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Все про:ветераны (603) граната (707) Киев (18107) смерть (6189)

 Ветеран Дегтярев накрыл гранату своим телом, чтобы никто не пострадал, - командир разведгруппы "Купол" Крайнов. ВИДЕО

По словам побратимов ветерана АТО Виктора Дегтярева (позывной Сенсей), погибшего в результате взрыва гранаты на улице Пушкинской в Киеве в ночь с 22 на 23 октября, он своим телом накрыл гранату, чтобы уберечь окружающих от ранений. По их версии, гранату мог принести и подорвать второй погибший Михаил Никитин, который ранее высказывал суицидальные мысли.

Об этом заявили побратимы погибшего ветерана АТО Виктора Дегтярева на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Видео Українські новини

Ветеран АТО, командир разведгруппы "Купол" Анатолий Крайнов заверил, что погибший имел и озвучил однозначную позицию против самоубийства, поэтому данная версия не имеет права на существование.

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"Мы говорили, показывали побратимам, что это не выход покончить с жизнью. Общаясь с полицией, и полиция это подтвердила, что граната взорвалась, зажатая в его руках и накрытая телом", - рассказал Крайнов.

По его словам, Дегтярев является профессионалом военного дела и имел достаточный опыт обращения с боеприпасами.

"Это действие, у меня как военного, - это безысходность, что человек увидел, что граната разрывается, и он ее накрывает, чтобы кто-то рядом не пострадал", - заверил Крайнов.

Также Крайнов и ветеран АТО Александр Василенко заверили, что Дегтярев не имел никаких боеприпасов или оружия, привезенного из зоны боевых действий, поскольку из зоны боевых действий он был доставлен из-под Иловайска в тяжелом состоянии в госпиталь Днепра, поэтому ничего привезти с собой не мог. По его словам, обнаруженный в его доме запал был полностью не функциональным и привести его в состояние, пригодное для использования, практически невозможно, и находился у Дегтярева, возможно, в связи с тем, что он был инструктором.

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Ветеран АТО Александр Василенко, который в тот вечер был с погибшими Виктором Дегтяревым и охранником Михаилом Никитиным, рассказал, что Никитин им говорил о намерении покончить жизнь самоубийством при помощи гранаты из-за сложных жизненных обстоятельств.

"13 октября я помогал Виктору перевозить вещи в офис. Мы общались в офисе, куда пришел Михаил. Когда мы общались Михаил сказал: "Все, жизнь меня так достала". У него были проблемы с семьей. Жена от него ушла. И он тогда сказал: "У меня есть граната. Я подорву и себя, и их". Жену свою. Мы с Виктором его уговаривали и, вроде бы уговорили, что не стоит оно того. Жизнь продолжается", - рассказал Василенко.

"В понедельник, 22 числа, я к Виктору приехал. Ему позвонил Михаил и сказал, что приехал и заступил на дежурство. Мы зашли к Михаилу, посмотреть какое у него состояние. Мы зашли, пообщались и, вроде бы, никаких предпосылок к этому не было. У Виктора гранаты не было. Это я точно знаю. Мы общались. Когда мы шли к Михаилу Виктор ничего с собой не брал, был в верхней одежде, если бы что-то было я бы увидел", - добавил Василенко, отметив, что "такая цепь событий и привила к произошедшему".

Крайнов отметил, что поскольку Никитин не воевал, то произошедшее сразу приписали ветерану Дегтяреву.

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"Есть еще один свидетель, который в тот вечер был там и общался с ними. Он подтвердил, что Михаил действительно не единожды, говорил, что у него есть граната, и что хочет покончить с собой", -добавил Крайнов, отметив, что для них важно снять обвинения в убийстве с Дегтярева.

Цензор.НЕТ публиковал материалы о погибшем Дегтяреве: "Погибший от взрыва гранаты в Киеве ветеран Дегтярев вел борьбу за существование, поскольку найти работу с тяжелым ранением было нелегко".

Напомним, в Киеве на улице Пушкинской в ночь с 22-го на 23 октября взорвалась граната, в результате чего погибли двое мужчин.

Одним из погибших был ветеран войны на Востоке Украины Виктор Дегтярев – командир подразделения "Купол" с позывным Сенсей. Другим погибшим был охранник одного из офисных зданий расположеном на улице Пушкинской. В полиции отметили, что мужчины сидели на ступеньках и разговаривали, когда рядом взорвалась граната.

Известно также, что девушка, которая в момент взрыва находилась неподалеку, получила легкие телесные повреждениями. Ее на скорой увезли в больницу, однако отметили, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Источник: https://censor.net.ua/v3156023
 
 
 Топ комментарии
 
Нет разговора, покажите видео. Но видео вы не показываете а лепите отмазки. После взрыва два тела лежали на крыльце . ргнка не забросит 110 кг тело обратно на крыльцо. Как и предполагал там была борьба, которую и засветили с момента активации взрывателя и до взрыва - 7с. Стандартное время сработки самоликвидатора у ргн. Теперь последствия вешают на второго погибшего. Он к суициду оказывается был склонен. Работая и находясь на рабочем месте. К нему пришёл безработный воин-патриот, у которого нет жилья и давай отговаривать человека на рабочем месте от суицида. Да к тому же у суицидника была граната а у пришедшего к нему друга-патриота случайно в вещах ещё один запал к этой же гранате был найден. Об этом сразу сдуру сообщила полиция. Ну просто так совпало, у одного граната а у второго запасной запал к ней. К чему это выступление этих людей? К отмазке одного и повесить всё на другого. Это порядочно? Достойно честных людей? Зачем всё видео скрывать? Кто второй погибший? Его социальный статус, семейный, он работал а не искал работу пять лет. Мутняк.
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Тягнуть з фронту все що неможна, навіть деякі ідіоти посилають Новою Поштою
Кожна привезені з фронту граната чи патрон це чиясь майбутня смерть в мирній Україні. На жаль не до всіх це доходить Ветеран Дегтярев накрыл гранату свои телом, чтобы никто не пострадал, - командир разведгруппы "Купол" Крайнов - Цензор.НЕТ 2644
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ни верю.......................... это была ликвидация...
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Тягнуть з фронту все що неможна, навіть деякі ідіоти посилають Новою Поштою
Кожна привезені з фронту граната чи патрон це чиясь майбутня смерть в мирній Україні. На жаль не до всіх це доходить Ветеран Дегтярев накрыл гранату свои телом, чтобы никто не пострадал, - командир разведгруппы "Купол" Крайнов - Цензор.НЕТ 2644
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Ваше право верить во что угодно - хоть в макаронного монстра.
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Раз участник АТО, командир Купола сказал, что безработный Дягтерев, завсегдатай кафе ни причем, надо верить. И запал у него случайно оказался. А охранник кафе на работу с гранатой ходил.
А если Дягтерев попьяне охранника гранатой убил и девушку ранил? А теперь патриоты на убитого хотят еще и вину повесить. Тогда как?
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мутная история
и видео их лобзаний какое-то длинное
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Короче ситуация классическая: из за недоумка (ну нет у меня уважения к самоубийцам), погиб человек.
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Вспомнился французский пилот, направивший самолёт с пассажирами в гору... Так он решил свести счёты с жизнью...
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Німецький пілот. Над Францією вони розбилися.
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"У меня есть граната. Я подорву и себя и их" все знали что есть граната которую должны взорвать и при этом убить жену и ребенка и ....... молчали, более того сидели и болтали с убийцей с гранатой. Или бредятина или типа красивая легенда для отмазки. Непонятно, зачем он бросался на гранату если заранее знал о ней и мог легко предотвратить все.
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граната просто так не взрывается, мусора всегда обманывают
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А разве граната, накрытая телом, дает такую вспышку?
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Гранату подорвал охранник, а герой прикрыл охранника своим телом, чтобы тот меньше пострадал.
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Нет разговора, покажите видео. Но видео вы не показываете а лепите отмазки. После взрыва два тела лежали на крыльце . ргнка не забросит 110 кг тело обратно на крыльцо. Как и предполагал там была борьба, которую и засветили с момента активации взрывателя и до взрыва - 7с. Стандартное время сработки самоликвидатора у ргн. Теперь последствия вешают на второго погибшего. Он к суициду оказывается был склонен. Работая и находясь на рабочем месте. К нему пришёл безработный воин-патриот, у которого нет жилья и давай отговаривать человека на рабочем месте от суицида. Да к тому же у суицидника была граната а у пришедшего к нему друга-патриота случайно в вещах ещё один запал к этой же гранате был найден. Об этом сразу сдуру сообщила полиция. Ну просто так совпало, у одного граната а у второго запасной запал к ней. К чему это выступление этих людей? К отмазке одного и повесить всё на другого. Это порядочно? Достойно честных людей? Зачем всё видео скрывать? Кто второй погибший? Его социальный статус, семейный, он работал а не искал работу пять лет. Мутняк.
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А зачем вам это надо?
Разве Саша Белый такие же вопросы вызывал когда погиб?
Может тут и реально несчастный случай был, а если и нет - то нам этого на недо знать(пишет донос)
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Сашу Белого сознательно застрелили менты.
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то есть Ройтман был(есть) прав?
о б*же
(бросается снаряжать "кравчучку")
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А что там за место- где всё это произошло? Ночной клуб? Может- он хотел там всех взорвать- а охранник ценой своей жизни его не пустил? И сейчас его за это ещё и обосрали?
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х.з., кто бы обсерал жертву, разве только "так надо"
тролль, ты уныл, если честно.
иди к "трем сестрам", там у вас есть кабачек такой, пожри водки шоле
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Жилой дом там вообще то. А офис на первом этаже с отдельным входом правее от парадной метров на 10. На этом входе они и сидели.
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Ага- они сидели у входа в офис! А шо за ночной офис- который нужно охранять? Внутри офиса кто-то был? По-моему- тут всё шито белыми нитками. А на охранника гадят- чтобы скрыть неслыханный позор. Наверное, он всех спас.
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видео есть, но на нем все в тумане. Они там несколько минут перетирают
А запалы к гранатам сейчас в каждой сумочке
модно
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А запалы универсальные? Или у каждой гранаты- свой запал?
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Ну конечно в каждой косметичке буквально припрятана уголовная ответственность по ч.1 ст.263, ст.263-1 УК... Так сейчас модно.
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"По их версии, гранату мог принести и подорвать второй погибший Михаил Никитин, который ранее высказывал суицидальные мысли"

Суицидальные- или гомоцидальные?
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Гомоцид- убийство, суицид- само-убийство. Кто кого убивал-то?
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нифига вы знаешь понятия то... Ветеран Дегтярьов накрив гранату своїм тілом, щоб ніхто не постраждав, - командир розвідгрупи "Купол" Крайнов - Цензор.НЕТ 7021
ну хорошо, допустим, я это давно знаю то Ветеран Дегтярьов накрив гранату своїм тілом, щоб ніхто не постраждав, - командир розвідгрупи "Купол" Крайнов - Цензор.НЕТ 679
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не уверен, шо опытный боец за 3 сек не сумел бы отбосить гранату, даже если бухие....
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Граната сама отбросилась, вместе с охранником.
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Как говорит нам одна философская мудрость, что у любой вещи есть две стороны - Истинная и та которая хорошо Звучит.
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