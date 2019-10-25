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 Политика Украины
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 Акция "Ні капітуляції!" проходит под Киевской ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты пикетируют Киевскую ОГА в знак протеста против капитуляции в войне с Россией.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 25 октября, в Киеве под зданием Киевской ОГА проходит акция протеста против капитуляции в войне с Россией. Среди митингующих много активистов с символикой "Национального корпуса" и "Национальных дружин". Митингующие держат флаги Украин, а также плакаты с лозунгом: "Ні капітуляції!"

В начале акции активисты совершили выстрелы из петарды, как символ того, что в Украине идет война, и Россия не собирается ее останавливать.

"Требуем: запретить внедрение особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины; запретить внедрения амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР"; запретить отвод украинских войск от линии разграничения; запретить образование любых негосударственных военизированных формирований, в частности народных милиций на территории ОРДЛО; запретить проведение выборов в любые органы власти или самоуправления на территории ОРДЛО до получения полного контроля вдоль всей украино-российской границы; выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать новый формат переговоров", - заявили организаторы пикета. 

К митингующим вышли представители ОГА и пригласили инициативную группу на встречу с руководством области. Активисты планируют передать главе ОГА как представителю президента свои требования. Активисты будут настаивать на том, чтобы глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян передал Президенту Украины Владимиру Зеленскому их требования.

Акция Ні капітуляції! проходит под Киевской ОГА 01
Акция Ні капітуляції! проходит под Киевской ОГА 02
Акция Ні капітуляції! проходит под Киевской ОГА 03
Акция Ні капітуляції! проходит под Киевской ОГА 04
Акция Ні капітуляції! проходит под Киевской ОГА 05
Акция Ні капітуляції! проходит под Киевской ОГА 06
Акция Ні капітуляції! проходит под Киевской ОГА 07
Акция Ні капітуляції! проходит под Киевской ОГА 08
Акция Ні капітуляції! проходит под Киевской ОГА 09
Акция Ні капітуляції! проходит под Киевской ОГА 10
Акция Ні капітуляції! проходит под Киевской ОГА 11
Акция Ні капітуляції! проходит под Киевской ОГА 12
Акция Ні капітуляції! проходит под Киевской ОГА 13
Акция Ні капітуляції! проходит под Киевской ОГА 14

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3155920
 
   
 Топ комментарии
 
У тебя явный "синдром Порошенко", уже полгода преЗЕк Зеленский, а ты, как попугай, все время повторяешь имя Порошенко.
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Свои версии нужно озвучивать и обосновывать.
Так для чего аваковцы изображают протест против Зе-власти?
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Чтобы задать такой вопрос, надо сперва доказать:
а) что они аваковцы
б) что они изображают.
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На пункт а) информация по ссылке на материал ВВС.

А что они изображают по версии Jester ?
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И что конкретно там указывает на то, что они управляются Аваковым, в том материале? Там нет никакой фактуры. Лишь домыслы.
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Создали гарем выходцы из "Азова"-Нацгварии-Авакова в помощь полиции-Авакова.

Конечно домыслы.))
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Следуя это логике, Петя Параша - все еще прислужник Яныка и Медведчука. Зачем ты поддерживаешь гарем Путена?
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При Пете Яныка засудили, мертветчук сейчас чувствует себя лучше чем при Пете, заседает в парламенте. Почему я должна радоваться приходу нынешних решал?
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1) Это как же засудили? А где приговор? Да и Педя утверждал, что суды ему не подвластны - при чем же тут он.
2) Мертветчук при Пете спокойно себе жил припеваючи и подымался медийно как раз при великом вышиватном поцреоте Пете.
А кто заставляет радоваться?
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И кто-то писал здесь про память?...

Суд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы.

https://censor.net.ua/news/3108123/sud_prigovoril_yanukovicha_k_13_godam_lisheniya_svobody



Если мертветчука можно было "прикрыть", почему это не сделали до сих пор Зе-сбу и Зе-прокуратура?
Хотя бы определили его в СИЗО, как это было с Ефремовым.
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Ну и что, сидит? Свиночолый же мог хоть 100 лет ему впаять - а что толку, если ему от этого ни тепло, ни холодно. Да и как оказывается, он судам свои решения продавливал. А это уже тянет на узурпацию власти и дело в отношении свина.

Если мертветчука можно было "прикрыть", почему это не сделали до сих пор Зе-сбу и Зе-прокуратура?
Хотя бы определили его в СИЗО, как это было с Ефремовым.

Так а с чего бы им это делать, если Медведчук "чувствует себя лучше чем при Пете"?
Как будто при Пете его определяли в СИЗО и были какие-то вопросы от свино-сбу и свино-прокуратуры.




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Так может потому и при Пете мертветчук не сидел потому, что железобетонно засадить его не так просто?

Это о чем?
"Да и как оказывается, он судам свои решения продавливал."
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"Национальные дружины" поддерживают порядок и помогают правоохранительным органам, где у них не доходят руки ", - пояснил Роман Чернышев.
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Жабобот, увидишь 21 ноября, какие будут *жалкие попытки*!
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А что там 21 ноября, очередной свиномайдан намечается?
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Так ты ещё оказывается вонючка кацапская, даже не знаешь определенных дат! Свинособаки живут за поребриком!
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Да, я не знаю какие там фетиши на какие даты, например, у сатанистов или геев.
Точно так же я не знаю, что там в вашей секте святого ******* считается знаменательными датами. Прикинь, большинство людей не в курсе ваших подробностей ваших шабашей.
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Да и неудивительно) что могут знать сектанты *великого ху* из за поребрика))
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У вас, кацапів, три сакральні дати: 9.05, 22.06, 7.11.
А 21.11 - день коли вам слід сидіти у норках і не висуватися.
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Хорошо же ты знаешь сакральные даты кацапов, *******. Никогда Штирлиц не был так близок к провалу...
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Гавчику, досі я вважав що в цілому розумію твою собачачу мову. Але з того що ти прогавкав тут, нічо не зрозумів. Ти зізнався що ти ***** з великої літери? Ось подивися кліп про тебе.
Ти там де? В кабіолеті? https://www.youtube.com/watch?v=ETJIabDGCzI
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Это не мои проблемы, что ты слабоумный, *******.
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Ось так би ти відразу злився в унітаз по-тихому. Чи ти мазохіст, любиш коли тебе привселюдно опускають.
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Кроме твоей мамаши, родившей такое дно, ты никого тут не опустил.
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Бачия якось я у Квінсі обкуреного афро, який канючив "Call me Mister". Отож ніхто тебе тут не не тримає за людину, чио кацапске. Подобається бути обпльованим - сери далі.
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Ты снова запустил свою историю про Квинс и афро, дегрод? Это по ходу лучшее, что было в твоей ущербной вышиватной жизни, единственное, что ты дед-маразматик можешь вспомнить.
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Аваков не за зєлєнєцкого. Він - за себе. І він не зацікавлений в капітуляції, бо йому тоді доведеться тікати. Усьок, кінь пєдальний?
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Я не устал от войны! Ну потерял немного денег. Войны то еще в Киеве не было. Мне мир с *********** не нужен. Нация нуждается в реванше! И начинать его нужно с истребления прокацпленных ********* на Печерских пагорбах! Там их много. У них там гнездо в Лавре, в Раде, в комитетах, на Банковой... Все что недоделал Петя теперь валит Зеля. Доведем разруху до погрома! Акція "Ні капітуляції!" відбувається під Київською ОДА - Цензор.НЕТ 1719
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Не устал, иди воюй! "воин диванный" блин! Акція "Ні капітуляції!" відбувається під Київською ОДА - Цензор.НЕТ 5010
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Не перживай. Далеко от дивана ходить не придется. Вот сінок Роднянского с ********** приезжает. Зепоц с Японии вернется, слуг как собак нерезанных, РПЦ Лавру парафинят... Непочатый край работы не отходя от дивана.
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Ты в тюряге не сидел?
Лексикон специфический.
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Согласен с каждым Вашим словом до знака "..."
В смысле: Зе ломает то, что строил Петя, имхо.
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Гліб Бабіч. Байки для терпіл

Акція "Ні капітуляції!" відбувається під Київською ОДА - Цензор.НЕТ 2411

Вони говорять нам, що ми винні.
Ми повинні "перестати знущатися" над пенсіонерами Донбасу, які тягнуть пенсію як молоко двох корів. Чужої корови, якої вони так хотіли. І колишньої своєї, яку вони не бажали бачити в очі.
Вони говорять, що тільки пенсій ми винні 33 мільярди.
Тим, хто гучніше всіх кричали "путін прийди!" і зустрічали чужі танки з квітами.
Вони говорять про те, що ми повинні давати їм газ і енергію. Без врахування боргів, що вони нам простили.
Просто винні - і все.
Вони говорять, що ми повинні визнати документи орди про народження і смерть. Документи терористичних організацій.
Навіщо? Для того, щоб виникли фінансові зобов'язання. Як для громадян. По яким ми будемо винні.
А щоб все це відбувалося комфортніше - буде оновлено залізничне сполучення.
І спрощено контроль на КПВВ.
А ще ми винні залишити свої позиції, пам'ятаєте?
І просто перестати стріляти. І нехай нас продовжують вбивати. Це такий "крок до миру". За наш рахунок, звісно.
Й ще багато-багато "винні" виникає і буде виникати попутно.
Нас привчають до слову "винні" у зв'язку зі словом Донбас.
По Штайнмаєру ми теж все винні.
Ми повинні прийняти результати виборів, проведених бандитами без нашого контролю.
Ми повинні провести їх легалізацію та амністію.
Ми повинні дати їм "особливий статус", щоб зафіксувати на собі ярмо "боргу", назавжди.
З нас намагаються зробити терпіл, ви помітили?
Нам нічого не винні. Ані за спробу вбити країну. Ані за десятки тисяч вбивств. Ані за зраду. Ані за війну. Ані за що.
Ми не маємо права спитати ні за що та ні з кого.
Але винні всім без розбору…
А я не згоден.
Після того, як росія вбереться за кордон, який ми (з миротворцями або без) закриємо на амбарний замок, ми почнемо зводити дебет з кредитом.
Правда, після того, як здасть зброю останній бандюк, що не втік у мордор.
Газ, світ, пенсія та інше буде обов'язково відновлено. Але тільки після того, як запанує Закон України.
І кожен буде мати право отримати все, на що має право.
Пенсію, виплати, субсидії, стипендії. Рівно як і строк за участь або співучасть. Або амністію з поразкою у правах.
І вибори будуть. Тільки справжні.
В тиху неділю. З пильними поліцейськими, нудьгуючими без діла. Зі спостерігачами, які лаються з комісією і нікого не бояться. З пенсіонерами, які отримали пенсію в банкоматах Привата і Ощада і прийшли до відкриття ділянок. І з вечірнім пивом, без будь якого комендантського часу.
I всі борги ми будемо повертати - а як же!
У нас попереду буде цілий ряд міжнародних судів. За якими росія буде сплачувати за зруйновану інфраструктуру Донбаса. Разом з компенсацією всім постраждалим і переміщеним. З поверненням всього віджатого. З відновленням кожної зруйнованої оселі.
З довічним забезпеченням родин загиблих і понівечених.
І так, щоб хватило ще й на десятиметрову стіну та рів з крокодилами та піраньями.
Оце буде мир.
Ось це ми повинні!
Досить впарювати нам "байки для терпіл".
Бо ми п'ять років саме тому й бились, щоб не бути "терпілами". Ані нам, ані дітям.
Або можемо нагадати. Хто, кому і за що винен.
https://tverezo.info/post/105182
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Парни! Вы ошиблись адресом! Идите к Бене "миротворцу" на дачу!!! Обписанные ворота фаеры! Коломойского на палю!!! Это самое оно!!! Как раз по адресу!!!
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С какого питомника это стадо выпустили?
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Гавчику, може я й не розумію якихось нюансів твоєї собачачої мови, але що ти прогавкало? Ти *****? Ось кліп про тебе. https://www.youtube.com/watch?v=ETJIabDGCzI
Де ти там? У кабріолеті?
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