 Один из стрелков в Харькове взорвал гранату и погиб во время преследования полицейскими, - источник. ВИДЕО

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ.

Во время преследования полицейскими стрелков один из правонарушителей взорвал гранату и погиб.

В Харькове введена в действие специальная полицейская операция "Сирена".

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Установлена личность потерпевшего – это житель Харькова 1979 г. р. Пострадавший вскоре скончался в больнице. Кроме этого, на одной из улиц города найден сожженным автомобиль правонарушителей.