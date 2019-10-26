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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (3432) добровольцы (639) Золотое (58)

 Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите. ВИДЕО

В субботу, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое на Донбассе, где ожидается разведение войск, согласованное в Минске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео, опубликованное в группе "Останній блокпост. Ні Капітуляції".

На видео запечатлено общение президента с представителем добровольцев по имени Денис, которого он просит убрать оружие. Кроме того, речь в разговоре идет об акциях "Нет капитуляции" и о письме.

Читайте также: Акция "Нет капитуляции" - это не просто протест, это часть нашей войны за независимость, выходим по всей Украине, - Ярош

Источник: https://censor.net.ua/v3156119
 
 
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Вот жалко, Янык не знал что так можно! Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите - Цензор.НЕТ 6943 Не пришлось бы в Ростов бежать. Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите - Цензор.НЕТ 5621
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Какой же он ЧМО.и быдлоид...фууу.скорей бы его уже на ростов прогнать
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неа...время вооруженных отморозков заканчивается
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я конечно ожидал что оно хамло но так быковать перед камерами ты да, ты кто, чуть не сказал я президент а ты никто, и тд и лексикон и манера гопника
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Військові за це все голосували і ті що воювали.Війна з москалями стає схожа на фарс.
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bezmegh Саме так.Але ж повторюю військові саме за це голосували.
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шмаркля зеленая даже с людьми говорить нормально не может... тыкает... гавно есть гавно...
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А кому там выкать?Безхозному быдлу,непонятно кому полчиняющемуся?Золотое было серой зоной и оттуда не шли гробы,пока бравые добробаты,как сейчас помню-"под покровом тумана и без единого выстрела..." не вошли туда.Чей приказ,чей интерес?
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Ойой.Смешанные чувства.Но впринципе молодец.Делал бы ещё чуть решительней.
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Делаешь чуть решительнее - и опа! ты уже в Ростове!
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Зе трет, как реальный пацанчик на стрелке...😁
Чмызгало зеленое ты, а не президент...
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Знав я одного начальника підрозділу (цивільного), зростом 1.60, який ******** кричати підлеглим "Я сказав!". Його заочна кликуха була "Пінчер".
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Новояз эпохи Зе:

1.Майдан - сборище экстремистов.
2.Сотни Майдана - террористы.
3. Небесная сотня - ликвидированные террористы (скоро 95 квартал будет шутить о Небесной скотне, ха-ха-ха).
4. Беркут - пострадавшие правоохранители.
5. ЗСУ - вооруженные каратели.
6. Гиви, Моторола - Герои Новороссии.
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Недорозуміння на посаді глави України показує який він свій хлопець у гопників. Тьфу.
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С полной уверенностью могу сказать, клоун набрался чрезмерной самоуверенности корона жмёт очень сильно.
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Наглости - Песня Высоцкого про Дурвчину !!!
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Є положення про злочинні накази !... Громадянин має право сам вирішувати яким чином захищати Державу !!! Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите - Цензор.НЕТ 7872
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Быдловатое чмо побыковало на ветерана...
Это точно Президент Украины?!?!?!
кажется, я все глубже понимаю смысл фразы про "до нового года"...
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І що, жодного обстрілу за час поки він був у Золотому?
Цілий головнокомандувач супротивника. Артою накрити по площині і готово.
А ні. Щось навіть з стрілецького тиша була...
З чого б це?
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так пусть ленку свою попердолену с детьми привезет и там оставит. Вот тогда можно и отходить
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