 Понятие "пропаганда" следует прописать в законе, - Сущенко. ВИДЕО

Об этом он заявил во время форума National Media Talk, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мне кажется, что однозначно, нужно принять соответствующий закон или какие-то нормы - и тогда будет немного легче противостоять и сопротивляться. Я просто убежден в том, что это нужно, чтобы не дарить оппонентам возможности спекулировать. Надо определить, что такое пропаганда, привлечь к этому круг экспертов, специалистов, юристов и уже отталкиваясь от этих понятий, как в любом демократическом обществе, соответственно, регулировать рынок и действия тех или иных каналов, средств массовой информации", - отметил Сущенко.
По его словам, когда "все эти понятия размыты", то каждый может трактовать их, как ему заблагорассудится".
"А мы знаем, что не просто как вздумается, а преследуются конкретные цели и интересы. И тогда гораздо сложнее регулировать информационное пространство, поскольку создают облака, в которых идут дискуссии, а дело не решается", - уточнил журналист Укринформа.
Ибо эти "братья", мутят уже почти столетие целое, проблемы всему миру.
***** высрал что развал совка - это было очень жалко.
Ну и пусть бы сидел в бункере, лысый коротышка. Другое дело что кое-кому выгодно это.
Твердження, що россія захопила український Крим і частину Донбассу, то пропаганда?
Ви що? Переїли рибної юшки?!!!!!
Про що ви?!!!!!
Є ПРАВДА і є БРЕХНЯ.
ПРОПАГАНДА, це коли БРЕХНЮ видають за ПРАВДУ !!!!!
А ПРАВДА на боці України !
но шо та мне подсказывает шо украинцы на слово палиграф и не обернуться,
и не матюкнуться
тупо и тихо как то на завтра начнут жить без слуг - мальчик еще погромов не видел - а **** провоцирует их - упаси господь....
слова не сдержал - с любой канализации на тебя смотрит твой слуга
ну или пертович, который мудрый и вообще анализы zа всех сдавал,
зеля, а абещаль вроде - нихт друзей и родсвенников...
зная украинцев - долго ету хрень они терпеть не будут.....
шо потом такую же шмарклю выберут - сомнений тоже нет,
но ету уберут.
моника - будешь дрыскать - ету девачку мендель, с сабой, - она тут на хрен никому ни во шо не стучала...
на секундочку, в словаре определение пропаганды: распространение и углублённое разъяснение каких-н. идей, учения, знаний. и что с этим будет делать закон?
у меня вопрос накопился - если слуги уже и так сяк все - шо господам делать?