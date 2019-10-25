EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Общество
  544  9
Все про:ВМС (746) кино (1273) фильмы (290) флот (694)

 Студия "DocNoteFilms" представила тизер будущего документального фильма "Украинский флот. Столетняя традиция". ВИДЕО

Фильм расскажет историю от основания и становления украинского флота во времена Освободительной Борьбы 1917-1921гг., Восстановление ВМС Украины, "холодной войны" с Черноморским флотом Советского Союза 1992-1996 гг. до аннексии Крыма и модернизации и реформирования Военно-Морских Сил Украины в новой реальности гибридной войны.

Об этом сообщается на странице проекта в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Перевести обычную историю на киноязык чрезвычайно сложно. Главной нашей задачей при создании будущего фильма, будет передать то ощущение морской стихии, ее изменчивости и величия одновременно, с которой каждый день живет военный моряк. У нас есть уникальная возможность снимать реформирования и коренные изменения наших Военно-Морских Сил Украины, их постепенную перестройку и постоянный ежедневный труд , в условиях растущей угрозы в бассейнах обеих наших морей. На фоне событий современности развернется ретроспектива более чем столетней истории и флотских традиций, которые переплетены с постоянной борьбой за собственную идентичность и право на самоопределение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект "Украинский Флот. Столетняя традиция" стал победителем конкурса Украинский культурный фонд и получил поддержку на этапе создания, в рамках которого создавался сценарий и тизер будущего фильма.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Депутаты приняли закон, которым иностранным компаниям, снимающим кино в Украине, будет компенсироваться часть расходов

Студия DocNoteFilms представила тизер будущего документального фильма Украинский флот. Столетняя традиция 01

Источник: https://censor.net.ua/v3156029
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Про то, как жирный пастор флот кацапам отдал и про две лодки под керченским мостом тоже покажут?
 показать весь комментарий
 
 
Это будет тяжёлый фильм.
Если кацапы свой флот регулярно топят, то мы просто его отдаём врагу.
 показать весь комментарий
 
 
А покажут как за четверть века просрали весь флот и не только?
 показать весь комментарий
 
 
Так це вже перемога,
а держане фінансування на 5 мільйонів є, чи більше?
 показать весь комментарий
 
 
Логическая цепочка приводит вот к чему: тизер- мизер- фризер- рефрижератор- самое трудное для экс-пГокуГоГа слово- жиды снова лапшу на уши вешают...
 показать весь комментарий
 
Не знаю как там украинский флот,но когда Батька Махно занял Мариуполь,там на рейде стояли английские и француэские корабли с требованием отгрузить им уголь.Батька ответил пару выстрелами из орудий,и те успокоились.
Кстати завтра день рождения Нестора Ивановича Махно.
Всех идейных анархистов с праздником.
 показать весь комментарий
 
 
Ух, ты! Какая интересная история, о Батьке. Понятия не имел. Хотя, интересовался его пребыванием в Мариуполе, даже знаю дом, на ступеньках которого ему Дыбенко Орден Боевого КЗ вручал. А такое- слышу впервые.
 показать весь комментарий
 
 
Блин вискарь закончился. Придется отметить тещиным "сэмом" и копченым салом. Студия "DocNoteFilms" представила тизер будущего документального фильма "Украинский флот. Столетняя традиция" - Цензор.НЕТ 5999
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх