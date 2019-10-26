 Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео, опубликованное в группе "Останній блокпост. Ні Капітуляції".
На видео запечатлено общение президента с представителем добровольцев по имени Денис, которого он просит убрать оружие. Кроме того, речь в разговоре идет об акциях "Нет капитуляции" и о письме.
Президент України має осудити звернення конгресменів-демократів, які вимагають внести ОЗСП "Азов" до списку терористичних організацій
Чмызгало зеленое ты, а не президент...
1.Майдан - сборище экстремистов.
2.Сотни Майдана - террористы.
3. Небесная сотня - ликвидированные террористы (скоро 95 квартал будет шутить о Небесной скотне, ха-ха-ха).
4. Беркут - пострадавшие правоохранители.
5. ЗСУ - вооруженные каратели.
6. Гиви, Моторола - Герои Новороссии.
Это точно Президент Украины?!?!?!
кажется, я все глубже понимаю смысл фразы про "до нового года"...
Цілий головнокомандувач супротивника. Артою накрити по площині і готово.
А ні. Щось навіть з стрілецького тиша була...
З чого б це?