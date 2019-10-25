 На границе с Россией задержан артиллерист из Мариуполя, воевавший против ВСУ. ВИДЕО

Террориста военнослужащие Луганского пограничного отряда задержали в пункте пропуска "Меловое" на границе с Россией. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

"49-летний уроженец Мариуполя рассказал, что в свое время окончил высшее артиллерийское училище в г. Коломенское. Имея специальное образование, летом 2014 участвовал в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины на стороне так называемого "ополчение" в г. Славянск, а именно - осуществлял техническое обслуживание артиллерийского вооружения. Впоследствии в составе т.н. "1-й Славянской механизированной бригады ДНР" участвовал в должности "старшего офицера батареи" в т.н. "обороне Снежного" против ВС Украины, осуществлял организацию системы огня НЗФ, в т.ч. в боях в районе Саур-Могилы. В период с весны 2015 до середины августа 2017. "проходил службу" в должности заместителя начальника отделения артиллерии "5-й механизированной бригады ДНР" в г. Макеевка и г. Докучаевск Донецкой области", - сказано в сообщении.

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Разоблачить коллаборанта удалось военнослужащим отряда и оперативных подразделений Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины в тесном сотрудничестве с сотрудниками ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях.

После проведения всех процессуальных действий мужчину передали представителям СБУ для принятия дальнейшего правового решения.