 Акция "Ні капітуляції!" проходит под Киевской ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня, 25 октября, в Киеве под зданием Киевской ОГА проходит акция протеста против капитуляции в войне с Россией. Среди митингующих много активистов с символикой "Национального корпуса" и "Национальных дружин". Митингующие держат флаги Украин, а также плакаты с лозунгом: "Ні капітуляції!"
В начале акции активисты совершили выстрелы из петарды, как символ того, что в Украине идет война, и Россия не собирается ее останавливать.
"Требуем: запретить внедрение особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины; запретить внедрения амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР"; запретить отвод украинских войск от линии разграничения; запретить образование любых негосударственных военизированных формирований, в частности народных милиций на территории ОРДЛО; запретить проведение выборов в любые органы власти или самоуправления на территории ОРДЛО до получения полного контроля вдоль всей украино-российской границы; выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать новый формат переговоров", - заявили организаторы пикета.
К митингующим вышли представители ОГА и пригласили инициативную группу на встречу с руководством области. Активисты планируют передать главе ОГА как представителю президента свои требования. Активисты будут настаивать на том, чтобы глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян передал Президенту Украины Владимиру Зеленскому их требования.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Так для чего аваковцы изображают протест против Зе-власти?
а) что они аваковцы
б) что они изображают.
А что они изображают по версии Jester ?
Конечно домыслы.))
2) Мертветчук при Пете спокойно себе жил припеваючи и подымался медийно как раз при великом вышиватном поцреоте Пете.
А кто заставляет радоваться?
Суд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы.
https://censor.net.ua/news/3108123/sud_prigovoril_yanukovicha_k_13_godam_lisheniya_svobody
Если мертветчука можно было "прикрыть", почему это не сделали до сих пор Зе-сбу и Зе-прокуратура?
Хотя бы определили его в СИЗО, как это было с Ефремовым.
Если мертветчука можно было "прикрыть", почему это не сделали до сих пор Зе-сбу и Зе-прокуратура?
Хотя бы определили его в СИЗО, как это было с Ефремовым.
Так а с чего бы им это делать, если Медведчук "чувствует себя лучше чем при Пете"?
Как будто при Пете его определяли в СИЗО и были какие-то вопросы от свино-сбу и свино-прокуратуры.
Это о чем?
"Да и как оказывается, он судам свои решения продавливал."
Точно так же я не знаю, что там в вашей секте святого ******* считается знаменательными датами. Прикинь, большинство людей не в курсе ваших подробностей ваших шабашей.
А 21.11 - день коли вам слід сидіти у норках і не висуватися.
Ти там де? В кабіолеті? https://www.youtube.com/watch?v=ETJIabDGCzI
Лексикон специфический.
В смысле: Зе ломает то, что строил Петя, имхо.
Вони говорять нам, що ми винні.
Ми повинні "перестати знущатися" над пенсіонерами Донбасу, які тягнуть пенсію як молоко двох корів. Чужої корови, якої вони так хотіли. І колишньої своєї, яку вони не бажали бачити в очі.
Вони говорять, що тільки пенсій ми винні 33 мільярди.
Тим, хто гучніше всіх кричали "путін прийди!" і зустрічали чужі танки з квітами.
Вони говорять про те, що ми повинні давати їм газ і енергію. Без врахування боргів, що вони нам простили.
Просто винні - і все.
Вони говорять, що ми повинні визнати документи орди про народження і смерть. Документи терористичних організацій.
Навіщо? Для того, щоб виникли фінансові зобов'язання. Як для громадян. По яким ми будемо винні.
А щоб все це відбувалося комфортніше - буде оновлено залізничне сполучення.
І спрощено контроль на КПВВ.
А ще ми винні залишити свої позиції, пам'ятаєте?
І просто перестати стріляти. І нехай нас продовжують вбивати. Це такий "крок до миру". За наш рахунок, звісно.
Й ще багато-багато "винні" виникає і буде виникати попутно.
Нас привчають до слову "винні" у зв'язку зі словом Донбас.
По Штайнмаєру ми теж все винні.
Ми повинні прийняти результати виборів, проведених бандитами без нашого контролю.
Ми повинні провести їх легалізацію та амністію.
Ми повинні дати їм "особливий статус", щоб зафіксувати на собі ярмо "боргу", назавжди.
З нас намагаються зробити терпіл, ви помітили?
Нам нічого не винні. Ані за спробу вбити країну. Ані за десятки тисяч вбивств. Ані за зраду. Ані за війну. Ані за що.
Ми не маємо права спитати ні за що та ні з кого.
Але винні всім без розбору…
А я не згоден.
Після того, як росія вбереться за кордон, який ми (з миротворцями або без) закриємо на амбарний замок, ми почнемо зводити дебет з кредитом.
Правда, після того, як здасть зброю останній бандюк, що не втік у мордор.
Газ, світ, пенсія та інше буде обов'язково відновлено. Але тільки після того, як запанує Закон України.
І кожен буде мати право отримати все, на що має право.
Пенсію, виплати, субсидії, стипендії. Рівно як і строк за участь або співучасть. Або амністію з поразкою у правах.
І вибори будуть. Тільки справжні.
В тиху неділю. З пильними поліцейськими, нудьгуючими без діла. Зі спостерігачами, які лаються з комісією і нікого не бояться. З пенсіонерами, які отримали пенсію в банкоматах Привата і Ощада і прийшли до відкриття ділянок. І з вечірнім пивом, без будь якого комендантського часу.
I всі борги ми будемо повертати - а як же!
У нас попереду буде цілий ряд міжнародних судів. За якими росія буде сплачувати за зруйновану інфраструктуру Донбаса. Разом з компенсацією всім постраждалим і переміщеним. З поверненням всього віджатого. З відновленням кожної зруйнованої оселі.
З довічним забезпеченням родин загиблих і понівечених.
І так, щоб хватило ще й на десятиметрову стіну та рів з крокодилами та піраньями.
Оце буде мир.
Ось це ми повинні!
Досить впарювати нам "байки для терпіл".
Бо ми п'ять років саме тому й бились, щоб не бути "терпілами". Ані нам, ані дітям.
Або можемо нагадати. Хто, кому і за що винен.
https://tverezo.info/post/105182
Де ти там? У кабріолеті?