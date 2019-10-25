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Все про:Госпогранслужба (3505) задержание (5528) терроризм (18137) Славянск (2230) Снежное (15) Саур-Могила (2)

 На границе с Россией задержан артиллерист из Мариуполя, воевавший против ВСУ. ВИДЕО

49-летний мужчина принимал участие в боях на стороне незаконного вооруженного формирования "ДНР". Он воевал в Славянске, Снежном и на Саур-Могиле.

Террориста военнослужащие Луганского пограничного отряда задержали в пункте пропуска "Меловое" на границе с Россией. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

"49-летний уроженец Мариуполя рассказал, что в свое время окончил высшее артиллерийское училище в г. Коломенское. Имея специальное образование, летом 2014 участвовал в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины на стороне так называемого "ополчение" в г. Славянск, а именно - осуществлял техническое обслуживание артиллерийского вооружения. Впоследствии в составе т.н. "1-й Славянской механизированной бригады ДНР" участвовал в должности "старшего офицера батареи" в т.н. "обороне Снежного" против ВС Украины, осуществлял организацию системы огня НЗФ, в т.ч. в боях в районе Саур-Могилы. В период с весны 2015 до середины августа 2017. "проходил службу" в должности заместителя начальника отделения артиллерии "5-й механизированной бригады ДНР" в г. Макеевка и г. Докучаевск Донецкой области", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Комплектующие горно-шахтного оборудования сбывали через территорию РФ для финансирования террористов "ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Разоблачить коллаборанта удалось военнослужащим отряда и оперативных подразделений Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины в тесном сотрудничестве с сотрудниками ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях.

После проведения всех процессуальных действий мужчину передали представителям СБУ для принятия дальнейшего правового решения.

Источник: https://censor.net.ua/v3156020
 
   
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На границе с Россией задержан артиллерист из Мариуполя, воевавший против украинского народа.
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На фоне новостей о криминальной войне в Украине, данная новость уже не "цепляет". (
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тебя не цепляет,а большинство украинцев довольны На кордоні з Росією затримано артилериста з Маріуполя, який воював проти ЗСУ - Цензор.НЕТ 329
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На границе с Россией задержан артиллерист из Мариуполя, воевавший против украинского народа.
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Ой дура-ак.. Сказал бы, что не по собственой воле, а по принуждению князя милославского чинил технику, и всё. У всех прокатывает.
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не прокатывает: весь етот сепарский биомусор есть в базе "Миротворец"
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Мне трудно представить. как это технически возможно. Там, что, личный состав всех их подразделений перечислен7
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возможно не весь,но те,кого ловят-явно перечислены в базе Миротворца
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премировать простить отпустить выплатить военную пенсию и зарплату, у нас таких не содют.
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отпстите ету падлу - ни в коем случае ни на кого не миняйте,
паек на 3 дня выдайте и нехай идет себе с миром кацартиллерист,
убивавший украицев......
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Нічого. Скоро ******* буде йому військову пенсію виплачувати, як учаснику "вайни в галавах"...
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приезжают родители со справкой, где написано, что у гражданки ДНР, кооторая проживает в государстве ДНР, родился маленький гражданинчик ДНР............................................
И Украина принимает этот ДОКУМЕНТ. Специальная комиссия рассмотрит и примет решение. И мы будем платить счастливой мамочке помощь. Чтоб вырос красивый, крепкий гражданин УкраДыРы. Мамочка, конечно, может быть жертвой оккупанта, а может быть его женой. Это не важно же.
....................
.................
Кабмин, конечно, подчеркнул, «наголосили, що визнання окремих довідок з ОРДЛО не означає визнання влади окупантів». И зеленые муд*илы, конечно, скажут одобрям мудрому решению................................адамс........
У гражданки терр.респ. ДНР есть паспорт Украины...Номинально она гражданка Украины...Все что гражданка "родит" на ВРЕМЕННО оккупированных УКРАИНСКИХ территориях - все это относится к государству Украина! Украина обязана принимать подобные фейковые документы о рождении и смерти! И все соц. выплаты тоже делаются на общих основаниях...
По сути это и есть в чистом виде финансирование терроризма...
Подстилки моторол совершенно законно оформляют пособия в Украине на своих выродков!

На кордоні з Росією затримано артилериста з Маріуполя, який воював проти ЗСУ - Цензор.НЕТ 8292
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Правильно. Владу не признаём, но бабло туда отстёгивать будем. А через 20 лет этот гражданинчик, которому мы бабло перегоняем, подрастёт, возьмёт автомат и вместо папы пойдёт и дальше воевать с бандеровцами.
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