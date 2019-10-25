 Один из стрелков в Харькове взорвал гранату и погиб во время преследования полицейскими, - источник. ВИДЕО

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ.
Во время преследования полицейскими стрелков один из правонарушителей взорвал гранату и погиб.
В Харькове введена в действие специальная полицейская операция "Сирена".
Видео Город Х
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Установлена личность потерпевшего – это житель Харькова 1979 г. р. Пострадавший вскоре скончался в больнице. Кроме этого, на одной из улиц города найден сожженным автомобиль правонарушителей.
Зебобики превратили Украину в малину.....
)"мизамир")
Дмитрий Смахтин комент від 25.10.2019 14:25
Правда, чи ні - побачимо.