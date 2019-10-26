 Люди хотят отвода войск, - Зеленский - добровольцам в Золотом. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео, опубликованное в группе "Останній блокпост. Ні Капітуляції".
"Люди хотят отвода", - сказал Зеленский, добавив, что понимает опасения добровольцев. Вместе с тем, он заявил, что нужно делать все для окончания войны. "Тут наши военные и они тут главные, при всем уважении к вам", - сказал президент.
Зеленский также сказал, что в вопросе возврата украинских территорий ему все равно с кем договариваться.
Ещё раз: взрослый человек 42 лет, быкует на пацанов, которые прошли Широкино, Промку и другие горячие участки, мол он тут президент?..
Отважный поц.
Глупый, но отважный.
«Вот свозили Данилкину в Станицу и толку, она все равно не поменяла своего мнения!», - сказала Демиденко. И предложила свои «идеологически правильные» кандидатуры, в которых была уверена, а представители ЛОВГА просто соглашались.
Как стало известно, каждый из семи «туристов» в Станицу Луганскую, по возвращении рассказывавший жителям Золотого о преимуществах разведения войск, тем или иным образом связан с «ЛНР».
Например, у Мазур сын воевал на стороне боевиков «ЛНР», Харченко являлась организатором и участником незаконного «референдума» в 2014 году, Божко приходится свахой бывшему «министру угольной промышленности «ЛНР» Баранову, а у Шатиловой брат был депутатом золотовского горсовета с 2010 по 2015 год.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/336796-svjazany_s_lnr_stali_izvestny_podrobnosti_poezdki_iz_zolotogo_v_stanitsu_luganskuju_aktivistov_vystupajushchih_za_otvod_
...
Що оте дурне ЗЕ там белькотить ?
За НАТО мовчить, бо це занадто дратує рашку.
Готує нам нейтральний статус.
******* сранное..
Что бы ты сдох, сепар сранный....
Не тех людей слышит президент.
соответствующими их правительствами, заявляют о следующем:
Российское, английское и французское правительства взаимно
обязуются не заключать сепаратного мира в течение настоящей
войны.
Три правительства соглашаются в том, что, когда настанет
время для обсуждения условий мира, ни один из союзников не будет
ставить мирных условий без предварительного соглашения с каждым
из других союзников.
Во свидетельство чего нижеподписавшиеся подписали эту
декларацию и приложили к ней свои печати.
Подписано в Лондоне в трех экземплярах 5 сентября 1914 г.
ПОДПИСАЛИ:
БЕНКЕНДОРФ
Э.ГРЕЙ
ПОЛЬ КАМБОН
цн, это - рупор ПЕСа.
І про зраду мовчати не буде.
Они этого с самого начала хотели .
И тут пришёл Вовка ...
Вот уже Малорос хренов
А добровольцы не люди?
і ЗЕ збирається їм підіграти.
БРАВО!!!!!!
Виктор Шуляр 26.10.2019, 14:55Суспільство 0
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ТвітВ интервью украинскому изданию «ФАКТЫ» писательница Оксана Забужко объяснила - почему отведение войск на Донбассе -«это предательство, акт одновременно аморальный и антигосударственный», а «мир на кремлевских условиях -самоубийство».
«Сейчас всех интересует, на сколько Зеленский переиграл Фиделя Кастро во время пресс-марафона. Тогда как на самом деле весь этот марафон не имеет абсолютно никакого значения. Задание Зеленского - создание дымовой завесы. Он ее и создает. Нам показывают шоу и морочат голову» - говорит Забужко, - «…происходящее сегодня -во многом результат стремительного падения уровня образования. Мы вырастили совершенно безграмотного избирателя, который не имеет ни малейшего представления о том, как функционирует государство и откуда в нем что берется. Вот с чего и начинается популизм: из расчета на массовое невежество. Кстати, это отнюдь не только украинская проблема. Кризис демократии, когда судьбы целых стран решают люди, по-детски не сознающие последствий своего выбора и становящиеся объектами весьма хитроумных манипуляций, это вполне себе глобальная проблема.
Это какие люди? Те, которые вышли на Марш протеста, да еще и плакат с собой принесли "Нет капитуляции"?. Это чтобы двойственного трактования не было. Или те, о которых выше упоминает Yurii Sliusarchuk ? Так каких людей вы представляете, г-н Президент?
лише додам:
треба було і у Сталінграді відвести війська.
піпл хаває