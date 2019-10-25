 Студия "DocNoteFilms" представила тизер будущего документального фильма "Украинский флот. Столетняя традиция". ВИДЕО

Об этом сообщается на странице проекта в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Перевести обычную историю на киноязык чрезвычайно сложно. Главной нашей задачей при создании будущего фильма, будет передать то ощущение морской стихии, ее изменчивости и величия одновременно, с которой каждый день живет военный моряк. У нас есть уникальная возможность снимать реформирования и коренные изменения наших Военно-Морских Сил Украины, их постепенную перестройку и постоянный ежедневный труд , в условиях растущей угрозы в бассейнах обеих наших морей. На фоне событий современности развернется ретроспектива более чем столетней истории и флотских традиций, которые переплетены с постоянной борьбой за собственную идентичность и право на самоопределение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект "Украинский Флот. Столетняя традиция" стал победителем конкурса Украинский культурный фонд и получил поддержку на этапе создания, в рамках которого создавался сценарий и тизер будущего фильма.
Если кацапы свой флот регулярно топят, то мы просто его отдаём врагу.
а держане фінансування на 5 мільйонів є, чи більше?
Кстати завтра день рождения Нестора Ивановича Махно.
Всех идейных анархистов с праздником.