зєля, їдь знову кудись далеко за кордон з на тиждень. Давай - по стопах Діми Комарова. Так буде усім спокійніше. Люди вже втомились не від війни, а від тебе і від твоєї гоп-компанії.
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Те стадо яке начебто хоче відводу військ, ще більше хоче дивитися сватів і 95 квартал. От нехай і дивляться собі і не заважають хлопцям боронити свою землю..
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У нас был сильнейший Президент. Вірю, що Петро Олексійович скоро повернеться на своє місце, в нас ще дуже багато роботи.
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